 США ввели санкции против двух россиян и трех компаний связанных с поваром Путина Пригожиным

Об этом сообщается на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Ограничительные меры связаны с возможным вмешательством в американские выборы.

Под санкции попали россияне Денис Кузмин и Игорь Нестеров, которые связаны с "фабрикой троллей".

Кроме того, санкции ввели против трех компаний - Beratex Group, Autoplex Transport и Linburg Industries, которые Минфин США связал с Евгением Пригожиным.

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Напомним, в феврале 2018 года американские власти предъявили обвинение 13 россиянам и трем организациям по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Среди обвиняемых Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей", и бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с "фабрикой троллей". Позже против них были введены санкции.