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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3055) указ (363) развитие (54)

 Зеленский издал указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года

Президент Украины Владимир Зеленский постановил обеспечить соблюдение 17 целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года.

Соответствующий указ №722/2019 опубликован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Данный документ направлен на обеспечение национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина.

"Поддерживая провозглашенные резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015г № 70/1 глобальные цели устойчивого развития до 2030 года и результаты их адаптации с учетом специфики развития Украины, изложенные в Национальном докладе "Цели устойчивого развития: Украина", обеспечивать соблюдение Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года:

1) преодоление бедности;

2) преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшения питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства;

3) обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;

4) обеспечение комплексного и справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения в течение всей жизни для всех;

5) обеспечение гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девушек;

6) обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией;

7) обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;

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8) содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех;

9) создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивого индустриализации и инновациям;

10) сокращение неравенства;

11) обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов;

12) обеспечение перехода к рациональным моделей потребления и производства;

13) принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;

14) сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;

15) защиту и восстановление экосистем суши, и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьбу с опустыниванием, прекращение и возвращение назад (разворот) процесса деградации земель и остановку процесса утраты биоразнообразия;

16) содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институтов на всех уровнях;

17) укреплению средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

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"Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года являются ориентирами для разработки проектов прогнозных и программных документов, проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения сбалансированности экономического, социального и экологического измерений устойчивого развития Украины", - говорится в тексте указа.

Кроме того, Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить:

1)проведение в двухмесячный срок с привлечением ученых, экспертов, представителей общественных объединений анализа прогнозных и программных документов с учетом Целей и по результатам такого анализа в случае необходимости принять меры по их усовершенствованию;

2) внедрение действенной системы мониторинга реализации Целей и обнародования его результатов ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным;

3) рекомендовать Национальной академии наук Украины, Национальной академии аграрных наук, Национальной академии медицинских наук, Национальной академии педагогических наук, Национальной академии правовых наук, Национальной академии искусств учитывать Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года при определении направлений научных исследований;

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151232
 
 
 Топ комментарии
 
уффф... прямо как вова путин... И зебилы - прослезились: наконец-то УКАЗ о развитии есть! Зеленский издал указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года - Цензор.НЕТ 4108
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Писали указ Киселев со Скабеевой?

"2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;"

Гетьманцев заявлял, что эпоха бедности закончилась, а тут ТАКОЕ в указе преЗедента!
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уффф... прямо как вова путин... И зебилы - прослезились: наконец-то УКАЗ о развитии есть! Зеленский издал указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года - Цензор.НЕТ 4108
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п.с. по пунктам "указаза" - очередной бред от бездарей.. Набор ничего не значащих в реальности фраз, популизм и демагогия..
чего только "сохранение океанов..." стоит))
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Ото воно притрушене... Наркота то є зло.
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Бздебилов в стране всего 8%. Слезятся они или хнычут - это на скорость не влияет.
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зебил, тебе указ опубликовали - а ну бегом его исполнять.. Зеленский издал указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года - Цензор.НЕТ 550
А мы - устали, посидим в кафе, поржем с вас, "охранителей бубочки от журналюг" Зеленский издал указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года - Цензор.НЕТ 4978
п.с. и не забудь океан после себя очистить! а то коту под хвост полетят все указы зеленой шмаркли.. Зеленский издал указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года - Цензор.НЕТ 4978
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Фото дня. Умань. Україна. Кінець епохи гідності...

Зеленский издал указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года - Цензор.НЕТ 4129
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то вова наконец-то раздуплился и решил повыпендриваться как "величайший мировой лидер Галактики" Зеленский издал указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года - Цензор.НЕТ 7610
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Писали указ Киселев со Скабеевой?

"2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;"

Гетьманцев заявлял, что эпоха бедности закончилась, а тут ТАКОЕ в указе преЗедента!
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Вот теперь заживем...наверное только этого указа и не зватало для конца эпохи бедности...😀
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І видав він указ, щоб всі жили довго і щасливо.
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Зебилы , а можете сказать почему на вашего зебобика в следующей году потратят больше всех с президентов Европы (1 МИЛЛИАРД ГРИВЕН) . Куда лучше потратить МИЛЛИАРД гривен на вашего зебобика , чем например на квартиры атошникам , правильно ? Зеленский издал указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года - Цензор.НЕТ 3430
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более! шмаркля увеличила расходы на себя и Ко - в 157 РАЗ.. проведя их по закрытой статье на СНБО.. на 32 млрд.грн.
При этом на образование, здравоохранение и мин.соц - сократили на 16 млрд.грн
Зеленский издал указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года - Цензор.НЕТ 33
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уже только за сокращение расходов в 2-6 раз .. на тяжело больных детей - зеленую шмарклю повесить на йолке - мало...
При Порохе эти расходы постоянно росли...
Зеленський видав указ про цілі сталого розвитку України до 2030 року - Цензор.НЕТ 4615
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указ ниочем. за все хорошее против всего плохого
только такое не решается указами
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Мене добила фраза:
укреплению средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

Нарід, ви ще не зрозуміли хто вами тепер керує? Зеленский издал указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года - Цензор.НЕТ 8575
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за всё хорошее против всего плохого!. ну теперь с указом все заживём конечно...ещё бы указ про хорошую погоду всегда и указ про всё бесплатно вокруг а всем чтоб раздалось просто так по миллиону долларов. Уровень 5-летнего ребёнка а не президента. И премьер тож фантазирует о +50 млрд долларов инвестиций и +400% роста ВВП...детский сад.
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Можно было 1 пункт, а не 17: За все хорошее, против всего плохого.
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Этот указ от зебобика напомнил мне тост Шарикова...
"Желаю ..что бы все..（с）"...😀
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