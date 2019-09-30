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 Общество
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Все про:коррупция (7506) Укртрансбезопасность (29) Ноняк (12) Криклий (24)

 В "Укртрансбезопасности" после отставки Ноняка сменят весь коллектив, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал полную смену коллектива в "Укртрансбезопасности". Цель таких мер – борьба с коррупцией.

Об этом Криклий сказал на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"К сожалению, не без проблем в семье, ни для кого не секрет, что была сплошная коррупция в "Укртрансбезопасности". Я всех поздравляю с тем, что наконец уволили полноценно, без возможностей это решение обжаловать, господина Ноняка, который в "Укртрансбезопасности" возглавлял систему и построил целую коррупционную пирамиду. Сейчас мы будем полностью менять весь коллектив, проводить реформы", - сказал министр.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 18 июля сообщил об отстранении Ноняка от обязанностей руководителя Госслужбы по вопросам безопасности на транспорте. 25 сентября правительство уволило Ноняка с должности председателя "Укртрансбезопасности".

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Источник: https://censor.net.ua/n3151231
 
 
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Андрій Шор
4 год

"Палата представителей Конгресса США в рамках слушаний по процедуре объявления импичмента президенту США Дональду Трампу планирует вызов для дачи свидетельских показаний Зеленского, Ермака, Луценко, Шокина, и др."

ОПУ с гордостью:
"Команда президента Владимира Зеленского после возвращения из Нью-Йорка занялась планированием следующего официального визита в США".
Ну и "Луценко полетел в Великобританию учить английский язык"
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Только отставка? Самое большое наказание, отлучение от корыта? Полная проверка вместе сродственниками всего награбленного со своим друзякой Парубиём.
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Само собой ,но по ходу зе становится или стал ранее в ходе выборов преемником порошенко и никаких подвижек в этом плане не предвидится
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вначале намечались торжества, потом аресты. Решили совместить.
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Ну, президент Коломойський знає, як і хто і де краде. І йому не подобається, якщо хтось краде без нього.
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