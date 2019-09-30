 Враг 6 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;
неподалеку Опытного - из стрелкового оружия;
вблизи Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
в районе Зайцево - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
вблизи Шумов - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;
неподалеку Новозвановки - со станкового противотанкового гранатомета.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было".
На опорному пункті неподалік населеного пункту Залізне на Донеччині загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська.
Про це повідомляє прес-служба 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ «Айдар» на офіційній сторінці у Facebook.
Загинула Анастасія 27 вересня внаслідок численних уламкових поранень несумісних із життям.https://mil.in.ua/uk/news/na-donbasi-zagynula-armijka-anastasiya-vitovska/