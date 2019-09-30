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 Политика Украины, Экономика
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Все про:военно-промышленный комплекс (88) сотрудничество (663) Франция (2129) Загороднюк (41) Понсен (5)

 Поднимались вопросы военно-технического сотрудничества, - глава Минобороны Загороднюк провел встречу с послом Франции Понсеном

Министр обороны Андрей Загороднюк провел встречу с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном, обсудив с ним продолжение военно-политического диалога на уровне высшего руководства и оборонных ведомств двух стран.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы военного сотрудничества и возможности развития приоритетных направлений сотрудничества. Среди прочего во время встречи поднимались вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Андрей Загороднюк отметил неизменность евроатлантического курса Украины и приоритетность внедрения стандартов НАТО в Вооруженных силах Украины. Министр также проинформировал иностранных гостей о направлениях реформирования оборонного ведомства и усиления возможностей украинского войска", - сообщается в информации.

Министр обороны также выразил благодарность французской стороне за усилия в рамках "нормандского формата" для прекращения агрессии Российской Федерации против Украины и восстановления территориальной целостности Украинского государства.

Также глава Минобороны вручил послу письмо-приглашение министру обороны Французской Республики посетить Украину с официальным визитом.

"Господин Этьен де Понсен поздравил Андрея Загороднюка с назначением на должность министра обороны и выразил надежду на дальнейшее поддержание и углубление дружественных отношений и конструктивного взаимовыгодного сотрудничества", - отмечается в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151273
 
 
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а посол Франции и спрашивает...
- А это правда что у вас бизнес в россии...?
-Да.., есть , но это только бизнес.., ничего личного...
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