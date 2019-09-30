 Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в ВАКС

Голосеевский суд Киеве 30 сентября удовлетворил ходатайство прокурора о направлении дела "бриллиантовых прокуроров" в Высший антикоррупционный суд. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Судебный репортер".

Прокуроры ГПУ обосновывали свое ходатайство тем, что дело по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса (получение взятки) подследственно Национальному антикоррупционному бюро.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство, несмотря на то, что в июле 2015 года, на момент возможного совершения преступления, НАБУ еще не осуществляло свои функции, и дело расследовала Генпрокуратура. Однако, суд принял во внимание, что прокуроры Владимир Шапакин и Александр Корниец занимали высокие должности в органах прокуратуры, а сумма инкриминируемой им неправомерной выгоды превышает 500 прожиточных минимумов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд допросил первого зампрокурора Киевщины Грабца, который не подтвердил получения взятки "бриллиантовыми прокурорами". ФОТО

Дело рассматривалось в Голосеевском суде с марта 2016 года. Процесс остановился на стадии допроса свидетелей, явку которых не удавалось обеспечить. Материалы негласных следственных розыскных действий еще не исследовались вообще.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 22 сентября вступили в силу изменения в законодательство относительно подсудности ВАКС. Теперь из коррупционных дел ему подсудны только те, которые расследовали НАБУ и САП. В связи с этим ВАКС не стал рассматривать дело бывшего нардепа Ефремова.

В случае, если дело "бриллиантовых прокуроров" вернут обратно в Голосеевский суд, то его уже будет рассматривать другая коллегия судей заново.

Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Также на "Цензор.НЕТ": "Вымогали $200 тысяч, чтобы вопрос был снят на уровне областной и Генеральной прокуратур", - суд допросил первых свидетелей по делу "бриллиантовых прокуроров"

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.