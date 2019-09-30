 Отсутствие голоса будет звучать сильнее, чем его наличие, - Арьев поддержал бойкот украинской делегацией участия в сессии ПАСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил депутат фракции политической партии "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

"Потому, что в данном случае отсутствие голоса будет звучать значительно сильнее, чем наличие этого голоса", - подчеркнул Владимир Арьев.

По его словам, если бы украинская делегация приехала на сессию ПАСЕ "словно бы ничего не произошло" - это было бы рамках российского сценария и сценария тех, кто поддерживает возвращение России в ПАСЕ.

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Парламентарий также особо отметил тех депутатов национальных парламентских делегаций, принявших решение об индивидуальном неучастии в нынешней сессии ПАСЕ, в частности это депутаты от Литвы.

"Хотя соглашаясь с украинской делегацией в том, что они приняли стратегическое решение, но не согласен с тем, что они его приняли поздно. Они затянули с принятием решения о бойкоте до 23 сентября. Буквально неделю назад было принято это решение", - в то же время отметил Владимир Арьев.

По его словам, именно поэтому многие делегации не дождались решения от Украины и решали самостоятельно участвовать в нынешней сессии ПАСЕ, некоторые из депутатов отказался от участия в индивидуальном порядке.

"Поэтому такое единство было нарушено. И я надеюсь, что в будущем украинская делегация будет действовать более решительно, чем это было в этот раз", - добавил он.

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По его словам, эффект от этого бойкота мог быть более масштабным и значимым.

Парламентарий выразил сожаление, что представители украинской делегации к нему обратились поздно, и поэтому уже невозможно было мобилизовать значительную поддержку среди других делегаций в ПАСЕ.

"Но бойкот со стороны украинской делегации абсолютно оправдан", - отметил Владимир Арьев.

Он подчеркнул, что ПАСЕ сама нарушила свои главные принципы. Кроме того, вопрос о легитимности избрания российских депутатов на выборах в РФ, с участием избирателей аннексированного Крыма. А значит и их участие в любых голосованиях на сессии в ПАСЕ ставит под сомнение легитимность таких решений Ассамблеи.

"Делегитимизация структуры под названием ПАСЕ состоялась в июне с принятием решения о возвращении российской делегации. Поэтому работать в этой структуре, пока эта организация не восстановит к себе доверие, я считаю смысла нет", - сказал политик.

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Он также прокомментировал намерения президентского комитета ПАСЕ посетить Украину.

"Я считаю, что это может быть шагом навстречу Украине, но маленьким. Вопрос не в том, что сам факт проведения президентского комитета ПАСЕ в Киеве, это уже хорошо. Вопрос в том, с чем приедет президентский комитет, с какаими месседжами", - сказал Владимир Арьев добавив: "Если от нас будут требовать принять все как есть, то я считаю, что президентский комитет должен поехать туда откуда приехал ".

Он считает, что комитет должен приехать в Украину с конкретными предложениями как восстановить доверие и выходить из ситуации, Парламентская Ассамблея дискредитировала сама себя.

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