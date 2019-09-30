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 Враг 6 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;

неподалеку Опытного - из стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Шумов - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

неподалеку Новозвановки - со станкового противотанкового гранатомета.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 26 раз нарушил режим прекращения огня, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП, потерь нет, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3151269
 
 
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для кого эти перемирия? Зебилы уже всех отвели и развели от линии разграничения? Главное мост сепарам построить.
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ЗЕБАНДА приховує втрати наших героїв

На опорному пункті неподалік населеного пункту Залізне на Донеччині загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська.
Про це повідомляє прес-служба 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ «Айдар» на офіційній сторінці у Facebook.
Загинула Анастасія 27 вересня внаслідок численних уламкових поранень несумісних із життям.https://mil.in.ua/uk/news/na-donbasi-zagynula-armijka-anastasiya-vitovska/
Враг 6 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5904
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