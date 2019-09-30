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 Общество
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Все про:Корниец (142) Шапакин (85) Антикоррупционный суд (494)

 Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в ВАКС

После трех лет рассмотрения дела "Бриллиантовых прокуроров" в Голосеевском суде его передали в Высший антикоррупционный суд. Если дело вернут в Голосеевский суд, его придется рассматривать заново.

Голосеевский суд Киеве 30 сентября удовлетворил ходатайство прокурора о направлении дела "бриллиантовых прокуроров" в Высший антикоррупционный суд. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Судебный репортер".

Прокуроры ГПУ обосновывали свое ходатайство тем, что дело по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса (получение взятки) подследственно Национальному антикоррупционному бюро.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство, несмотря на то, что в июле 2015 года, на момент возможного совершения преступления, НАБУ еще не осуществляло свои функции, и дело расследовала Генпрокуратура. Однако, суд принял во внимание, что прокуроры Владимир Шапакин и Александр Корниец занимали высокие должности в органах прокуратуры, а сумма инкриминируемой им неправомерной выгоды превышает 500 прожиточных минимумов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд допросил первого зампрокурора Киевщины Грабца, который не подтвердил получения взятки "бриллиантовыми прокурорами". ФОТО

Дело рассматривалось в Голосеевском суде с марта 2016 года. Процесс остановился на стадии допроса свидетелей, явку которых не удавалось обеспечить. Материалы негласных следственных розыскных действий еще не исследовались вообще.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 сентября вступили в силу изменения в законодательство относительно подсудности ВАКС. Теперь из коррупционных дел ему подсудны только те, которые расследовали НАБУ и САП. В связи с этим ВАКС не стал рассматривать дело бывшего нардепа Ефремова.

В случае, если дело "бриллиантовых прокуроров" вернут обратно в Голосеевский суд, то его уже будет рассматривать другая коллегия судей заново.

Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Также на "Цензор.НЕТ": "Вымогали $200 тысяч, чтобы вопрос был снят на уровне областной и Генеральной прокуратур", - суд допросил первых свидетелей по делу "бриллиантовых прокуроров"

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3151225
 
   
 Топ комментарии
 
три года юГик пытался похоронить это дело и тут такой облом. опять вспомнили о "героях"-прокурворах
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тю, а я думав шо сивочолий з кумом давно вже їх посадили )))
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бриллиантовый сериал, новый сезон Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в ВАКС - Цензор.НЕТ 6969
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тю, а я думав шо сивочолий з кумом давно вже їх посадили )))
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а кого не посадили, тем руки пообрубали Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в ВАКС - Цензор.НЕТ 8499
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три года юГик пытался похоронить это дело и тут такой облом. опять вспомнили о "героях"-прокурворах
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Ну да даже не уволил а повысил их в должности. А заместителя главы СБУ, производившего изъятие камней и арест прокуроров Петя уволил.
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бриллиантовый сериал, новый сезон Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в ВАКС - Цензор.НЕТ 6969
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При нормальной власти их давно б пустили на органы как в Китае, а остатки повесили за худой конец. А у нас по КПК портного им ничего не будет.
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почався футбол між судами.
порошенківська судова реформа - в дії!
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После трех лет рассмотрения дела "Бриллиантовых прокуроров" в Голосеевском суде его передали в Высший антикоррупционный суд. Если дело вернут в Голосеевский суд, его придется рассматривать заново.

Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову (с)
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де там у порохоботиків язики зараз? тихенько сидять )))
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Еще не вечер, сейчас им новую методичку подгонят и понесется "фы фсё фрете".
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они тут ,молчат из скромности о делах минувших ,дурака включают Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в ВАКС - Цензор.НЕТ 5459
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Одна из причин,из за которой порох проиграл зеленой свисто-перделке
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знову ви того циганського барона згадуєте )
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мдааа.. правосудие прямо пышет скоростью расследования таких дел... за курицу уже б три года сидел бы виновный.. а за миллионы в итоге еще признают потерпевшими...и нах я кормлю , уплачивая налоги, эту свору ворюг и тунеядцев!?
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З роками нажаль міняється тільки сорт локшини.Більшості і це за щастя Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в ВАКС - Цензор.НЕТ 1203
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это все еще первая серия - "Бриллиант почти не виден"?
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Пеценых прокуроров все таки накажут,порохососы вы должны их взять на поруки,иначе грош цена вашему визжанию здесь
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Чувака на 5 лет за шоколадки посадили моментально на 5 лет, буквально за 3 недели! а тут уже 3 года маринуют и тут далеко не шоколадки!
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Все таки Сакварелідзе - краща кандидатура на посаду генерального прокурора. Він б швиденько петіних бариг по зонам порозпихувавю Ну і самого Петю теж звичайно.
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Ніхто не хоче бути тим, хто осудить колег-корупціонерів. Це, така пляма на репутації суддів що, колеги можуть не зрозуміти зрадників.
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Это политические репрессии онижепрокуроров в трусиках! Зебилы лютуют! Вси на путч!
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Що то ВАКС только принимает, пора уже начинать работать на результат .
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так результат побачите! - в деклараціях в НАЗК!
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А где сами "брилиантовые" прокуроры сейчас находятся? В Украине? Сомневаюсь.
У нас "правосудие" любит "догонять"(открывать/продолжать) фигурантов уголовных дел токо тогда, когда они уже плотно обжились в своих "испанских" маетках и покуривают бамбук.

Сначала украинское "правосудие" даёт возможность фигурантам ***...ть, а потом годами размазывает сопли, сокрушаясь шо этих гадов нам не выдают.
Нихрена в этой стране не меняется.
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Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в ВАКС


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стопудово Трамп просив Югіка не чіпати нормальних пацанів )))
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