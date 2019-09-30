 Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"На нынешний прожиточный минимум прожить сложно. Это, скорее, формальный минимум. Реальная сумма денег, которая нужна человеку для того, чтобы нормально жить, является гораздо большей. По нашим подсчетам, это 4 и выше тысячи гривен. Чтобы обеспечить каждого человека в Украине таким прожиточным минимумом, нам нужно вырасти очень сильно – по нашим подсчетам, минимум на 33% экономика должна вырасти, чтобы каждый человек, нуждающийся в такой помощи от государства, получил достаточно денег и мог оказаться над чертой бедности", – сказал он.

Гончарук добавил, что в ближайшие годы достигнуть этого будет сложно, но Кабмин постарается приблизиться к решению вопроса.

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Сейчас прожиточный минимум для трудоспособных украинцев составляет 2007 грн.

В проекте госбюджета на 2020 год прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2020 года предусмотрен на уровне 2102 грн в месяц, с 1 июля – 2197 грн в месяц, с 1 декабря – 2270 грн в месяц.

Ранее Гончарук сообщал, что для роста валового внутреннего продукта на 40% в ближайшие пять лет Украина должна привлечь $50 млрд инвестиций.

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