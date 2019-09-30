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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2826) Филатов (352)

 Филатов рассказал, каким будет бюджет Днепра в 2020 году

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что прогнозировать муниципальный бюджет до принятия государственного - тяжело. Сейчас мэр предусматривает два варианта развития событий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире программы "Грани" на "34 канале".

"Проблемы, связанные с бюджетом, возникают ежегодно. Для Днепра это особенно остро, потому что мы бюджетообразующий регион. Если называть вещи своими именами, то каждый раз чиновники из Киева хотят нас ограбить. Мне сейчас трудно говорить, на какие показатели мы выйдем. Есть два сценария: оптимистический и пессимистический. Оптимистичный о том, что мы останемся на показателях бюджета этого года и в 2020-м. Если говорим о пессимистический: у нас собираются забрать "акцизы", нам собираются не давать финансирование на зарплату учителей - это миллиарды, и это не выдержит ни один бюджет. Есть проблемы с реверсной дотацией, вопрос с земельным налогом. Если примут пессимистический сценарий, то бюджет развития Днепра будет составлять 2 млрд грн. А мы еще обслуживаем кредиты, связанные с закупкой троллейбусов, обновлением транспортной инфраструктуры. У нас останутся деньги цветочки высаживать. Это большая системная проблема. Сейчас мы пытаемся предусмотреть в бюджете Днепра на следующий год троллейбус на ж/м Победа-6, электробус к Приднепровску. Если нам урежут бюджет, я выйду к горожанам с открытым обращением, чтобы с этими вопросами они теперь обращались в Верховную Раду, которая принимала проект бюджета", - рассказал Борис Филатов.

В то же время мэр Днепра сообщил, что диалог с руководством государства есть.
"Мы ведем совместно с Ассоциацией городов, с Министерством финансов, с Кабмином достаточно конструктивные переговоры. Недавно мне сообщили, что при Председателе Верховной Рады будет создан совет по вопросам местного самоуправления - консультативно-совещательный орган, в который мне предложили войти. Дискуссия продолжается", - отметил Борис Филатов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151257
 
 
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все деньги сейчас нужны в Киеве...чтобы Гончарук, как обещал, смог обеспечить рост благосостояния Бени на 40%
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Боря - а де перебуває твій заступник лисенко?
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Боря розпочинав в Дніпрі нормально.. Потім здувся. Здобутки Борі - розвиток електротранспорту в місті, а саме - тролейбусів.. Провал - ремонт Центрального мосту, це основний провал - є ще багато провалів меншої глибини.. Голосував в свій час за Борю.. Мабуть , і наступного разу проголосую - але якщо його найближчими конкурентами будуть вілкул або краснов, та якщо Борю не посадять до нових виборів ..
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"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.

Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.

Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.

Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.

Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.

Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.

Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.
🤗
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Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
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Филатов долю Цензора купил? Через новость... Філатов розповів, яким буде бюджет Дніпра у 2020 році - Цензор.НЕТ 6276
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