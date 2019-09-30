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 Политика Украины
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 Помощник госсекретаря США Натали посетит Киев, - Госдеп

Помощник госсекретаря США по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали проведет ряд встреч в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ.

Так, после визита в польские Варшаву и Краков Дениз Натали посетит Киев. Поездка запланирована в период с 30 сентября по 5 октября.

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Сообщается, что в Киеве помощник госсекретаря встретится с министром по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине и общественными организациями для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3151246
 
 
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Помощник госсекретаря США по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали проведет ряд встреч в Киеве. Встречать ее будет Андрей Богдан.
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Хотя не следует сбрасывать со счетов и старую гвардию - Зоряна и Шкиряка!
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Як я і казав, скандал змусить діючу владу США різко збільшити всі види допомоги Україні.
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