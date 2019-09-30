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Все про:Байден (435) Конгресс США (459) Луценко (7622) США (15477) Джулиани (38)

 "Почему бы и нет", - Луценко заявил, что готов дать показания в Конгрессе США

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко готов в случае необходимости дать в Конгрессе США показания о расследовании дела против сына Байдена.

Об этом Луценко заявил в интервью "Би-би-си", информирует Цензор.НЕТ.

"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - сказал он.

Луценко утверждает, что никогда не общался с президентом США Дональдом Трампом. При этом он несколько раз обсуждал дело компании Burisma с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Также на Цензор.НЕТ: "Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - Зеленский о просьбе Трампа расследовать дело в отношении Байдена и его сына

При этом, как сообщал Цензор.НЕТ, бывший руководитель ГПУ настаивает, что оснований для расследования деятельности Хантера Байдена и его отца Джо Байдена у украинских правоохранительных органов нет.

Напомним, ранее в четверг, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Читайте также: Волкер консультировал по вопросам Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, - Джулиани

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Также на Цензор.НЕТ: Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3151247
 
 
 Топ комментарии
 
Тільки ж вернись додому, тобі ще сидіти тут )))
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Этот "борец" с преступностью и различными режимами не только даст интервью , но и отсосёт за пару баксов .
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Кружку не забудь...
Может тама, на киче США, ея не пррродырявят...
🤗
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Флейфея - хороший человек! Редиска - нехороший человек!
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Тільки ж вернись додому, тобі ще сидіти тут )))
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Знаючи стан українських зон, Югік вирішив, що краще вже в Штатах відсидіти років з десять. "Чому б і ні", - Луценко заявив, що готовий свідчити в Конгресі США - Цензор.НЕТ 3382
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Любий негритос візьме його собі за жінку )))
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Ще б III-х тисячолітню жінку кудись прилаштувати.
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Вахтьоршою в общагу. З таким фейсом там буде чоткий пропускний режим. )
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Скажите, по вашему мнению за что он должен сидеть???
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У Югіка гріхів - шо у проститутки на окружній )
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Этот "борец" с преступностью и различными режимами не только даст интервью , но и отсосёт за пару баксов .
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так вот для чего ему английский понадобился.
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Я англицкий бы выучил только затем, что им разгаваривал Леннон. )))
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"...Я б мову українську вивчив за те,
Що Ленін на ній не балакав".
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вот только английский языг выучит до той степени, шо он у него перестанет заплетаться, купит костюм с отливом, выберет подходящий там аэропорт - и в омерику!
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Только мне кажется,что,если проведут аудит выделенных Евросоюзом 15 миллиардов,то окажется,что не только в Украине коррупция процветает?
И куда уходил все эти годы янтарь,лес?
Там тоже ослепли?
Говорят,что у ***** в Европе куча друзей и защитников.
Интересно,чем он им так дорог?
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Кружку не забудь...
Может тама, на киче США, ея не пррродырявят...
🤗
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Глава МВД, Менская колония, Гейплокулол, Сейшелы, Ломбардия, Британия, Гуантанамо - какая весёлая и разносторонняя жизнь у человека...
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"Почему бы и нет", - Луценко заявил, что готов дать показания в Конгрессе США
хитродупий луцик рвоне в штати і там захоче лишитись як "жертва" політичних репресій)))
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Юга даст показания в суде США и это точно
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Эта проституирующая мразь, что угодно будет делать для саморекламы своей значимости, хотя уровень коррупции в генпрокуратуре при нем не уменьшился и по совести оно должно сидеть с конфискацией !
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы »
Имитация служебного бессилия. Луценко "попалил всю контору"
Просто забавно. Совпадение? Не знаю.
По моему, генпрокурор попалил всю тему (подробней).
Фактически, он признал несколько вещей:
- Коломойский таки вывел $5,5 млрд из "Привата". Молодец, аплодирую.
- в этом ему помогли некие чиновники. Что это за чиновники? Отвечаю: глава НБУ Валерия Гонтарева и нынешняя замглавы НБУ Екатерина Рожкова. Это они разрешили Коломойскому оформить кредиты на 133 млрд грн на фирмы-"пустышки". Этими кредитами тот погасил кредиты 193 своих реальных компаний, выведя их из-под удара. А деньги потом вывел, помогая обрушить курс гривны с 8 до 28 грн за доллар.
вся эта история происходила на протяжении 2016 года под прямым покровительством Нацбанка, который находится под прямым контролем Администрации президента
- Нацбанк не просто об этом знал. Все это время в Привате сидел куратор НБУ. Сегодня в Википедии увидел чудную статью о том, что куратор не имел права останавливать сделки и вообще не мог остановить преступников. Все он мог. Это прямое переписывание истории, которое происходит на наших глазах. Напишите правду - куратор боялся за свою жизнь, потому что вы ставили на эту должность то несчастную женщину, то хитрого банкира, имя которого не называю исключительно из уважения к другим людям (подробней).
- Генпрокурор Луценко был в курсе этих операций. Он получил свою должность в мае 2016 года, Приват был национализирован в декабре. Как приближенный президента, он знал - но молчал. Чтобы сегодня спеть песню о том, как он несчастный ничего не может сделать. Не может потому, что все сделано изначально именно так, чтобы он не мог. Или сделал вид, что не может.
То же самое происходило с десятками банков по всей Украине. НБУ помогал выводить миллиарды, а потом прикрывал спины олигархам.
Сегодня Генпрокуратура, Нацполиция и СБУ зарабатывают тем, что тормозят дела на сотни миллиардов гривен. Как? Просто ничего не делают. Они даже на прессухи не выходят. Это Луценко хочет в парламент, создавать фракцию борцов за законность. Ментам, прокурорам и нквд-шникам это не нужно. Им и тут хорошо.
Как всегда, Игорю Валерьевичу респект. Если эти жлобы настолько жадные, что готовы Родину продать, то этим нужно пользоваться.
Сергій ЛЯМЕЦЬ
https://uainfo.org/blognews/1541550838-imitatsiya-sluzhebnogo-bessiliya-lutsenko-popalil-vsyu-kontoru-.html

Нюню..
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венец карьеры, дать показания в США.... идиот....
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Даже Янукович смог посадить Луценко.
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Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко - це звучить, як пісня, яку довелося довго чекати.

Зате, які вони з Порошенко зробили реформи, що ми на всіх парах мчимо у світле майбуття.
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