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 Политика Украины
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Все про:Военная прокуратура (798) Чумак (125) электронное декларирование (673) НАПК (744) Мангул (11)

 НАПК отказалось рассекречивать декларации военных прокуроров: просит Чумака уточнить постановление

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Мангул обратился к заместителю Генерального прокурора - Главному военному прокурору Виктору Чумаку с просьбой уточнить период, на который распространяется отмена мер безопасности в отношении деклараций военных прокуроров. Соответствующее постановление Виктор Чумак принял 16 сентября 2019 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Необходимость обратиться с письмом к Виктору Чумаку возникла в связи с тем, что проект решения НАПК по восстановлению в публичной части Реестра доступа к декларациям военных прокуроров, к которым ранее были применены специальные меры безопасности постановлениями Главного военного прокурора от 31.03.2017, 25.01 .2018, 20.03.2019, не был поддержан большинством членов НАПК на заседании 27 сентября", - говорится в сообщении.

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"В постановлениях Главного военного прокурора за 2017, 2018 и 2019 годы четко указываются причины применения мер безопасности и на сегодняшний день эти причины остаются актуальными. С целью надлежащего выполнения постановления Главного военного прокурора от 16.09.2019 г. председатель НАПК просит сообщить, относительно каких деклараций военных прокуроров отменяются меры безопасности - тех, которые подаются после принятия соответствующего постановления 16 сентября 2019 г., или также деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые были представлены в период действия специальных мер безопасности", - отметили в НАПК.

НАПК отказалось рассекречивать декларации военных прокуроров: просит Чумака уточнить постановление 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151220
 
 
 Топ комментарии
 
Ну раз такие заморочки и отмазки - значит есть что скрывать!
Одного Матиоса за Мерседес за лям можно смело брать за яйца!
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шо, ааа, гаварите громче ниче не слышна, на лини помехи
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новіє все ліца от Зекоманди, а вы как хотели? зеЛопухи принимайте дальше НАПК отказалось рассекречивать декларации военных прокуроров: просит Чумака уточнить постановление - Цензор.НЕТ 9701 НАПК отказалось рассекречивать декларации военных прокуроров: просит Чумака уточнить постановление - Цензор.НЕТ 8303
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А що, там справді щось таке, що ми не зможемо пережити?
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Ну раз такие заморочки и отмазки - значит есть что скрывать!
Одного Матиоса за Мерседес за лям можно смело брать за яйца!
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Думая за яйця Матіоса ви зможете взяти тільки щоб поласкать.
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новіє все ліца от Зекоманди, а вы как хотели? зеЛопухи принимайте дальше НАПК отказалось рассекречивать декларации военных прокуроров: просит Чумака уточнить постановление - Цензор.НЕТ 9701 НАПК отказалось рассекречивать декларации военных прокуроров: просит Чумака уточнить постановление - Цензор.НЕТ 8303
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Не хотят рассекречивать декларации, потому что там много интересного, многие наши прокуроры миллионеры и их состояния не соответствуют зарплатам, сразу вылезет наружу их преступная деятельность.Вот такие сволоты.
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Не ревнуй Праааативный!
Это тебе за это деньги платят!
Или ты за "питание" работаешь?
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шо, ааа, гаварите громче ниче не слышна, на лини помехи
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НАПК необхідно терміново перезавантажити. Нині це мафіозно-криміналізована контора. Корчак пішла, а запах стійкий.
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Не на часі. ФОПи нагліють, стаючи олігархами, бабки з базару готуються земельку скупити. Ось кого "щимити"потрібно.
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Вот теперь пусть Чумак возьмёт за колокольчики и не только всех членов НАЗК и проверит с пристрастием...
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НАЗК за ПРИХОВУВАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ .. НАЗК відмовилося розсекречувати декларації військових прокурорів: просить Чумака уточнити постанову - Цензор.НЕТ 9478

проект рішення НАЗК щодо відновлення в публічній частині Реєстру доступу до декларацій військових прокурорів, до яких раніше були застосовані спеціальні заходи безпеки постановами Головного військового прокурора від 31.03.2017, 25.01.2018, 20.03.2019(***"тепловізора з наколками" Матіоса), не був підтриманий більшістю членів НАЗК на засіданні 27 вересня"НАЗК відмовилося розсекречувати декларації військових прокурорів: просить Чумака уточнити постанову - Цензор.НЕТ 7965

Призвіща тих,хто проти -Чумаку і нехай набирає нові кадри... ))
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Насправді деклараціі військових прокурорів повинні прирівнюватись до військової таємниці і бути засекречені...Адже по ним ворог зможе взнати,хто з прокурорів найбільший хабарник,злодій і легко перетворить його ще й на зрадника і свого агента...Ось цю причину і висуває НАЗК...
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