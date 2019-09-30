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 Общество
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Все про:ЖКХ (1380) Луганщина (4189)

 Если не снизить цену газа для Луганской ТЭС, то с 1 октября в области начнутся отключения электроэнергии, - директор департамента ЖКХ Сурай

Чтобы избежать остановки работы Луганской ТЭС и спасти область от веерных отключений электроэнергии, нужно срочно принять меры – снизить стоимость газа для станции.

Такое мнение озвучил директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай, передают Українські новини.

"Снижение стоимости газа для этой ТЭС - это один из вариантов решить вопрос, мы уже вышли повторно с предложением к правительству о снижении цены на газ для Луганской ТЭС. Если такое решение будет принято, то это станет решением, которое позволит области избежать веерных отключений", - отметил Виталий Сурай. Напомним, себестоимость производства электроэнергии на газу не покрывается текущими ценами на электроэнергию.

По словам Виталия Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.

"Для станции это означает остановку, будет дефицит порядка 70% мощности в области, будут отключения потребителей от электроэнергии", - сообщил Виталий Сурай.

По его мнению, правительство может предпринять меры для решения сложной ситуации. "В прошлый четверг мы обращались к премьер-министру, сегодня мы оперативно информируем правительство о ситуации, которая с завтрашнего дня у нас может случиться, собираем в 16.00 комиссию по техногенной и экологической безопасности, рассмотрим этот вопрос. Нужно найти компенсационный механизм по цене газа для ТЭС, от этого зависит энергоснабжение региона", - отметил Виталий Сурай.

По его мнению, также в правительстве должны рассмотреть возможность вернуть поставки угля на Луганскую ТЭС, которые были заблокированы РФ в июне 2019 года. "И нужно решить вопрос поставок угля на станцию, с июня заблокированы поставки угля, нужна трехсторонняя контактная группа при Министерстве иностранных дел, возобновление переговоров с РФ о возобновлении поставок угля на Луганскую ТЭС", - считает Виталий Сурай.

Как ранее сообщалось, губернатор Луганской области Виталий Комарницкий считает, что для того, чтобы не оставить Луганскую область без электроэнергии, Кабмину нужно принять постановление о снижении цены газа для Луганской ТЭС. Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3151234
 
 
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Заметили что в статье ни единого слова что владельцем этой ТЭС является Ахметов. Он хочет свои проблемы с доставкой угля переложить на государство.
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нет батенька
это не его проблемы с углем это наши проблемы с электричеством
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Ну да) это не ему нужно продать, а это нам нужно купить)))
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За п"ять!!! років рудий гудок міг: а) зробити змичку залізниці від Білокуракино до Сватово; б) переобладнати Щастинську ТЕС на вугілля Г, ДГ; в) об"єднати електромережу Луганської облпсті з "Материком"... Але... Воно палець об палець не вдарило, щоб інвестувати в СВОЇ!!! власні мережі, а тільки в зговорі з ПАПом піднімало собі тарифи... Резюме: повернення енергетичних активів у власність держави (як такі, що своїм управлінням несуть загрозу національній безпеці), а вже потім - приймати кризові заходи! (ІМХО)
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Мировойо потепленийо откладываетца!
Мир будет спасьон!
Да ,прросто, шантаж?
Ахметка плакать?
🤣
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снизьте и мне тоже!
а то у меня тоже отключения начнутся
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А у мене своя генерація. Два раба(рускаязичних) крутять динаму.
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с оккупированной территории долги не возвращают и лохторат регионов тоже на халяву хотят.
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Нехай лоханці закуповують свічки як при Чучмі.
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А кинуть веточку ж/д туда Ринат Леонидович не желает?
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Это накладно. Проще и дешевле лапку в ваш карман запустить. Благо сейчас их козлик у руля.
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та не - ахметовского козлика еле отодвинули от руля - теперь он гадит где только может...
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Вообще не вижу проблем, отключите неподконтрольную территорию и все, недельку померзнут и сами прибегут с угольком для ТЭС.
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Ну да при нем уголек с луганских шахт везли составами в Украину.
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Скажу откровенно, - исходя из % жителей тех, не оккупированных парашниками мест, проголосовавших на выборах за партию потомственного запорожского козака вадика Рабиновича и кума Х..ла, Медведчука (а это более 43%), лично мне так и хочется сказать - ДА ПОШЛИ ВЫ на Х...тор. И Х..лебный прокисший квас вам, а не снижку за мой счёт.
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