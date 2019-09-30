 Пьяный полицейский вместе с сообщником напали на 17-летнего студента УАЛ и местную женщину в Полтаве, парня доставили в больницу с разрывом селезенки. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил в комментарии Цензор.НЕТ руководитель Украинской академии лидерства Роман Тичкивський. Также информацию подтвердили в полиции.

Руководитель Украинской академии лидерства рассказал, что на двух студентов академии напали вечером 29 сентября в районе улицы Небесной Сотни. Телесные повреждения получил только один из студентов.

"Студенты заметили, что за ними следят, а потом они остановились, чтобы пропустить двух человек, и они прошли мимо студентов. Впоследствии студенты заметили, что один из мужчин вытащил биту и, обернувшись, начал бежать в их сторону. Они поняли, что это их касается непосредственно и побежали, однако нападающий успел догнать одного из студентов - парня, 17-летнего киевлянина - и нанес удары битой по телу. Студентка, соответственно, побежала в другую сторону, чтобы таким образом дезориентировать нападающих. Студенке удалось скрыться в подъезде дома", - расскзаал Тичкивський.

По его словам, девушку в подъезд пустил местный житель, однако сам не успел спрятаться и начал убегать от нападающих. Во время побега, по словам Тичкивського, мужчина упал и сломал ногу.

"Наш студент, после того, как ему был нанесен удар бейсбольной битой смог скрыться с места происшествия. И он утверждает, что в состоянии шока бег в сторону филиала Академии лидерства. На месте уже вызвали скорую, потому что студентка, спрятавшись в помещении, подняла тревогу, приехал наряд полиции, и потом студента госпитализировали. Ночью консилиум врачей диагностировал у студента внутреннее кровотечение, лопнула селезенка и было принято решение о ее удалении. Соответственно, парня прооперировали ночью и сейчас он под наблюдением врачей в Полтаве", - рассказал руководитель академии.

Сейчас парень находится в больнице в состоянии средней тяжести. Студентка, которой удалось убежать от нападавших, сегодня давала показания правоохранителям. По словам Тичкивського, у нее "тяжелый психологический стресс".

"После этого нападения эти двое совершили еще одно нападение на местную женщину, муж которой защитил ее с помощью травматического оружия, выстрелив предупредительные выстрелы в воздух и вызвал патруль. В конце концов приехал патруль и задержал двух нападавших", - рассказал Тичкивський.

По словам руководителя УАЛа, пока открыто уголовное производство по ч.1 статьи 221 - умышленное тяжкое телесное повреждение.

"Сегодня утром мы увидели, что в реестре заведено уголовное дело, где указано, что одним из нападавших является работник Национальной полиции, бывший член спецподразделения "Беркут" и указано, что он, в частности, находился в состоянии алкогольного опьянения и в едином реестре есть справка, которая это подтверждает", - рассказал Тичкивський.

Согласно данным из Единого реестра досудебного расследования, в частности, одним из нападавших является сотрудник Нацполиции Василий Твердохлеб.

В пресс-службе Нацполиции Полтавской области в комментарии Цензор.НЕТ подтвердили, что к нападениям причастен сотрудник полиции и еще один задержанный. Сейчас их отпустили к установлению обстоятельств, сообщил начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

"Вчера в полицию города Полтава поступила информация о том, что по улице Небесной сотни возле одного из домов происходит конфликт, который перерос в драку, а также люди услышали выстрел. На место была направлена ​​полиция, поскольку ее вызвали, как случайные прохожие, так и муж женщины, которая является потерпевшей в этой ситуации... Когда прибыли на место происшествия, было установлено, что двое нетрезвых мужчин приставали к местной женщины. Им сделал замечание прохожий, который вступился за женщину, и в результате этого они перевели свою агрессию на того мужчину и завязалась драка. Они нанесли телесные повреждения прохожему, который заступился за женщину. В свою очередь, крик женщины, которая звала на помощь, услышал ее муж, и спустился ей на помощь. Он взял с собой устройство для отстрела резиновых пуль, зарегистрированный за ним на законных основаниях и, выйдя на улицу, выстрелил предупредительный", - рассказал Сулаев.

Он отметил, что двух человек задержали и доставили в медицинское учреждение на обследование, после чего направили в отдел полиции.

"По данному факту возбуждено два уголовных производства. Одно по статье 121 УК - это умышленное нанесение тяжких телесных повреждений прохожему, который заступился за женщину, еще одно уголовное производство - по заявлению самой женщины, по статье 125 УК - умышленное легкое телесное повреждение", - рассказал представитель полиции Полтавщины.

"Двое фигурантов установлены и задержаны. Один из них милиционер, который, сажем так, из так называемых добробатов", - добавил Сулаев.

Он утверждает, что избиение студента и женщины - одно и то же событие.

"Это событие одно и то же. Это те же люди. Они избили того студента. Мне как раз подтвердил руководитель этого подразделения, что это он сильно избит - открыто по статье 121 УК по факту избиения этого парня. И еще одно уголовное производство открыто по ст. 125 УК - это умышленное легкое телесное повреждение", - рассказал Сулаев.

На вопрос о том, каким образом парень делал замечания нападающим на женщину, если его избиение произошло до этого, Сулаев ответил:

"Ну я же там не был. Я даю вам информацию, что это одна и та же локация, действительно там избили парня и нанесли легкие телесные повреждения женщине. Скорее всего, там была еще группа людей, которая была свидетелями", - сказал начальник отдела коммуникации.

Он отметил, что поскольку одним из нападавших является сотрудник полиции, "материалы будут направлены в Государственное бюро расследований, которое в дальнейшем примет процессуальное решение".

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