 Враг 6 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;

неподалеку Опытного - из стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Шумов - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

неподалеку Новозвановки - со станкового противотанкового гранатомета.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было".

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