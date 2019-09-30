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 Обвиняемый в теракте у Дворца спорта в Харькове остался в СИЗО

Апелляционный суд принял решение оставить Владимира Дворникова, обвиняемого в теракте у Дворца спорта 22 февраля 2015 года, под стражей.

Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Тихоненков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Харьковский апелляционный суд оставил под стражей, то есть в СИЗО, Владимира Дворникова - одного из трех обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта. В то же время, Дворников просил заменить ему меру пресечения на не связанную с арестом", - сообщил Тихоненков.

По его словам, все трое обвиняемых подали апелляцию на продление пребывания под стражей до 1 ноября, суд рассмотрит жалобы на заседании 21 октября.

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Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрении в совершении теракта 22 февраля были задержаны трое жителей области Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Кремль хочет выменять троих подозреваемых в организации смертельного теракта у Дворца спорта в Харькове, - Цаплиенко. ФОТО

По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, подозреваемых могут включить в списки обмена пленными между Украиной и Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3151249
 
 
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А че на поруки нужно было авакову взять.. че уж там одним террористом только ограничиваться!
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Учитесь, как нужно тянуть кота за все возможные органы. Уже пятый год тянется следствие
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По его словам, все трое обвиняемых подали апелляцию на продление пребывания под стражейИсточник: https://censor.net.ua/n3151249

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не уж-то им там в сизо так плохо? или хотят как сепар-из-марика кончить? Обвинувачений у теракті біля Палацу спорту в Харкові залишився в СІЗО - Цензор.НЕТ 3193
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под закон Савченко тянут. Сизо не зона. Тут им лафа. Тенденция с весны пошла просто скотская по тому городу. Попытки продёрнуть всё антиукраинское, пробы делают постоянно и с декоммунизацией, намёки на вековую дружбу что не кончилась итд. скопище 5 колоны сплошное. Уцелела шваль совковая. Заколдованый круг там. Хоть Сашу Белого губернатором с того света вызывай.
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