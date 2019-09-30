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 Политика Украины
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Все про:назначение (1490) Минэкономразвития (493)

 Правительство назначило двух заместительниц в Минэкономразвития

Кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, Кабмин назначил Инну Метелеву заместителем по вопросам развития аграрного и продовольственного рынка. Она будет отвечать также за инвестиционно-инновационное развитие аграрной отрасли и сотрудничество с международными организациями по вопросам технической помощи аграрным предприятиям.

По данным правительства, Инна Метелева имеет 10-летний опыт работы в агропромышленном секторе экономики, была непосредственно занята в производстве, в том числе в органическом, а также торговле, инвестициях, развитии региональных инициатив, проектах инновационного развития и смарт-технологиях, как в Украине, так и на международном уровне.

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Также правительство назначило Юлию Свириденко заместителем министра экономики по вопросам регионального развития и децентрализации.

По данным Минэкономики, Юлия Свириденко работала директором департамента экономического развития в области привлечения инвестиций, первым заместителем главы Черниговской областной государственной администрации.

"Ее задачей будет разработка и внедрение консолидированной стратегии регионального развития с учетом всех составляющих. В сочетании с земельной реформой, дерегуляцией предпринимательской деятельности и эффективными секторальными реформами — это все создаст предпосылки для привлечения инвестиций, развития предпринимательской деятельности в регионах, а для людей — для конкретных ощутимых сдвигов в качестве жизни", — отмечают в Минэкономики.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151235
 
 
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Зебилы , а можете сказать почему на вашего зебобика в следующей году потратят больше всех с президентов Европы (1 МИЛЛИАРД ГРИВЕН) . Куда лучше потратить МИЛЛИАРД гривен на вашего зебобика , чем например на квартиры атошникам , правильно ? Правительство назначило двух заместительниц в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 7676
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Судячи з новини,вони - не члени.Вони,так би мовити,навпаки.
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Зрозуміло, що кадри такі цінні, що нічего не піднімуть, хіба Путіна.
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экономикаторговлясельскоезяйство - ЭТО ОДНО МИНИСТЕРСТВО ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ ? Это на чем ЗЕплесень собирается Украину вырвать из зубожиння ...
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Вы представляете их планы Бабушка с Ахметовым пообещали земляной распродажей Украину поднять ... Вот только от Привата получит свое
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Как послушаешь этих баб..Так у каждой по пять высших образований.Работают директорами. Суперменеджерами.Киберриэлторами и еще хер знает кем. А экономика - в жопе.
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