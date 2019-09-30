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 Происшествия, Общество
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Все про:избиение (9334) нападение (1770) Нацполиция (10155) Полтава (489)

 Пьяный полицейский вместе с сообщником напали на 17-летнего студента УАЛ и местную женщину в Полтаве, парня доставили в больницу с разрывом селезенки. ДОКУМЕНТ

В Полтаве двое нетрезвых мужчин, среди которых сотрудник Национальной полиции, напали на 17-летнего студента Украинской академии лидерства Максима Кутняка и прохожую местную жительницу. Врачи диагностировали у парня разрыв селезенки и провели операцию. Также легкие телесные повреждения получила пострадавшая женщина.

Об этом сообщил в комментарии Цензор.НЕТ руководитель Украинской академии лидерства Роман Тичкивський. Также информацию подтвердили в полиции.

Руководитель Украинской академии лидерства рассказал, что на двух студентов академии напали вечером 29 сентября в районе улицы Небесной Сотни. Телесные повреждения получил только один из студентов.

"Студенты заметили, что за ними следят, а потом они остановились, чтобы пропустить двух человек, и они прошли мимо студентов. Впоследствии студенты заметили, что один из мужчин вытащил биту и, обернувшись, начал бежать в их сторону. Они поняли, что это их касается непосредственно и побежали, однако нападающий успел догнать одного из студентов - парня, 17-летнего киевлянина - и нанес удары битой по телу. Студентка, соответственно, побежала в другую сторону, чтобы таким образом дезориентировать нападающих. Студенке удалось скрыться в подъезде дома", - расскзаал Тичкивський.

По его словам, девушку в подъезд пустил местный житель, однако сам не успел спрятаться и начал убегать от нападающих. Во время побега, по словам Тичкивського, мужчина упал и сломал ногу.

"Наш студент, после того, как ему был нанесен удар бейсбольной битой смог скрыться с места происшествия. И он утверждает, что в состоянии шока бег в сторону филиала Академии лидерства. На месте уже вызвали скорую, потому что студентка, спрятавшись в помещении, подняла тревогу, приехал наряд полиции, и потом студента госпитализировали. Ночью консилиум врачей диагностировал у студента внутреннее кровотечение, лопнула селезенка и было принято решение о ее удалении. Соответственно, парня прооперировали ночью и сейчас он под наблюдением врачей в Полтаве", - рассказал руководитель академии.

Сейчас парень находится в больнице в состоянии средней тяжести. Студентка, которой удалось убежать от нападавших, сегодня давала показания правоохранителям. По словам Тичкивського, у нее "тяжелый психологический стресс".

"После этого нападения эти двое совершили еще одно нападение на местную женщину, муж которой защитил ее с помощью травматического оружия, выстрелив предупредительные выстрелы в воздух и вызвал патруль. В конце концов приехал патруль и задержал двух нападавших", - рассказал Тичкивський.

По словам руководителя УАЛа, пока открыто уголовное производство по ч.1 статьи 221 - умышленное тяжкое телесное повреждение.

"Сегодня утром мы увидели, что в реестре заведено уголовное дело, где указано, что одним из нападавших является работник Национальной полиции, бывший член спецподразделения "Беркут" и указано, что он, в частности, находился в состоянии алкогольного опьянения и в едином реестре есть справка, которая это подтверждает", - рассказал Тичкивський.

Согласно данным из Единого реестра досудебного расследования, в частности, одним из нападавших является сотрудник Нацполиции Василий Твердохлеб.

Пьяный полицейский вместе с сообщником напали на 17-летнего студента УАЛ и местную женщину в Полтаве, парня доставили в больницу с разрывом селезенки 01

В пресс-службе Нацполиции Полтавской области в комментарии Цензор.НЕТ подтвердили, что к нападениям причастен сотрудник полиции и еще один задержанный. Сейчас их отпустили к установлению обстоятельств, сообщил начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

"Вчера в полицию города Полтава поступила информация о том, что по улице Небесной сотни возле одного из домов происходит конфликт, который перерос в драку, а также люди услышали выстрел. На место была направлена ​​полиция, поскольку ее вызвали, как случайные прохожие, так и муж женщины, которая является потерпевшей в этой ситуации... Когда прибыли на место происшествия, было установлено, что двое нетрезвых мужчин приставали к местной женщины. Им сделал замечание прохожий, который вступился за женщину, и в результате этого они перевели свою агрессию на того мужчину и завязалась драка. Они нанесли телесные повреждения прохожему, который заступился за женщину. В свою очередь, крик женщины, которая звала на помощь, услышал ее муж, и спустился ей на помощь. Он взял с собой устройство для отстрела резиновых пуль, зарегистрированный за ним на законных основаниях и, выйдя на улицу, выстрелил предупредительный", - рассказал Сулаев.

