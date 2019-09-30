 Ситуация в оккупированном Крыму ухудшается во всех сферах компетенции ЮНЕСКО, - доклад гендиректора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, документ подготовлен во исполнение решения 205-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)" и касается сфер образования, науки, культуры, распространение информации и функционирования СМИ.
В документе констатируется дальнейшее ухудшение ситуации на полуострове во всех сферах компетенции ЮНЕСКО. Приводятся конкретные факты грубых нарушений прав и свобод человека, прежде всего украинцев и крымских татар, фундаментальных принципов и норм Организации, в частности по вопросам обеспечения образовательных и культурных прав, воспрепятствование свободному распространению информации и деятельности СМИ, многочисленных случаев преследований и незаконных арестов журналистов.
Отмечаются разрушительные действия российской оккупационной власти во временно оккупированном Крыму, которые реально угрожают сохранению универсальной культурной и исторической ценности и подлинности украинских объектов культурного наследия, в том числе объекта "Древний город Херсонес Таврический и его хора" - из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО и ханского дворца в Бахчисарай - из Предварительного списка всемирного наследия.
В докладе сообщается о введении первого этапа прямого мониторинга ЮНЕСКО ситуации во временно оккупированном Крыму, в частности первые два визита экспертов ЮНЕСКО в Украину с целью сбора информации о ситуации в области науки и функционирования СМИ на временно оккупированном полуострове.
Доклад будет рассмотрен на 207-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 9 по 23 октября 2019 года в Париже. Он содержит актуализированную информацию о ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму, собранную ЮНЕСКО, а также предоставленную украинской стороной и рядом международных организаций - Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, Представителем по вопросам свободы СМИ ОБСЕ, Международным советом по охране памятников и исторических мест (ICOMOS), Amnesty International.
Демократия демократией, права человека это хорошо...., но золотишко помноженное на культурную ценность можно оставить себе...
Вдруг будут большие потрясения о нем и забудут...
На очереди пересмотр мовных квот...
Как видите украинские ценности его даже очень интересуют...
Это пять!!! Смотреть до конца
https://youtube.com/watch?v=RbimG4PkF-A
Москва в ультимативном порядке продавливает сейчас эту пресловутую формулу. Её подписание будет означать фактически признание Украиной результатов российской агрессии: аннексию Крыма и легитимизацию "ЛДНР".
В Нью-Йорке путинский пропагандист Евгений Скабеев, бегал с микрофоном и буквально допрашивал министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, как же вы посмели не подписать формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал жалко оправдываться, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, мы в процессе её подписания.»
https://patrioty.org.ua/politic/ukrayna-mozhet-kapytulyrovat-v-blyzhaishye-dny--piontkovskyi-297447.html
Чи може Президент Франції Олланд набрехав у своїх мемуарах : "Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах... Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.»
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
...С начала сентября в Украине подорожал ряд продуктов питания из списка социальных. Об этом свидетельствуют данные Инфляционного барометра.Достаточно существенно выросла стоимость хлеба пшеничного - на 22,7%, до 45,9 грн за кг. Хлеб ржаной также подорожал - на 1,7%, до 29,6 грн за кг.
Морковь выросла в цене на 39,3%, до 7,6 грн за кг. Капуста подорожала на 84,8%, до 16,9 грн за кг, подсолнечное масло - на 13,1%, до 37,5 грн за кг, масло - на 8,5%, до 216,6 грн за кг.
Не существенно, но подорожала мука - на 0,2%, до 15,2 грн за кг, молоко - на 0,12%, до 25,3 грн за литр, макароны - на 2,1%, до 44,8 грн за кг.
При этом, с начала сентября в Украине некоторые продукты питания из списка социальных подешевели. Например, свекла - на 4,6%, до 6,3 грн за кг, картофель - на 8,3%, до 15,8 грн за кг, сметана - на 3,3%, до 61,6 грн за кг.
Напомним, что украинцы тратят на еду половину своих доходов.
При этом, социальные продукты в стране ощутимо дорожают уже второй год подряд.
Также напомним, что правительство Украины отменило государственное регулирование цен. И по мнению экспертов, это негативно сказалось как на стоимости продуктов первой необходимости, так и на покупательной способности населения.
"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными", - отметил по этому поводу Сергей Тригубенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/331515-stoimostj_hleba_v_ukraine_vozrosla_za_mesjats_na_23
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