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Все про:награда (1194) нападение (1770) Порошенко (17803) Гонтарева (796)

 Порошенко объявил награду 3 млн грн за достоверную информацию о заказчике и исполнителях нападения на жизнь и имущество Гонтаревой

Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил награду 3 млн грн за достоверную информацию о заказчиках и исполнителях покушения на жизнь и имущество экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "На днях уже делился впечатлениями от общения с Валерией Гонтаревой в Лондоне. ДТП, поджог машины и дома - это месть за ее мужественные и сильные реформаторские шаги в должности главы НБУ.

Повадки ее врагов иначе, как бандитскими, и не назовешь. Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, что ухватили Бога за бороду. И уверены, что скроют концы в воду.

Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителей о покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности.

Круг лиц, на которые падают подозрения, не так уж и широк. Пальцем ткнешь - и попадешь. Но очень важно легальным способом установить и наказать преступников. Чтобы все было по закону".

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Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3151263
 
 
 Топ комментарии
 
Цирк на дроті! Главное тут не выйти на себя самого😁
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Странно, а что же он не назначил награду по убийству Гонгадзе или по заказчику Гандзюк, а как сожгли дом ворюги за 2 ляма зелени так вот он нарисовался.
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Коломойский за подпал максимум дал 5 тыс дол.
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Исполнителя сожалению не знаю, заказчика знаю. Так что претендую на половину вознаграждения. И да могу намекнуть, у неё с ножками трудности. На Го начинается нтарева заканчивается.
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Он такой смелый, знает что сам заказал. Больше никому не выгодно.
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На футболке будущее Сатанинской - левая нога. Ждём...
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