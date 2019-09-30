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Все про:Коломойский (1194) Укрнафта (193)

 Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели"

Контролируемая Игорем Коломойским "Укрнафта" намерена погасить 18 млрд грн задолженности перед бюджетом, накопившейся более чем за 15 лет, за счет украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в статье "Зеркала недели" "Готовы ли мы заплатить за "Укрнафту".

Издание сообщает, что коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко получил от НАКа как владельца государственного (и превалирующего) пакета акций "Укрнафты" право решать накопившиеся с этой компанией вопросы. Среди которых и вопрос о погашении 18 млрд грн задолженности компании перед бюджетом. Погасить ее предлагается за счет покупки у "Укрнафты" 2 млрд кубометров газа, закаченного компанией в подземные хранилища еще в 2006 году, и право на которые все эти годы оспаривалось в судах. Но сейчас в судебном порядке признано, что этот газ принадлежит "Укрнафте". И его "Нафтогаз" будет покупать по нынешней цене.

"Очевидно, Юрий Витренко не тратил времени зря. Уже на заседании правления НАКа 18 сентября, по данным источников ZN.UA, он убедил членов правления в том, что надо вернуть "Укрнафте"… около 2 млрд кубометров природного газа, некогда закачанного компанией в подземные хранилища газа (ПХГ) "Укртрансгаза". Затем НАК покупает этот газ, но уже по сегодняшней цене. А полученные за него 18 млрд грн "Укрнафта" перечисляет в счет погашения налоговой задолженности перед государственным бюджетом (накопленной с 2006 г.)", - сообщает автор статьи.

По подсчетам автора, если таким образом будет погашаться налоговая задолженность "Укрнафты" перед госбюджетом, то каждому гражданину Украины придется за это заплатить 428 грн., поскольку "Нафтогаз" выкупит этот газ за деньги жителей нашей страны.
"Такая себе нехитрая затея с погашением налоговой задолженности. Причем "Нафтогазу" и "Укртрансгазу" сложно будет доказать незаконность подобной сделки, если искомые 2,061 млрд кубометров газа, поставленные "Укрнафтой" в подземные хранилища газа ПАО "Укртрансгаз" еще в 2006-м, оспорены ею во всех возможных судах Украины и не раз. Оспорены в данном случае означает, что в судебном порядке признано, что этот объем природного газа принадлежит "Укрнафте".

Напомним, ПАО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, оперативное управление которой сохраняет за собой олигарх Игорь Коломойский. Операционный контроль над "Укрнафтой" его группа "Приват" осуществляет с 2003 года.
"Укрнафта" является одним из крупнейших должников перед бюджетом - по состоянию на начало 2019 года ее задолженность составляла около 16,4 млрд гривен, а с пеней и штрафами долг превышает 30 млрд. Эксперты утверждают, что накопленные долги – результат успешно действующих схем по перекачке денег из наполовину государственной структуры в карманы частных бизнесменов. С 2015 года НАБУ ведет расследование по фактам вывода средств из "Укрнафты", хотя особого прогресса в этом деле пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3151248
 
 
 Топ комментарии
 
Ну дак для этого и затевалась спецоперация с избранием президентом Поюзанной Моники... Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 8908
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здесь зебилам нужно дистанционироваться от "порохоботов" и погасить долг Бени за СВОЙ счёт Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 2717
Ну в самом деле, разве хотят 73% быть обязанными 25%?))
Так что зебилам только в радость отдать бене 18 млрд.грн.. Для начала...
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президент коломойша решает свои проблемы за счет страны
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я украинец, это ты свыносок бесарабского жида
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не может- А НУЖНО, всех этих бень, ведь из-за них народ нищий, голый, босый, все разокрали и теперь этот жид жидее всех жидов
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Посмотрим как марионетка Коломойского Зеля будет препятствовать этому наглому намерению его босса. Коломойша по хорошему и по честному должен был бы давно сидеть в тюрьме, а не дальше крутить свой криминальный бизнес в Украине и ждать разрешения наконец-то скупить украинскую землю за бесценок.
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порохоботы уже не те Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 7012
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Ну да,леняться лежачих обоссаных зелёной мочой зелеботов ногами пинать.
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цими постами порохоботи принижують самі себе та поросьонка
яким гівном треба бути щоб програти "наркоману" та "ідіоту" і якими лохами треба бути щоб тріичі голосуваи за це рошенівське гівно. Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 6929
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здесь зебилам нужно дистанционироваться от "порохоботов" и погасить долг Бени за СВОЙ счёт Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 2717
Ну в самом деле, разве хотят 73% быть обязанными 25%?))
Так что зебилам только в радость отдать бене 18 млрд.грн.. Для начала...
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Ну дак для этого и затевалась спецоперация с избранием президентом Поюзанной Моники... Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 8908
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Его проще сжечь нафиг, чес слово! Ну как так один бэн терроризирует 40лямов людей
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73 % наслаждаются этим и поддерживают до сих пор
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Неужели никто не говорил ни перед первым, ни перед вторым туром, что Коломойский идёт в президенты?
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Украинцы стали бенефициарами, в смысле все бене должны
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Покрали 18 млрд. То компанія банкрот. Націоналіззувати повністю - єдиний вихід.
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президент коломойша решает свои проблемы за счет страны
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это попытка мыролюбного реформизма №2? Только не от свиновальца а от каломойши.
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ЗЕ сейчас побренчит одним инструментом по головам 73% дурников))))
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Постоянно обновляется. Сначала Зеленский играл на рояле, потом - Зелемойский, сейчас - Моника.

