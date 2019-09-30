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 Экономика
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Все про:прожиточный минимум (141) Гончарук_Алексей (117)

 Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук

Реальная сумма прожиточного минимума составляет гораздо больше, чем 2007 грн. По подсчетам правительства, она должна быть свыше 4 тыс. грн, но для этого экономика должна вырасти минимум на 33%.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"На нынешний прожиточный минимум прожить сложно. Это, скорее, формальный минимум. Реальная сумма денег, которая нужна человеку для того, чтобы нормально жить, является гораздо большей. По нашим подсчетам, это 4 и выше тысячи гривен. Чтобы обеспечить каждого человека в Украине таким прожиточным минимумом, нам нужно вырасти очень сильно – по нашим подсчетам, минимум на 33% экономика должна вырасти, чтобы каждый человек, нуждающийся в такой помощи от государства, получил достаточно денег и мог оказаться над чертой бедности", – сказал он.

Гончарук добавил, что в ближайшие годы достигнуть этого будет сложно, но Кабмин постарается приблизиться к решению вопроса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ожидаем около 2-2,5 млрд грн доходов в бюджет от легализации игорного бизнеса, - Гончарук

Сейчас прожиточный минимум для трудоспособных украинцев составляет 2007 грн.

В проекте госбюджета на 2020 год прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2020 года предусмотрен на уровне 2102 грн в месяц, с 1 июля – 2197 грн в месяц, с 1 декабря – 2270 грн в месяц.

Ранее Гончарук сообщал, что для роста валового внутреннего продукта на 40% в ближайшие пять лет Украина должна привлечь $50 млрд инвестиций.

Также на Цензор.НЕТ: Семьи, которые тратят на коммунальные услуги более 15% доходов, получат финансовую поддержку, - правительство

Источник: https://censor.net.ua/n3151238
 
 
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словом никогда...в шею таких экономистов!
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деякі особливо обдаровані до цього часу щось від Петі чекають )))
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аж 4000 - самка собаки - прожеви на эти деньги и даже это только тогда,когда ..... - Гандон врунливый - вот и вся эпоха бедности
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О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,

......
дальше - это не про них.
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(Для А. Райкина)
Послушай меня, дорогой! Что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все будет, изобилие будет! Но хорошо ли это будет?
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сплошной обман избиратилей по все вопросам
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А Пеца пообещал бы все за неделю,не так ли порохососы ?
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цей Гончарук починає дратувати своїми недолугими виступами - лише дискредитує батька Зе, тобто Президента Зеленського. Це ще треба було пошукати такого прем'єра. десь же знайшли.
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У кілограмі має бути 1000грам але,поки економіка не виросте ,буде 750?! Ідіот!
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