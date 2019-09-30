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 Общество
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Все про:горсовет (444) Херсон (606) Гандзюк (384)

 На мэрии Херсона вновь вывесили баннер с надписью "Кто заказал Гандзюк?"

На здании городского совета Херсона вернули баннер с надписью "Простите, так а кто заказал Гандзюк?".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook сотрудница пресс-службы херсонского горсовета Инна Зеленая, информирует Цензор.НЕТ.

"Баннер на месте. Он здесь будет до тех пор, пока убийцы Кати не сядут", - написала Зеленая.

Как пояснила сотрудница пресс-службы, старый баннер был поврежден из-за ветра, поэтому его сняли. Это вызвало обсуждение в соцсетях.

На мэрии Херсона вновь вывесили баннер с надписью Кто заказал Гандзюк? 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Приговор исполнителям убийства Гандзюк вообще никак не касается Мангера, заказчик в нем не установлен, - адвокат Ильченко. ДОКУМЕНТ

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Читайте также: СБУ совместно с Интерполом разыскивает фигуранта дела Гандзюк Левина

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

15 августа Суд отказал защите Мангера в обжаловании остановки следствия по нему в деле Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3151266
 
   
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А при чем тут мерия Херсона? Пусть у Зе требуют расследовать.
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тим паче, генпрокурор його людина на 100%..
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с Геническа пишет абориген...

Генический Визит 25

@osmaktv

·8 ч

Я у шоці. На сесії Генічеськоі райради вовсю ху*сосять нову владу, хоча ще 2 місяці були в екстазі від ЗЕмоніки.
Говорять, що йде знищення державного управління та впливу держави, таких аналогів не було і ніде немає.
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Все рівно українці не забудуть тих, хто привів до влади кримінальних лохів.
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Ну хто-то. До криміналу звернутись - вирахують. Не в поліції ж питати.
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