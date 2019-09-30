 Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с поста секретаря СНБО

Соответствующий указ №724/2019 опубликован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Данилюка Александра Александровича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк намерен покинуть свой пост. Он подтвердил, что написал заявление об отставке. Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским.

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