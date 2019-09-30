 НАПК отказалось рассекречивать декларации военных прокуроров: просит Чумака уточнить постановление

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Необходимость обратиться с письмом к Виктору Чумаку возникла в связи с тем, что проект решения НАПК по восстановлению в публичной части Реестра доступа к декларациям военных прокуроров, к которым ранее были применены специальные меры безопасности постановлениями Главного военного прокурора от 31.03.2017, 25.01 .2018, 20.03.2019, не был поддержан большинством членов НАПК на заседании 27 сентября", - говорится в сообщении.

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"В постановлениях Главного военного прокурора за 2017, 2018 и 2019 годы четко указываются причины применения мер безопасности и на сегодняшний день эти причины остаются актуальными. С целью надлежащего выполнения постановления Главного военного прокурора от 16.09.2019 г. председатель НАПК просит сообщить, относительно каких деклараций военных прокуроров отменяются меры безопасности - тех, которые подаются после принятия соответствующего постановления 16 сентября 2019 г., или также деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые были представлены в период действия специальных мер безопасности", - отметили в НАПК.