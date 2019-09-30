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 Политика Украины, Общество
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Все про:Газ (9145) отопительный сезон (248) Гончарук_Алексей (117)

 На сегодняшний день нет оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук

Страна своевременно накопила достаточное количество природного газа в хранилищах, благодаря чему готова к отопительному сезону.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.

По его словам, на сегодняшний день нет оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потребители Луганской ТЭС не останутся без света и тепла, - Гончарук

"К зиме мы готовы. Как я уже ранее говорил, у нас своевременно были накоплены необходимые резервы природного газа в наших хранилищах. И это дает возможность спокойно смотреть на зиму. Оснований считать, что зимой будут какие-то кризисы, у меня на сегодня нет", - сказал Гончарук.

Однако, он добавил, что в Украине есть системные проблемы в энергетике.

"У нас серьезная ситуация с энергетикой. Если смотреть вперед, у нас много системных проблем в энергетике. Там также очень большой процент износа. Инфраструктура теряет огромное количество тепла. Потери в отдельных городах достигает 40%. Поэтому с этим нужно бороться. Мы очень много теряем. Очень нерасчетливо с этим себя ведем. Там же вопрос коррупции относительно неэффективного управления определенными объектами. Об этом мы отдельно поговорим", - отметил Гончарук.

Также читайте: Включать отопление в Киеве начнут с 30 сентября, - Поворозник

Источник: https://censor.net.ua/n3151224
 
 
 Топ комментарии
 
реформаторы мля ,Зе трепло пенсам ничего не должен, тарифы не обещал снизить- это был просто развод тупорылых На сегодняшний день нет оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук - Цензор.НЕТ 497
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Зеленски, где копеечный газ украинской добычи?
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А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать. (с) На сегодняшний день нет оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7259
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могут только возникнуть проблемы с оплатой На сегодняшний день нет оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7156
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реформаторы мля ,Зе трепло пенсам ничего не должен, тарифы не обещал снизить- это был просто развод тупорылых На сегодняшний день нет оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук - Цензор.НЕТ 497
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с углем там все просто - Беня готов продавать:

"...Игорь Валерьевич, пользуясь тем, что вас отвлекают и развлекают как могут, в лучших традициях 95 квартала, только теперь масштаб перенесён на всю страну, стремительно переориентируется на себя новые рынки.
Он поставляет на Центрэнерго уголь через свою прокладку «Нафта-форс», ее учредитель работает на заправке Коломойского в Киеве оператором ( хахаха, правда смешно? ). А что так можно было? - спросите меня вы. Этот уголь до последнего времени везся из России, но обходился Центрэнерго почти в 1,5 раза дороже - 2700 грн/т (без доставки), - чем по формуле Роттердам+. Напоминаю, всем ненавистная формула Роттердам+, коррумпированная и та, по которой проклинали Пороха на чем свет стоит обходилась бюджету в 1900 грн/т. Зато теперь каждый Украинец гордо может сказать, что платит в карман Игоря Валерьевич на почти тысячу больше за тонну угля.
Сегодня Коломойский вынашивает идею снять блокаду Донбасса и полностью сесть на поток угля с шахт ОРДЛО. Ну а шо? Разве так нельзя?
Блокада еще не снята, а поставки уже пошли. Уголь со станции Успенка, которая находится на границе ОРДЛО ездит в сторону Украины, промежуточная станция Предзаводская. Отсюда уголь как кузбасский так теперь и с ОРДЛО попадает в нашу страну."
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главное что б зимой не возникли проблемы
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А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать. (с)
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У Віталіка з"явився ще один конкурент. Сьогодні немає підстав вважати, що взимку можуть виникнути проблеми з опаленням, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5872
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нам же 30 лет рассказывают сказки что для населения достаточно газа добытого в Украине. нас обманывали ? или газ все таки воруют слуги и впааривают нам его же по цене ротердам ++. почему бы не выйти и спросить пусть ответят.
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Зеленски, где копеечный газ украинской добычи?
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Да, основания для тревоги за отопление появятся завтра, а сегодня еще нет.
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І завтра не з'являться. Гончарук дивився прогноз. До заморозків ще є трохи часу.
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что точно, что у нас неэффективные системы отопления и топим космос, только средства огромные нужны на переоборудование, никто этим не занимается практически, просто гонят цены, а коррупция, куда без нее
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Зачем ты оправдываешь не эффективное управление страной? До 2014 года, ты бы свой комментарий не написал, не было бы повода.
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КанЄШнА, этА ФсЙЁ благадаря новАй власти нАкАпили... Если бы зебилы не пАбЄділі то ФсЙЁ мЙОрзли бы все... На сегодняшний день нет оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4136
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То ще Кравчук розповідав. Гончарку, ти крав Чук чи не Крав чук?
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Что и правда интересно, нам рассказывают о закачанных в сховыща рекордные объемы импортного газа, но ни слова о газе собственной добычи! Как будто у нас его нет вообще
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Економіка, яку ми заслуговуємо

Сьогодні немає підстав вважати, що взимку можуть виникнути проблеми з опаленням, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8111

Подивився виступ Тимофія Милованова на «Свободі Савіка Шустера», присвячений земельному питанню. Вразив один епізод. Дослівна розшифровка:

«Ми порахували. Тому шо в Україні ніколи не робилась аналітика. А ми робимо аналітику. Куди потрібно вкладати гроші, що потрібно підтримувати, щоб отримати максимальний економічний розвиток. Це нас попросив прем'єр-міністр.

Це все, що пов'язано з добуванням кам'яного та бурого вугілля.
Друге: добування металевих руд, інших корисних копалин.
Третє: оптова торгівля, ремонт транспортних засобів і мотоциклів. Четверте: металургійне виробництво. Виробництво коксу та коксопродуктів. Діяльність у сфері права.
Освіта. Освіта! Щоб у людей була робота. Водопостачання, каналізація, поводження з відходами.
Рекламна діяльність, дослідження ринку. Наукова діяльність.
Поштово-кур'єрська діяльність.
Бачите (звертається до аграріїв), ми б хотіли вас підтримати, але на всіх не вистачає грошей. Ми будемо підтримувати тих, хто створить більшу кількість і якість робочих місць. Якщо ви будете створювати більше робочих місць, ніж освіта, ми будемо підтримувати вас».

До побачення, любі аграрії, генератори 18% ВВП, третини валютної виручки і сотень тисяч робочих місяць. Лузери, тут треба мотоцикли ремонтувать
Міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства, якого ми заслужили
П.С. До речі, це той чувак, який ще вчора волав, що підтримка галузей - це моветон і всіх розсудить ринок.
Kostya Tkachenko
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За таку ціну того опалення проблем з ним не може бути апріорі (за визначенням)...Усуньте монополію в цій справі і відразу купа народу прибіжить тебе опалювати...
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