 Обвиняемый в теракте у Дворца спорта в Харькове остался в СИЗО

Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Тихоненков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Харьковский апелляционный суд оставил под стражей, то есть в СИЗО, Владимира Дворникова - одного из трех обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта. В то же время, Дворников просил заменить ему меру пресечения на не связанную с арестом", - сообщил Тихоненков.

По его словам, все трое обвиняемых подали апелляцию на продление пребывания под стражей до 1 ноября, суд рассмотрит жалобы на заседании 21 октября.

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

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По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, подозреваемых могут включить в списки обмена пленными между Украиной и Россией.