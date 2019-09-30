 Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в статье "Зеркала недели" "Готовы ли мы заплатить за "Укрнафту".
Издание сообщает, что коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко получил от НАКа как владельца государственного (и превалирующего) пакета акций "Укрнафты" право решать накопившиеся с этой компанией вопросы. Среди которых и вопрос о погашении 18 млрд грн задолженности компании перед бюджетом. Погасить ее предлагается за счет покупки у "Укрнафты" 2 млрд кубометров газа, закаченного компанией в подземные хранилища еще в 2006 году, и право на которые все эти годы оспаривалось в судах. Но сейчас в судебном порядке признано, что этот газ принадлежит "Укрнафте". И его "Нафтогаз" будет покупать по нынешней цене.
"Очевидно, Юрий Витренко не тратил времени зря. Уже на заседании правления НАКа 18 сентября, по данным источников ZN.UA, он убедил членов правления в том, что надо вернуть "Укрнафте"… около 2 млрд кубометров природного газа, некогда закачанного компанией в подземные хранилища газа (ПХГ) "Укртрансгаза". Затем НАК покупает этот газ, но уже по сегодняшней цене. А полученные за него 18 млрд грн "Укрнафта" перечисляет в счет погашения налоговой задолженности перед государственным бюджетом (накопленной с 2006 г.)", - сообщает автор статьи.
По подсчетам автора, если таким образом будет погашаться налоговая задолженность "Укрнафты" перед госбюджетом, то каждому гражданину Украины придется за это заплатить 428 грн., поскольку "Нафтогаз" выкупит этот газ за деньги жителей нашей страны.
"Такая себе нехитрая затея с погашением налоговой задолженности. Причем "Нафтогазу" и "Укртрансгазу" сложно будет доказать незаконность подобной сделки, если искомые 2,061 млрд кубометров газа, поставленные "Укрнафтой" в подземные хранилища газа ПАО "Укртрансгаз" еще в 2006-м, оспорены ею во всех возможных судах Украины и не раз. Оспорены в данном случае означает, что в судебном порядке признано, что этот объем природного газа принадлежит "Укрнафте".
Напомним, ПАО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, оперативное управление которой сохраняет за собой олигарх Игорь Коломойский. Операционный контроль над "Укрнафтой" его группа "Приват" осуществляет с 2003 года.
"Укрнафта" является одним из крупнейших должников перед бюджетом - по состоянию на начало 2019 года ее задолженность составляла около 16,4 млрд гривен, а с пеней и штрафами долг превышает 30 млрд. Эксперты утверждают, что накопленные долги – результат успешно действующих схем по перекачке денег из наполовину государственной структуры в карманы частных бизнесменов. С 2015 года НАБУ ведет расследование по фактам вывода средств из "Укрнафты", хотя особого прогресса в этом деле пока нет.
яким гівном треба бути щоб програти "наркоману" та "ідіоту" і якими лохами треба бути щоб тріичі голосуваи за це рошенівське гівно.
Ну в самом деле, разве хотят 73% быть обязанными 25%?))
Так что зебилам только в радость отдать бене 18 млрд.грн.. Для начала...
https://www.youtube.com/watch?v=q-PkF8VM0NU
О сколько нам открытий чудных,
Готовит маска без лица,
Речей напыщенных и скудных,
И без начала и конца...
и не один так делал, поэтому и довели страну
Хотя....
Подождите ка....
Ведь мы не выбрали в презеденты барыгу мародера а выбрали чеснейшего презедента голобородька....
Что то тут не так. Но нужно еще подумать.
Народ - 73% избирателей ВАЗика.......
значит погасит.Через суд по примеру: Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского.Но это семечки-лушпайки в сравнении с последствиями для Украины хотения смотрящего от мирового еврейского капитала Коломойского продать украинскую землю.
Имитация служебного бессилия. Луценко "попалил всю контору"
Просто забавно. Совпадение? Не знаю.
По моему, генпрокурор попалил всю тему (подробней).
Фактически, он признал несколько вещей:
- Коломойский таки вывел $5,5 млрд из "Привата". Молодец, аплодирую.
- в этом ему помогли некие чиновники. Что это за чиновники? Отвечаю: глава НБУ Валерия Гонтарева и нынешняя замглавы НБУ Екатерина Рожкова. Это они разрешили Коломойскому оформить кредиты на 133 млрд грн на фирмы-"пустышки". Этими кредитами тот погасил кредиты 193 своих реальных компаний, выведя их из-под удара. А деньги потом вывел, помогая обрушить курс гривны с 8 до 28 грн за доллар.
вся эта история происходила на протяжении 2016 года под прямым покровительством Нацбанка, который находится под прямым контролем Администрации президента
- Нацбанк не просто об этом знал. Все это время в Привате сидел куратор НБУ. Сегодня в Википедии увидел чудную статью о том, что куратор не имел права останавливать сделки и вообще не мог остановить преступников. Все он мог. Это прямое переписывание истории, которое происходит на наших глазах. Напишите правду - куратор боялся за свою жизнь, потому что вы ставили на эту должность то несчастную женщину, то хитрого банкира, имя которого не называю исключительно из уважения к другим людям (подробней).
- Генпрокурор Луценко был в курсе этих операций. Он получил свою должность в мае 2016 года, Приват был национализирован в декабре. Как приближенный президента, он знал - но молчал. Чтобы сегодня спеть песню о том, как он несчастный ничего не может сделать. Не может потому, что все сделано изначально именно так, чтобы он не мог. Или сделал вид, что не может.
То же самое происходило с десятками банков по всей Украине. НБУ помогал выводить миллиарды, а потом прикрывал спины олигархам.
Сегодня Генпрокуратура, Нацполиция и СБУ зарабатывают тем, что тормозят дела на сотни миллиардов гривен. Как? Просто ничего не делают. Они даже на прессухи не выходят. Это Луценко хочет в парламент, создавать фракцию борцов за законность. Ментам, прокурорам и нквд-шникам это не нужно. Им и тут хорошо.
Как всегда, Игорю Валерьевичу респект. Если эти жлобы настолько жадные, что готовы Родину продать, то этим нужно пользоваться.
Сергій ЛЯМЕЦЬ
https://uainfo.org/blognews/1541550838-imitatsiya-sluzhebnogo-bessiliya-lutsenko-popalil-vsyu-kontoru-.html
до речі а чому зовсім не має порохоботів в новині про брильянтових прокурорів?
Вопрос к вам, вы поддерживаете Зеленского?
А чем ентот хужее?
🤗
😁