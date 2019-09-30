EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  596  30
Материалы по теме:
Все про:Крым (21919) культура (632) МИД (5146) образование (1893) права человека (814) ЮНЕСКО (131)

 Ситуация в оккупированном Крыму ухудшается во всех сферах компетенции ЮНЕСКО, - доклад гендиректора

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обнародовала очередной доклад по ситуации в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, документ подготовлен во исполнение решения 205-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)" и касается сфер образования, науки, культуры, распространение информации и функционирования СМИ.

В документе констатируется дальнейшее ухудшение ситуации на полуострове во всех сферах компетенции ЮНЕСКО. Приводятся конкретные факты грубых нарушений прав и свобод человека, прежде всего украинцев и крымских татар, фундаментальных принципов и норм Организации, в частности по вопросам обеспечения образовательных и культурных прав, воспрепятствование свободному распространению информации и деятельности СМИ, многочисленных случаев преследований и незаконных арестов журналистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса

Отмечаются разрушительные действия российской оккупационной власти во временно оккупированном Крыму, которые реально угрожают сохранению универсальной культурной и исторической ценности и подлинности украинских объектов культурного наследия, в том числе объекта "Древний город Херсонес Таврический и его хора" - из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО и ханского дворца в Бахчисарай - из Предварительного списка всемирного наследия.

В докладе сообщается о введении первого этапа прямого мониторинга ЮНЕСКО ситуации во временно оккупированном Крыму, в частности первые два визита экспертов ЮНЕСКО в Украину с целью сбора информации о ситуации в области науки и функционирования СМИ на временно оккупированном полуострове.

Доклад будет рассмотрен на 207-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 9 по 23 октября 2019 года в Париже. Он содержит актуализированную информацию о ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму, собранную ЮНЕСКО, а также предоставленную украинской стороной и рядом международных организаций - Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, Представителем по вопросам свободы СМИ ОБСЕ, Международным советом по охране памятников и исторических мест (ICOMOS), Amnesty International.

Также читайте: Реакция европейских правозащитных органов не помогает людям, чьи права нарушены, - замглавы МИД Кислица в ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3151262
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не жалко. рузькие бабы еще крысьчан нарожают.
 показать весь комментарий
 
Уяви, що будуть народжувати і пити херсонську воду. Ти допомагав обрати нового президента.
 показать весь комментарий
 
 
был я в армянском и крысноперекопском. Не видел чтобы крысы канал восстанавливали.
 показать весь комментарий
 
Головне, що в уряді Зе про це говорять.
 показать весь комментарий
 
 
а ты откуда знаеш о чем в уряде говорят? ты идиш или иврит понимаеш?
 показать весь комментарий
 
 
Вони поки розмовляють твоєю російською мовою.
 показать весь комментарий
 
Нідерланди повернуть скифське золото в Крим?
 показать весь комментарий
 
они и в Украину его не повернули....
Демократия демократией, права человека это хорошо...., но золотишко помноженное на культурную ценность можно оставить себе...
Вдруг будут большие потрясения о нем и забудут...
 показать весь комментарий
 
 
А Зе не говорив жодного слова на захист наших культурних цінностей🤔
 показать весь комментарий
 
ну как же - поддержку Пласта он ветировал, а его команда убрала поддержку украинского кино...
На очереди пересмотр мовных квот...
Как видите украинские ценности его даже очень интересуют...
 показать весь комментарий
 
 
ТЕРМІНОВО! Дубінському та Портнову підготували повідомлення про підозру за Шарія!

Это пять!!! Смотреть до конца Ситуация в оккупированном Крыму ухудшается во всех сферах компетенции ЮНЕСКО, - доклад гендиректора - Цензор.НЕТ 1559
https://youtube.com/watch?v=RbimG4PkF-A
 показать весь комментарий
 
Серьезно? Так не допустите...верните им скифское золото...а то суд в голландии до сих пор меркует, какой стране принадлежит золото, вывезенное для экспонации из Украины...
 показать весь комментарий
 
«....Завтра 1 октября состоится встреча контактной группы в Минске. На предыдущей встрече 18 сентября второй президент Украины Леонид Кучмы отказался подписать т.н. формулу Штайнмайера, несмотря на наличие визы советника Зеленского Ермака. Как рассказывают, он заявил: "С меня хватит Будапештского меморандума".
Москва в ультимативном порядке продавливает сейчас эту пресловутую формулу. Её подписание будет означать фактически признание Украиной результатов российской агрессии: аннексию Крыма и легитимизацию "ЛДНР".
В Нью-Йорке путинский пропагандист Евгений Скабеев, бегал с микрофоном и буквально допрашивал министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, как же вы посмели не подписать формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал жалко оправдываться, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, мы в процессе её подписания.»
 показать весь комментарий
 
Націки це твої російські кацапи-вбивці?
 показать весь комментарий
 
То, що ***** набрехало, про участь русскіх військ у війскових операціях в Україні? (Док. фільм «Крьім. Путь домой»)?
Чи може Президент Франції Олланд набрехав у своїх мемуарах : "Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах... Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.»

https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
Ситуація в окупованому Криму погіршується в усіх сферах компетенції ЮНЕСКО - доповідь гендиректора - Цензор.НЕТ 872
 показать весь комментарий
 
 
І шо далі? Глубокая азабоченность - це єдине що ви можете зробити .Bla bla bla
 показать весь комментарий
 
але ж у нас епоха бідності закінчилася ?
...С начала сентября в Украине подорожал ряд продуктов питания из списка социальных. Об этом свидетельствуют данные Инфляционного барометра.Достаточно существенно выросла стоимость хлеба пшеничного - на 22,7%, до 45,9 грн за кг. Хлеб ржаной также подорожал - на 1,7%, до 29,6 грн за кг.
Морковь выросла в цене на 39,3%, до 7,6 грн за кг. Капуста подорожала на 84,8%, до 16,9 грн за кг, подсолнечное масло - на 13,1%, до 37,5 грн за кг, масло - на 8,5%, до 216,6 грн за кг.
Не существенно, но подорожала мука - на 0,2%, до 15,2 грн за кг, молоко - на 0,12%, до 25,3 грн за литр, макароны - на 2,1%, до 44,8 грн за кг.
При этом, с начала сентября в Украине некоторые продукты питания из списка социальных подешевели. Например, свекла - на 4,6%, до 6,3 грн за кг, картофель - на 8,3%, до 15,8 грн за кг, сметана - на 3,3%, до 61,6 грн за кг.
Напомним, что украинцы тратят на еду половину своих доходов.
При этом, социальные продукты в стране ощутимо дорожают уже второй год подряд.
Также напомним, что правительство Украины отменило государственное регулирование цен. И по мнению экспертов, это негативно сказалось как на стоимости продуктов первой необходимости, так и на покупательной способности населения.
"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными", - отметил по этому поводу Сергей Тригубенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/331515-stoimostj_hleba_v_ukraine_vozrosla_za_mesjats_na_23
...
 показать весь комментарий
 
 
"Дайош камні с нєба!" ("Зато в радной говєні!") Ситуація в окупованому Криму погіршується в усіх сферах компетенції ЮНЕСКО - доповідь гендиректора - Цензор.НЕТ 517
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх