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 Общество
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Все про:аэропорт (1239) Днепр_город (2826) Филатов (352)

 Филатов об аэропорте в Днепре: Я сделал все от меня зависящее

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что вопросом строительства аэропорта должно заниматься государство.

Однако пока, несмотря на все обещания, финансирование не выделено.

Об этом он сообщил в эфире программы "Грани" на "34 канале".

"Пока что, учитывая все обещания на высоких уровнях, на строительство аэропорта в бюджете государства - ноль. Моя миссия в вопросе сооружения аэропорта исчерпана: я говорил, выступал, призывал, встречался с предыдущим руководством и нынешним. Аэропорт - это государственный инфраструктурный объект. Тем более, он строится не на территории города, а на территории области. С моей стороны как лидера территориальной общины лишь одна миссия - привлекать внимание. Я уже разве что на голове не стоял. Теперь "мяч" на стороне власти. У меня была встреча с новым губернатором Днепропетровской области. Он тоже эту проблему понимает. Теперь посмотрим, как государственная власть с этим вопросом справится", - отметил Борис Филатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3151237
 
   
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Днепр и область голосовали за зебила - вот его благодарность - кушайте
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Филатов об аэропорте в Днепре: Я сделал все от меня зависящее
Я уже разве что на голове не стоял. Источник: https://censor.net.ua/n3151237
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на голове не стоял Филатов об аэропорте в Днепре: Я сделал все от меня зависящее - Цензор.НЕТ 2022
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Ну, Беня аеропортів не будував. Зеленський аеропортів не будував. Гончарук аеропортів не будував. Філатов аеропортів не будував. Можна когось з вулиці взяти - наприклад Петра Порошенка, він будки будував - аеропорт побудує.
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Государству не нужно выделять денег. Достаточно просто не мешать
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Беня красавчик, конечно. Но не Бог Филатов об аэропорте в Днепре: Я сделал все от меня зависящее - Цензор.НЕТ 8871
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Нахрена бене еще один аэропорт, это же конкуренция. Он не допустит строительства ни при каких условиях.
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