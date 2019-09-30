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 Обмен пленными - это хорошо, но для отмены санкций его недостаточно, - Германия

Правительство Германии положительно оценивает обмен пленными между Россией и Украиной, но к идее постепенной либерализации санкций Евросоюза против РФ относится отрицательно.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Германия приветствовала обмен пленными, освобождение захваченных в Керченском проливе моряков и режиссера Олега Сенцова, хоть России и следовало освободить их уже давно, отметил Зайберт.

Вторым положительным моментом правительство Германии считает достигнутый несколько недель назад прогресс в районе Станицы Луганской (где произошло разведение сил, и сейчас продолжается ремонт разрушенного во время войны моста. – Ред.).

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Но этих двух фактов, по мнению Зайберта, недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС. "Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", - заявил он.

К числу "существенных положительных сдвигов" Зайберт отнес стабильное соблюдение режима прекращения огня вдоль контактной линии и отвод от нее тяжелых вооружений.

Официальный представитель МИД Германии Райнер Бройль добавил, что отмена санкций – компетенция Евросоюза, а не Германии.

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"Речь идет не о немецких или немецко-французских санкциях, а о санкциях ЕС, о согласованной позиции Европейского Союза", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3151271
 
 
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а кто вы такие?
вы у Владимира Александровича спросили?
Вполне достаточно.....
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если на востоке кацапы уйдут а как быть с крымом?закрыть глаза и снять санкции?донбас то такое это официально Украина а вот полуостров анексирован и вернуть надо, а немцы почему то молчат
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Утром - возврат Крыма, Вечером - снятие санкций...
Обмен пленными - это хорошо, но для отмены санкций его недостаточно, - Германия - Цензор.НЕТ 6952
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«Но этих двух фактов, по мнению Зайберта, недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС. "Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", - заявил он. Источник: https://censor.net.ua/n3151271»

Всьо на смарку...От шо тепер нашій «партіі міра» ***** казати? Шо у німців при владі «партія войни»?
Обмен пленными - это хорошо, но для отмены санкций его недостаточно, - Германия - Цензор.НЕТ 6025
Обмен пленными - это хорошо, но для отмены санкций его недостаточно, - Германия - Цензор.НЕТ 6025
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Интересный момент - кремль имеет очень мощный рычаг давления на ЕС, но им не пользуется - почему? Стоит им прикрыть газовый кран на пару недель и вся восточная Европа поднимет руки вверх, а так как кооперация в ЕС очень высока, то естественно начнут страдать и западные страны. Природный газ просто напросто неоткуда будет брать, даже если все американские и Катарские газовозы будут направлены в ЕС они не смогут полностью обеспечить Европу газом, да и приемников сжиженного газа просто не достаточно. А какая будет цена на газ подумать страшно, ведь впереди зима. На альтернативные маршруты доставки газа с ближнего востока нужны годы и годы - вот об этом в Германии кто-нибудь задумывается устанавливая условия кремлю? А ведь рашка может просто психануть и прекратить транзит газа в ес.
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А для чего использовать рычаг, чтобы сняли смешные санкции? Санкции вводятся газопроводы строятся.
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