Он отметил, что двух человек задержали и доставили в медицинское учреждение на обследование, после чего направили в отдел полиции.

"По данному факту возбуждено два уголовных производства. Одно по статье 121 УК - это умышленное нанесение тяжких телесных повреждений прохожему, который заступился за женщину, еще одно уголовное производство - по заявлению самой женщины, по статье 125 УК - умышленное легкое телесное повреждение", - рассказал представитель полиции Полтавщины.

"Двое фигурантов установлены и задержаны. Один из них милиционер, который, сажем так, из так называемых добробатов", - добавил Сулаев.

Он утверждает, что избиение студента и женщины - одно и то же событие.

"Это событие одно и то же. Это те же люди. Они избили того студента. Мне как раз подтвердил руководитель этого подразделения, что это он сильно избит - открыто по статье 121 УК по факту избиения этого парня. И еще одно уголовное производство открыто по ст. 125 УК - это умышленное легкое телесное повреждение", - рассказал Сулаев.

На вопрос о том, каким образом парень делал замечания нападающим на женщину, если его избиение произошло до этого, Сулаев ответил:

"Ну я же там не был. Я даю вам информацию, что это одна и та же локация, действительно там избили парня и нанесли легкие телесные повреждения женщине. Скорее всего, там была еще группа людей, которая была свидетелями", - сказал начальник отдела коммуникации.

Он отметил, что поскольку одним из нападавших является сотрудник полиции, "материалы будут направлены в Государственное бюро расследований, которое в дальнейшем примет процессуальное решение".

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Источник: https://censor.net.ua/n3151270
 
 
 Топ комментарии
 
Пьяный полицейский вместе с сообщником напали на 17-летнего студента УАЛ и местную женщину в Полтаве, парня доставили в больницу с разрывом селезенки - Цензор.НЕТ 3
И немного слов о реформированной полиции
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аваковские шавки живут за счет денег налогоплательщиков и их же избивают. Если бы оружие было у парня между глаз пид..ра всадить. Дебилов понабирали мусорские
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аваковские шавки живут за счет денег налогоплательщиков и их же избивают. Если бы оружие было у парня между глаз пид..ра всадить. Дебилов понабирали мусорские
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В США даже пулемёты разрешены, но никто не убил двух стрелков, потому владелец оружия будет, скорее всего, оруженосцем для преступника...
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До зброї треба ще мати голову, вміння нею користатись, та не дати нею скористатись злочинцям. Маючи на руках зброю це не тільки захист, а ще й велика відповідальність за її збереження, а у наших громадят в більшості немає або першого, або другого, або третього. На жаль...
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Відповідальність виникає та розвивається разом зі зброєю. Інакше не буває. Що в Молдові більш порядні люди ніж українці? А бухують, до речі. на-багато більше за нас...
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Пьяный полицейский вместе с сообщником напали на 17-летнего студента УАЛ и местную женщину в Полтаве, парня доставили в больницу с разрывом селезенки - Цензор.НЕТ 3
И немного слов о реформированной полиции
 показать весь комментарий
 
