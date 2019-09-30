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 Политика Украины, Экономика
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Все про:законопроект (2166) игорный бизнес (278) Минфин (1286) азартные игры (57)

 В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин

Кабинет министров 29 сентября рассмотрел и поддержал проект закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина, в частности, документом предусмотрена новая система лицензирования деятельности в сфере азартных игр: с ограниченным количеством лицензий, дифференцированным размером платы за них в зависимости от вида азартной игры, количества игрового оборудования и расположения игорного заведения. Размер платы за лицензии будет определяться по результатам электронных аукционов, для участия в которых организаторы азартных игр должны соответствовать квалификационным и финансовым требованиям, предусмотренным законопроектом.

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Законопроект определяет специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов. Так, для размещения казино специальной игорной зоны есть территории отелей категории "пять звезд", а для залов игровых автоматов - территории отелей категории от "трех" до "пяти" звезд. Это, в частности, позволит ввести "фейс контроль", чтобы предотвратить участие несовершеннолетних в азартных играх.

Также вводится принцип "ответственной игры", который предусматривает осуществление организатором азартных игр мер по предупреждению и минимизации негативных последствий, и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией).

Проектом предусмотрено создание специального органа по надзору за всеми видами деятельности в сфере азартных игр, осуществляющий лицензирование, ведет публичные реестры, содержащие информацию о лицензиатов и места проведения азартных игр, устанавливает требования по сертификации игорного оборудования и программного обеспечения, проводит электронные аукционы лицензий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах". ВИДЕО

Усиливается финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса.

В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин 01

Напомним, 3 августа Зеленский, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, заявил, что в Украине легализуют азартные игры, в частности разрешат открывать казино в пятизвездочных отелях.

Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 подготовить законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

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29 сентября правительство одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам. Кабинет министров рассчитывает, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3151258
 
 
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Прийдеться ігроманам тепер жити в 5-ти зіркових готелях
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Игровой бизнес сатанячий, он убивает зачастую людей, разрушает семьи. Игромания -это та же наркомания, та же зависимость, а игроки влезают в долги и в итоге их калечат или убивают. Вот такой бизнес готовят наши "слуги" для народа. Криминальный фактически бизнес. По этому закону понятно, что "слуги" работают не ДЛЯ народа, а ПРОТИВ и ЗА олигархат.
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Я догадываюсь кто в те казино ходить будет! Учителя!!! 4000 баксов на еду никак не потратишь...
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во как закрутили)) давай игру в дурака на раздевание в хостелах.
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И кокс с камер снюхивать, как Моника Зелински.
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Ви головне ігрові салони закрийте, а то розвелося їх на кожному кроці... Народ не проти легалізації казіно (там все рівно грають або небідні люди, або туристи), аот ігрові салони треба ліквідуватИ!
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туди людей насильно на мотузці затягують? )
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Ігрмоанія давно вже визнана психічним відхиленням...
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У всьому світі гральний бізнес легальний і платить податки.
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Я не проти грального бізнесу, як такого, але у світі зазвичай для нього виділяють спеціальні території (Лас-Вегас, Атлантік-Сіті і тд).

А у нас на кожному кроці ігрові салони відкривають! Тому особисто я не проти казино саме при готелях - це краще
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програти телефон можна і в карти на лавочці в скверику
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то не по феншую.Тре його програти з понтами! В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 1509
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В каждой подворотне и бомжарнике откроется 3-х звездочный готель.
З-рите.
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опять как в старые, добрые времена народ начнет стреляться, выносить с квартир вещи и драгоценности, закладывать на ставку сами хаты и машины, а некоторые ставить и на жизнь....
Романтика...
Сам играл...., ели соскочил... В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 9644
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Соскочил или нет, но урон мозгам непоправим, и это бросается в глаза.
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Тебе проще.. У тебя мозга нет и никогда не было
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Конечно, если ты "Бакс", чего не закатить в казино...попробуй разок-другой, больше не надо, затягивает.
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Московити також обіцяли кримчанам Лас-Вегас.
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Вони їм родную говєнь обіцяли і виконали обіцянку.Зараз крисяни в говєні.Що не так? В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 1966
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Идея здравая, но надо сначала все подпольные закрыть, а кто их будет закрывать непонятно?
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В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин
значит скоро большинство беззвёздночных клоповников получат по три звезды)))
а трёхзвёздночные клоповники получат по пять звёзд)


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Можно по берегу черного моря Украины построить Лас-Вегас и Голливуд в одном флаконе!!! С казино, отелями, легализованной травкой, борделями, парками аттракционов, киностудиями, звукозаписывающими компаниями и прочей развлекательной инфраструктурой! И нужно озвучить эти проекты и привлечь инвесторов для реализации амбициозных проектов!
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APOCALYPSE c1aee96e Так хто ж буде вкладати гроші в воюючу країну,яка незнаходиться в ЄС?
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Если исчезнут нелегальные салоны - то избиратели Зеленского против не будут.
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Сім'ї ігроманів так "зрадіють" цій змінам
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Сім'ї ігроманів зрадіють, коли зникнуть підпільні салончики, де ігроман спускає останні копійки. В п'ятизірковий готель бідний ігроман не потрапить.
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Медицина платная, бюджетные ВУЗы ликвидируются, казино открываются, расходы бюджета на людей уменьшают, доходы бюджета увеличивают любыми средствами. Кого кормить будем? Офис Президента, Министерства, ВР вместе с женами и личными визажистами на госзарплате как помощники. Зеленский, ау, зачем тебя выбирали, чтобы опять дармоедов кормить?
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Народ днем смотрит Сваты, вечером идет на концерт квартала, ночью спускает бабло в казино. А еще говорят аграрная страна, чернозем.. херня все это. Скоро будем все бенефициары, ну в смысле работать на беню
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и что закроют их в жилых домах?
что-то сомневаюсь, у нас в феодальном государстве законы пишут, но не на всех они распространяются
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а еще построенньіх на свалках ТБО
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😀😀😀

Что вы сидите с постными лицами, ноете, мол денег нет. У нас же здание (АП?) находится в престижном районе, из окна вид шикарный, так давайте организуем у себя шикарный элитный гей-клуб мирового уровня, откроем казино, бордель, и бабло рекой потечёт, не будем знать куда складывать. Кстати, наш мент, который здесь сидит, и крышу организует.
- Спасибо, министр финансов, у кого будут ещё какие предложения по наполнению бюджета?
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Ваше присутствие в вышеозначенном..
😁
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У нас казино много. Но мы сами не играем, а собираем денежки с приезжых.
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Я за, но только если реально это будет работать как задумано в законе и пропадут все эти "космолоты"
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Лучшее казино это - Украина, Беня поставил на Зеро и выиграл...
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Неее, без Гиппэрлупи неможливо..
🤣
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