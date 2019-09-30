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 Политика Украины
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Все про:Арьев (577) бойкот (214) ПАСЕ (1457)

 Отсутствие голоса будет звучать сильнее, чем его наличие, - Арьев поддержал бойкот украинской делегацией участия в сессии ПАСЕ

Решение о бойкоте этой сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое приняла новая украинская делегация, я абсолютно и полностью поддерживаю

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой"  заявил депутат фракции политической партии "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

"Потому, что в данном случае отсутствие голоса будет звучать значительно сильнее, чем наличие этого голоса", - подчеркнул Владимир Арьев.

По его словам, если бы украинская делегация приехала на сессию ПАСЕ "словно бы ничего не произошло" - это было бы рамках российского сценария и сценария тех, кто поддерживает возвращение России в ПАСЕ.

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Парламентарий также особо отметил тех депутатов национальных парламентских делегаций, принявших решение об индивидуальном неучастии в нынешней сессии ПАСЕ, в частности это депутаты от Литвы.

"Хотя соглашаясь с украинской делегацией в том, что они приняли стратегическое решение, но не согласен с тем, что они его приняли поздно. Они затянули с принятием решения о бойкоте до 23 сентября. Буквально неделю назад было принято это решение", - в то же время отметил Владимир Арьев.

По его словам, именно поэтому многие делегации не дождались решения от Украины и решали самостоятельно участвовать в нынешней сессии ПАСЕ, некоторые из депутатов отказался от участия в индивидуальном порядке.

"Поэтому такое единство было нарушено. И я надеюсь, что в будущем украинская делегация будет действовать более решительно, чем это было в этот раз", - добавил он.

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По его словам, эффект от этого бойкота мог быть более масштабным и значимым.

Парламентарий выразил сожаление, что представители украинской делегации к нему обратились поздно, и поэтому уже невозможно было мобилизовать значительную поддержку среди других делегаций в ПАСЕ.

"Но бойкот со стороны украинской делегации абсолютно оправдан", - отметил Владимир Арьев.

Он подчеркнул, что ПАСЕ сама нарушила свои главные принципы. Кроме того, вопрос о легитимности избрания российских депутатов на выборах в РФ, с участием избирателей аннексированного Крыма. А значит и их участие в любых голосованиях на сессии в ПАСЕ ставит под сомнение легитимность таких решений Ассамблеи.

"Делегитимизация структуры под названием ПАСЕ состоялась в июне с принятием решения о возвращении российской делегации. Поэтому работать в этой структуре, пока эта организация не восстановит к себе доверие, я считаю смысла нет", - сказал политик.

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Он также прокомментировал намерения президентского комитета ПАСЕ посетить Украину.

"Я считаю, что это может быть шагом навстречу Украине, но маленьким. Вопрос не в том, что сам факт проведения президентского комитета ПАСЕ в Киеве, это уже хорошо. Вопрос в том, с чем приедет президентский комитет, с какаими месседжами", - сказал Владимир Арьев добавив: "Если от нас будут требовать принять все как есть, то я считаю, что президентский комитет должен поехать туда откуда приехал ".

Он считает, что комитет должен приехать в Украину с конкретными предложениями как восстановить доверие и выходить из ситуации, Парламентская Ассамблея дискредитировала сама себя.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151252
 
   
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поглядишь на арьева со свынячей мордой и видишь- что делает с человеком допуск к корыту
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Йой, сарако, то ж бо ніц Ар'єв! Одійдіт борзо, якого нетрудного отік люстров кленцувати?
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Да дело ведь не в морде... Вон Богдан Яременко - дипломат, первым поддержавший Майдан и назвавший беркутов фашистами - тоже не худой. А остался человечищем. А Арьев, выстроив имидж на псевдоантикоррупционных материалах, потом всё похерил и резко замолчал, ведь "вдруг₽ появилось вволю жрать... Потому вся их двуличная шайка и вылетела с треском.
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...і для прийняття антиросійських санкцій не вистачить всього одного голосу...
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не говріть мені , що про Мендель не в тему - це саме той випадок , коли честна пряма відсутність красномовніша за присутність
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А по моему им глубоко насрать на отсутствие или присутствие голоса представителей Украины...................Не льстите сами себе..........
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Учитесь. Чем критиковать Владимира Александровича, лучше молчите.
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А мне вот почему-то вспомнился детсадик, "добрая" няня - "обосрался - обтекай". Да, Арьев?
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отсутсвие голоса говорит .что Вы его или не имели или потеряли...и где только такие деятели берутся..?
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