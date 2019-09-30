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 США ввели санкции против двух россиян и трех компаний связанных с поваром Путина Пригожиным

Минфин США объявил о санкциях в отношении двух россиян и трех компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований ("фабрика троллей").

Об этом сообщается на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничительные меры связаны с возможным вмешательством в американские выборы.

Под санкции попали россияне Денис Кузмин и Игорь Нестеров, которые связаны с "фабрикой троллей".

Кроме того, санкции ввели против трех компаний - Beratex Group, Autoplex Transport и Linburg Industries, которые Минфин США связал с Евгением Пригожиным.

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Напомним, в феврале 2018 года американские власти предъявили обвинение 13 россиянам и трем организациям по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Среди обвиняемых Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей", и бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с "фабрикой троллей". Позже против них были введены санкции.

Источник: https://censor.net.ua/n3151241
 
   
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А повар путина умеет готовить распятых мальчиков или жарить сепарскую печень? Надо бы научить кацапа...
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Кстати фабрика троллей пригожина сейчас работает и на зебобика тоже, так что это удар и по зебилам тоже США ввели санкции против двух россиян и трех компаний связанных с поваром Путина Пригожиным - Цензор.НЕТ 9282
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Минфин США объявил о санкциях в отношении двух россиян и трех компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований ("фабрика троллей"). Источник: https://censor.net.ua/n3151241 США ввели санкции против двух россиян и трех компаний связанных с поваром Путина Пригожиным - Цензор.НЕТ 4587
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"...когда ел его в темноте..."
да...тиха украинская ночь...но сало надо было перепрятать
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Шоферу, массажисту, нюю и Кабаевой исчо...
МелкоВатно кака..
🤗
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Прям от сердца отлегло... мощные санкции в стиле трумпа
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Если бы не фабрика троллей Пригожина- мы бы возможно и до сих пор страдали бы под режимом барыги.
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Нюю і мінстеця..допомогали як могли...
😁
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Санкции против двух россиянцев за убийство 13000 украинцев и ни один из росиянцев не путин..ппц
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Конфликт на Донбассе, унес гораздо больше жизней, т. к и дончане гибнут, а они, удивлю тебя, тоже украинцы.
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А ну удиви ка меня,кто такие новоросцы тогда, или как их там?
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Они жители Донбасса, т. е Украины, которых так же убивают, включая ярых террористов (ссылка)
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Чем больше.тем лучше!давить изгойку!
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