О сколько нам открытий чудных,
Готовит маска без лица,
Речей напыщенных и скудных,
И без начала и конца...
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власть у нас бизнес...миллиард в выборы вложил, получил прибыли 17
и не один так делал, поэтому и довели страну
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якщо ви тут живете, то всі ми тут лохи)
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Я не голосував ні за вазеліна, ні за лавочника, ні за проффесора, ні за чучму, ні за Кравчука.
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я про гроші, голосував чи ні, але беруть з усіх
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другими словами, ты свой голос отдал всем вышеперечисленным в пропорции по итогам выборов.
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Фіг там. Левко Лук"яненко, Чорновіл, Ющенко, Юлька, Гриценко, Юлька.
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так лукьяненка тогда сучма купил. это еще тот приспособленец.
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Вчорашні савєцкіє люді тоді казали шо Лук"яненко бендера, а Чучмо наш, рускаязичний і голосували за нього.
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Тот, кто не голосовал за ни за Зелемойского, ни "лавочника" (в 95 квартале Порошенко назвали лавочником?) выбрал Зелемойского...
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А шо Бене Укрнафта? Они уже с ножом и вилкой перед картой черноземов застыли. Боятся только 14 октября- шоб их не выгнали
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бєня-просто майстер відбирати не своє, тягати по судах...і треба визнати, що його адвокати мають неабиякий хист дурити людей і державу в цілому, вишукуючи прогалини в законодавстві та спрямовуючи це собі, коханому, в прибутки...Це в США його "таланти" не працюють, бо там за державне та протизаконне руки відрубають...А в нас обкрадати державу та людей олігархами- звичайна справа...
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Потому ,лохи 73% без лоха и жизнь плоха !Девиз кАломойши и ко
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А вот если бы выбрали в презеденты зеленского а не барыгу то было бы по другому.
Хотя....
Подождите ка....
Ведь мы не выбрали в презеденты барыгу мародера а выбрали чеснейшего презедента голобородька....
Что то тут не так. Но нужно еще подумать.
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Думай Те! Кого насправді обрали...Якщо думалка є..Інші з самого початку знали, кого обирали і яким боком це відригнеться всім...Що і маємо на цей час...Перед всім світом вже обіс*алося наше чиніхуа Моніка...
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Предлагаю решить все-таки за счёт народа!
Народ - 73% избирателей ВАЗика....... Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 3326
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Новую модель "ВАЗ-Моника" - я запатентовал! Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 7035
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Яка потужність двигуна? Скільки кінських сил, чи голобородьок лісапетах?
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Это измеряется в других силах - 73 бараньи силы...
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..Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев./ Раз хочет
значит погасит.Через суд по примеру: Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского.Но это семечки-лушпайки в сравнении с последствиями для Украины хотения смотрящего от мирового еврейского капитала Коломойского продать украинскую землю.
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а не пошел бы зеленский в отставку - так еще не кто в наглую не поступал
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согласен. так сказать уже пора штейняку на гилляку, но перед этим развесить на ней вальцманяку.
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Ну это фейконовость специально для почитателей зада Пеценого ,
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы »
Имитация служебного бессилия. Луценко "попалил всю контору"
Просто забавно. Совпадение? Не знаю.
По моему, генпрокурор попалил всю тему (подробней).
Фактически, он признал несколько вещей:
- Коломойский таки вывел $5,5 млрд из "Привата". Молодец, аплодирую.
- в этом ему помогли некие чиновники. Что это за чиновники? Отвечаю: глава НБУ Валерия Гонтарева и нынешняя замглавы НБУ Екатерина Рожкова. Это они разрешили Коломойскому оформить кредиты на 133 млрд грн на фирмы-"пустышки". Этими кредитами тот погасил кредиты 193 своих реальных компаний, выведя их из-под удара. А деньги потом вывел, помогая обрушить курс гривны с 8 до 28 грн за доллар.
