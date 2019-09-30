 "Почему бы и нет", - Луценко заявил, что готов дать показания в Конгрессе США

Об этом Луценко заявил в интервью "Би-би-си", информирует Цензор.НЕТ.
"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - сказал он.
Луценко утверждает, что никогда не общался с президентом США Дональдом Трампом. При этом он несколько раз обсуждал дело компании Burisma с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.
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При этом, как сообщал Цензор.НЕТ, бывший руководитель ГПУ настаивает, что оснований для расследования деятельности Хантера Байдена и его отца Джо Байдена у украинских правоохранительных органов нет.
Напомним, ранее в четверг, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
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Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
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Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Що Ленін на ній не балакав".
И куда уходил все эти годы янтарь,лес?
Там тоже ослепли?
Говорят,что у ***** в Европе куча друзей и защитников.
Интересно,чем он им так дорог?
Может тама, на киче США, ея не пррродырявят...
🤗
хитродупий луцик рвоне в штати і там захоче лишитись як "жертва" політичних репресій)))
Имитация служебного бессилия. Луценко "попалил всю контору"
Просто забавно. Совпадение? Не знаю.
По моему, генпрокурор попалил всю тему (подробней).
Фактически, он признал несколько вещей:
- Коломойский таки вывел $5,5 млрд из "Привата". Молодец, аплодирую.
- в этом ему помогли некие чиновники. Что это за чиновники? Отвечаю: глава НБУ Валерия Гонтарева и нынешняя замглавы НБУ Екатерина Рожкова. Это они разрешили Коломойскому оформить кредиты на 133 млрд грн на фирмы-"пустышки". Этими кредитами тот погасил кредиты 193 своих реальных компаний, выведя их из-под удара. А деньги потом вывел, помогая обрушить курс гривны с 8 до 28 грн за доллар.
вся эта история происходила на протяжении 2016 года под прямым покровительством Нацбанка, который находится под прямым контролем Администрации президента
- Нацбанк не просто об этом знал. Все это время в Привате сидел куратор НБУ. Сегодня в Википедии увидел чудную статью о том, что куратор не имел права останавливать сделки и вообще не мог остановить преступников. Все он мог. Это прямое переписывание истории, которое происходит на наших глазах. Напишите правду - куратор боялся за свою жизнь, потому что вы ставили на эту должность то несчастную женщину, то хитрого банкира, имя которого не называю исключительно из уважения к другим людям (подробней).
- Генпрокурор Луценко был в курсе этих операций. Он получил свою должность в мае 2016 года, Приват был национализирован в декабре. Как приближенный президента, он знал - но молчал. Чтобы сегодня спеть песню о том, как он несчастный ничего не может сделать. Не может потому, что все сделано изначально именно так, чтобы он не мог. Или сделал вид, что не может.
То же самое происходило с десятками банков по всей Украине. НБУ помогал выводить миллиарды, а потом прикрывал спины олигархам.
Сегодня Генпрокуратура, Нацполиция и СБУ зарабатывают тем, что тормозят дела на сотни миллиардов гривен. Как? Просто ничего не делают. Они даже на прессухи не выходят. Это Луценко хочет в парламент, создавать фракцию борцов за законность. Ментам, прокурорам и нквд-шникам это не нужно. Им и тут хорошо.
Как всегда, Игорю Валерьевичу респект. Если эти жлобы настолько жадные, что готовы Родину продать, то этим нужно пользоваться.
Сергій ЛЯМЕЦЬ
https://uainfo.org/blognews/1541550838-imitatsiya-sluzhebnogo-bessiliya-lutsenko-popalil-vsyu-kontoru-.html
Нюню..
https://uainfo.org/blognews/1543704543-boyko-lutsenko-vzhe-zaraz-gotuetsya-zdati-poroshenko-z-potruhami.html
Зате, які вони з Порошенко зробили реформи, що ми на всіх парах мчимо у світле майбуття.