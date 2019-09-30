 НАПК отказалось рассекречивать декларации военных прокуроров: просит Чумака уточнить постановление

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Необходимость обратиться с письмом к Виктору Чумаку возникла в связи с тем, что проект решения НАПК по восстановлению в публичной части Реестра доступа к декларациям военных прокуроров, к которым ранее были применены специальные меры безопасности постановлениями Главного военного прокурора от 31.03.2017, 25.01 .2018, 20.03.2019, не был поддержан большинством членов НАПК на заседании 27 сентября", - говорится в сообщении.
"В постановлениях Главного военного прокурора за 2017, 2018 и 2019 годы четко указываются причины применения мер безопасности и на сегодняшний день эти причины остаются актуальными. С целью надлежащего выполнения постановления Главного военного прокурора от 16.09.2019 г. председатель НАПК просит сообщить, относительно каких деклараций военных прокуроров отменяются меры безопасности - тех, которые подаются после принятия соответствующего постановления 16 сентября 2019 г., или также деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые были представлены в период действия специальных мер безопасности", - отметили в НАПК.
Одного Матиоса за Мерседес за лям можно смело брать за яйца!
Это тебе за это деньги платят!
Или ты за "питание" работаешь?
проект рішення НАЗК щодо відновлення в публічній частині Реєстру доступу до декларацій військових прокурорів, до яких раніше були застосовані спеціальні заходи безпеки постановами Головного військового прокурора від 31.03.2017, 25.01.2018, 20.03.2019(***"тепловізора з наколками" Матіоса), не був підтриманий більшістю членів НАЗК на засіданні 27 вересня"
Призвіща тих,хто проти -Чумаку і нехай набирає нові кадри... ))