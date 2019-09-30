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 Политика Украины
  2001  18
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 Разоблачена провокация РФ - подготовка "Турецко-Крымского экономического форума" в Стамбуле, - посол Украины Сибига

Посольство Украины в Турции разоблачило очередную провокацию РФ - попытку легитимизировать оккупацию Крыма, проведя в Стамбуле "Турецко-Крымский экономический форум".

Об этом написал в Twitter чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Разоблачена провокация РФ - подготовка Турецко-Крымского экономического форума в Стамбуле, - посол Украины Сибига 01

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Разоблачена провокация РФ - подготовка Турецко-Крымского экономического форума в Стамбуле, - посол Украины Сибига 02

"Проведение этого мероприятия - это попытка скрыть за красивыми словами провокационные действия. Это четкая попытка российского оккупанта легитимизировать оккупацию Крыма. Мы поставили в известность турецкую сторону о нашей озабоченности и беспокойстве спланированным очередным провокационным мероприятием т.н. оккупационной власти совместно с местными маргиналами, которые, прикрываясь названием "Экономический форум в Стамбуле", пытаются провести мероприятие с привлечением как можно большей аудитории и местных СМИ", - сказал посол в комментарии Укринформу.

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Дипломат сообщил, что Посольство Украины в Турции находится в прямом контакте с МИД Турции и местными властями по этому вопросу, в частности были проведены соответствующие встречи, направлена нота в МИД Турции, также обращение в центральные промышленные, коммерческие союзы, чтобы те поставили в известность в регионах и предупредили о неучастии в такого рода мероприятиях.

"В МИД Турции мы в очередной раз получили четкие заверения, что турецкая позиция твердая, неизменная, базируется на поддержке территориальной целостности, суверенитета Украины и непризнание оккупации Крыма. Таким образом, можем говорить об отсутствии официальных турецких факторов, отсутствие освещения этого события центральными СМИ в Турции", - добавил Сибига.

Он также рассказал, что попытки такого характера не единичны в Турции, и Посольство систематически разоблачает подобные провокации.

"Это - не первый случай. Мы фактически видим систематические попытки организовывать подобные мероприятия с представителями оккупационных властей или на территории Турции, или попытки пригласить турецкую сторону к участию в соответствующих мероприятиях в оккупированном полуострове. Эти попытки ведутся постоянно и мы это все отслеживаем и реагируем", - указал дипломат.

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Как стало известно Укринформу, "Турецко-Крымский экономический форум" был запланирован к проведению в Стамбуле 1 октября. Заявленное направление общения на форуме - развитие сотрудничества Турции и Крыма в различных сферах логистики, сельского хозяйства, туризма, строительства и энергетики, возможности экспорта, импорта и инвестиций. Участие в форуме небесплатно. Стоимость - 3000 лир (около 15 тысяч гривен). В анонсе мероприятия также указано, что его цель - развитие "турецко-крымско-российских отношений" и создания новых возможностей для бизнеса.

Источник: https://censor.net.ua/n3151268
 
   
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Так знову постраждає російський посол🐸
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Официальные турецкие власти их бы всё равно не поддержали
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В чем именно, скорее уж обосрался Сибига раз не смог добиться запрета.
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.
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Можно на сайт Крыма заходить и каждый день какие нибудь мероприятия разоблачать.
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Официальные турецкие власти их бы всё равно не поддержали
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Це для внутрішнього споживача, щоб показати у новинах:"турция прізнала Крим расіцскім, праводіт оруми!!!".
Із цією метою вони возять німців, французів, фінів (що живуть в рф) у Крим, і представляють їх як поважних іноземних делегатів. Усьому світу пох, а якась Манька з тамбова і Ванька з саратова на якийсь час забудуть, у якому лайні живуть з початком окупації Криму.
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Так знову постраждає російський посол🐸
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Таким образом, можем говорить об отсутствии официальных турецких факторов, отсутствие освещения этого события центральными СМИ в Турции", - добавил Сибига.
И что, получается этот форум все равно будет а без разрешения пусть и неофициального это было бы невозможно.
Источник: https://censor.net.ua/n3151268
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А в чем смысл разоблачения провокации если ничего не изменится, я бы еще понял если посол добился бы запрета на проведение этого форума.
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форум під назвою-"хто насрав в штани кацапам" Разоблачена провокация РФ - подготовка "Турецко-Крымского экономического форума" в Стамбуле, - посол Украины Сибига - Цензор.НЕТ 1782
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Интересно - кто пишет такие заголовки знает истинное значение слов? Слово "провокация" имеет совсем другую смысловую нагрузку.
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У одному фільмі бачив: головний герой та його друзі знайшли електронну адресу поліції Стамбула та періодично надсилали листи про замінування приміщення, де проводиться форум (звичайно через анонімайзер та підставну поштову адресу). Форум так і не відбувся.
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роСцякия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в шесть раз больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На это КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
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Что разоблачено? Разоблачена провокация РФ - подготовка "Турецко-Крымского экономического форума" в Стамбуле, - посол Украины Сибига - Цензор.НЕТ 5793 Форум не запретили. И неизвестно, прислушаются ли турецкие бизнесмены к совету украинского посла.
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C-400 будучи в НАТО(закупили), почему бы какой-то форум не провести.
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Так пафосно написал, как будто это была тайна. Постоянно разоблачаю говорит, у меня вопрос и что, помогло?
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