вся эта история происходила на протяжении 2016 года под прямым покровительством Нацбанка, который находится под прямым контролем Администрации президента
- Нацбанк не просто об этом знал. Все это время в Привате сидел куратор НБУ. Сегодня в Википедии увидел чудную статью о том, что куратор не имел права останавливать сделки и вообще не мог остановить преступников. Все он мог. Это прямое переписывание истории, которое происходит на наших глазах. Напишите правду - куратор боялся за свою жизнь, потому что вы ставили на эту должность то несчастную женщину, то хитрого банкира, имя которого не называю исключительно из уважения к другим людям (подробней).
- Генпрокурор Луценко был в курсе этих операций. Он получил свою должность в мае 2016 года, Приват был национализирован в декабре. Как приближенный президента, он знал - но молчал. Чтобы сегодня спеть песню о том, как он несчастный ничего не может сделать. Не может потому, что все сделано изначально именно так, чтобы он не мог. Или сделал вид, что не может.
То же самое происходило с десятками банков по всей Украине. НБУ помогал выводить миллиарды, а потом прикрывал спины олигархам.
Сегодня Генпрокуратура, Нацполиция и СБУ зарабатывают тем, что тормозят дела на сотни миллиардов гривен. Как? Просто ничего не делают. Они даже на прессухи не выходят. Это Луценко хочет в парламент, создавать фракцию борцов за законность. Ментам, прокурорам и нквд-шникам это не нужно. Им и тут хорошо.
Как всегда, Игорю Валерьевичу респект. Если эти жлобы настолько жадные, что готовы Родину продать, то этим нужно пользоваться.
Сергій ЛЯМЕЦЬ
https://uainfo.org/blognews/1541550838-imitatsiya-sluzhebnogo-bessiliya-lutsenko-popalil-vsyu-kontoru-.html
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Предлагают не отнять, а купить принадлежащий компании газ. В чем тут криминал "за деньги украинцев"? Не купите у УКранафты, купите у России, какая разница? Объяснитесь.
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Так он и так наш потому что фирма банкрот. А хотят продать его украинцам 2 раз!
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Почему нет коментов от тех кто был так сильно уверен в успешности Владимра Зеленского на посту президента?
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приходьте тоді коли цей "борг" справді повернуть а то вже Зеленський перед росією "капітулював" привтбанк "повернув" тощо
до речі а чому зовсім не має порохоботів в новині про брильянтових прокурорів?
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Почему вы меня спрашиваете, я что ответственный за порохоботов?
Вопрос к вам, вы поддерживаете Зеленского?
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як там казав Зе: я сам варавать нє буду, і другім нє дам...однак це стосуввалося лише бариги. бабушка, пінчук і ахмєтка з зажоп свої люди
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Скока лярдов бабла долга компаниям Ахметова прростили??
А чем ентот хужее?
🤗
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🤢🐒🐑🐏-тупее не бывает-адвокатиков баксы Данилы бла-бла
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Дураку кажется мало доказать что он умный. Он обязательно попытаться доказать что вокруг одни дураки.
😁
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Почему нельзя Коломойскому газом отдать? Пусть закачивает во все имеющиеся у него ёмкости.
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Задолженность Бени по налогам накопилась за 15 лет по старым ценам, а газом он "рассчитается" с бюджетом по новым ценам. Вот и вся Бенина "арифметика". Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 2355
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Беня красава грабил Приват, накапливал долги годами, попутно раскручивая по Г+Г своего шута. А теперь за счёт ЗЕбилятни и долги погасит, и Приват вернёт..ну и понятное дело приростёт новым бизнесом....пока вся ЗЕбилтня будет визжать про Порошенко.
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"Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - видимо Вовчик сильно задолжал Бени, и не может его послать на..., или Лицедей не знает, что ему делать с Украиной, но грабитель Беня наглее и циничнее мародёра Шоколада, и ему нас.ать на Украину и Вовчика вместе, если Лицедей не отошлёт подальше Беню и Богдана, этих беспринципных, алчных шакалов, то ему осталось не долго банковать.
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 2405
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Меняйте методички кремлеботы! Мародер теперь бабушка Беня, во главе зеБЕНИНОЙ моники!
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Ну вот и пошло. Сначала за газ потом за приватбанк. Чуствую еще и на счетчик поставят.
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