 
"Сегодня утром мы увидели, что в реестре заведено уголовное дело, где указано, что одним из нападавших является работник Национальной полиции, бывший член спецподразделения "Беркут"
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Бывших валом! А вот замашки и тупая вера в безнаказанность у них остаются похоже навсегда...
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Аваков зловив страшного терориста на мосту. Такий геройський вчинок перекриє якесь дрібне побиття його підлеглими. А ще- лише він зможе зупинити зимовий пунш.
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Наша міліція-поліція давно деградувала. Ніякої переатестації не відбулось, а реформа поліції пішла за формулою аля-Саахов.
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Антипорохобот - Мустафа Найем заявлял, что очень гордится, что приложил что-то к реформе полиции...
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Твій Бох Пеця Мальдівський пригрів, на посаді головного мєнта, такого ж баригу, як і сам.
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Зеб, лучше "Бох", чем Моника Кипрская в кумирах.
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Олігофренам вкотре нагадую, що за головного "слугу народу" і лідера криворізького кварталу я не голосував.
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между прочим проводить старіх мусоров в новую полицию тема Авакова.Єто одна из причин по которой ушла Деканоидзе
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Ой с понтом при деконаидзе делалось лучше?. Тоже самое и было, она просто поняла что как говорящая голова будет за все отвечать и збежала.
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не говори то чего не знаешь.Сойдешь за "умного"
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И что ты там знаешь? Никакого массового увольнения "старіх мусоров" и небыло, это тебе по телевизору лапши навешали про увольнения и переатестацию.
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насчет беркутовцев, я согласен - нахрен такие кадры нужны. но если это следаки - они хоть что то знают и умеют. у них есть агентурная сеть, а скажи что могут сделать новые? рассекать на приусах? на центральных улицах городов взрывают банкоматы и ни кто ни чего не может с этим поделать
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зачем изобретать велосипед??? Изучай опыт других и действуй.ВБалтии полицию поменяли кардинально.Никаких старых кадров.Результат на лицо.У нас молодняк плотно подвязали под старых развращенных мусоров-тепер маемо те шо маемо.Следаков использовали в качестве консультантов.Разумеется не безвозмездно,но влиять на новичков они не могли.
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г*споди, как в Санта-Барбару вступил....
фильм мона снимать прям.
может они упоролись наркотиками, ибо слишком много приключений нашли себе и создали другим
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Робити я не хочу,
А красти я боюся.
Поїду я у місто,
В поліцію наймуся.
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Порох, ти що робиш, ЗУПИНИСЬ!!!
Реформованні сміття нападають на людей, калічать, стріляють зі стовбурів, на машині...
Що?
Тобто як це - Аваков СВІЙ?!
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Зря вы злорадствуете...
Порох и породил весь этот хаос!!!
И итог этому - победа Зе'!
Сейчас самое интересное (и паскудное) время наступает...
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реформа таваріщя аваа... ах етого прекрасного чєлавєка)
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"Сейчас их отпустили к установлению обстоятельств, сообщил начальник отдела...."
Забавно)))
Задержали на месте, свидетелей куча.... и отпустили
****, надо с травмата в голову стрелять... чтобы потом всю оставшуюся жизнь ссался под себя и мычал.
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Не в голову нельзя-расценят как покушение на убийство,если не убьёт,по яйцам-там потом можно сказать целился в ноги,но нападавший подпрыгнул-с хорошим адвокатом проканает...
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Почитатели Моники одобряют, теперь уже Аваков их, и не требуют отставки
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беркут і добробат - шо за вінігрєт???
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мусор з битою якось зовсім радикально рішуче реформований.
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Люстровані аваковим беркутята творять безпредел... Аваков ти не реформатор а сраний безпредєльщик!
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Якийсь сюр , та ще й каламутний . Були б це параноїки то зрозуміло .
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Один из них милиционер, который, сажем так, из так называемых добробатов", - добавил Сулаев.

а вот за это чётко разобраться. В какой это добробат взяли бы беркута бывшего?? что за ересь?? А если эжто ложь - отбить яйца и выгнать товарища Сулаева за умышленный наклёп на движение добровольцев...
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Мусорка на обыкновенную зону - петушком Петей сделать - заслужил урод.
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"...бег в сторону филиала Академии лидерства..."
и занял первое место! П'яний поліцейський разом зі спільником напали на 17-річного студента УАЛу та місцеву жінку у Полтаві, хлопця доставили в лікарню з розривом селезінки - Цензор.НЕТ 2428
Ну, и какой дебил пишет и переводит тексты, интересно?
Источник: https://censor.net.ua/n3151270
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сабаков, садистів у поліції немає ?
11 червня у Вінниці стався інцидент за участю поліцейського Сергія Пивоварова. 47-річний вінничан Олександр Комарніцького відмовився бути понятим на вимогу оперативника після чого між ними стався конфлікт. Чоловік отримав травми голови, 12 днів перебував у лікарні без свідомості, а 22 червня помер.

https://vinbazar.com/news/podiyi/smert-cholovika-cherez-konflikt-z-politsieyskim-u-vinnitsii-shcho-potribno-znati-foto
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"на двох студентів академії напали увечері 29 вересня в районі вулиці Небесної Сотні", "одним із нападників є працівник Національної поліції, колишній член спецпідрозділу "Беркут" - в ідеальному випадку хоч би хто того сраного беркутівця пристрелив, якщо чесно. Принаймі хай його надовго закриють за гратами з конфіскацією майна.
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але звичайно, за висловом югіка, беркутастів в Україні не залишилося, бо всі вони втекли до рашки
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Завтра випустять під заставу, лохи без грошей тільки сидять у СІЗО.
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