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Все про:Песков (962) Путин (25078) нормандская четверка (687) Макрон (322)

 "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков

Президенты России и Франции Путин и Макрон обменялись репликами во время прощания с экс-президентом Франции Шираком. Но это не приблизило их к пониманию сроков проведения встречи в "нормандском формате".

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, он отметил, что Владимир Путин присутствовал на траурной церемонии прощания с бывшим президентом Французской Республики Жаком Шираком. По завершению панихиды российский лидер кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Это не была беседа, был обмен репликами, стоя на крыльце церкви. Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, появилось ли понимание того, когда может состояться встреча в "нормандском формате".

Траурная церемония прощания с Жаком Шираком прошла сегодня в соборе Сен-Сюльпис в Париже.

Также на Цензор.НЕТ: Если "нормандский формат" не будет двигаться, будем привлекать не только США, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3151219
 
 
 Топ комментарии
 
Потому, что зеленский не выступает на поминках, а только на корпоративах!!!
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А чому Моніка не їздила на похорони? Соромно? "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков - Цензор.НЕТ 4973
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У них в храмах нема роялів, там прийдеться лабать на органє "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков - Цензор.НЕТ 7595
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Тобто французи запросили ***** до себе. Що з цього приводу говорить Зе?
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Не красиво вмішуватися у розмови дорослих дядь і тьоть, бо вони можуть знову обідити мальчіка.
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Он скажет мой график был насыщен,и посещения похорон в него не входил
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А чому Моніка не їздила на похорони? Соромно? "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков - Цензор.НЕТ 4973
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Потому, что зеленский не выступает на поминках, а только на корпоративах!!!
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Марш Шопена струком на роялі - це було б занадто чорним гумором "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков - Цензор.НЕТ 7344
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У них в храмах нема роялів, там прийдеться лабать на органє
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Формула штанмаера согласованая второго сентября не очень зашла украинскому народу.
Нужно срочно продолжить отупение населения чтоы потом не возражали.
Вот и финансирование вузов для этого планируют сократить
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Після Трускавецьких курсів вища освіта в Україні якось почала в"янути. "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков - Цензор.НЕТ 3061
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Европа получит по самые гланды за «минские соглашения», и поделом. Такое свинское предательство - прикрыться украинцами, у которых и армии-то толком не было - ещё выйдет Евроколхозу боком.
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Не понял, от кого они получат? От кого они прикрылись? Ты чо компакт диск с выступлениями свина купил?
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Лучше бы понимания не было а сроки были,только гаасгкого трибунала.. "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков - Цензор.НЕТ 7514
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"Понимания сроков" нет у Путина , он , вообще бьі , не встречался в єтом году. Но Макрон , Меркель и Зеленский другого мнения. Додавят , имхо
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Да уж, сильно обкакался Зеленский. Придётся все переговоры начинать сначала, только теперь после плевка в лицо, будет немного сложнее.
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Понимания по срокам "нормандского формата" нет- но есть полнейшее недоумение.
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на золотом крьільце стояли: царь, царевич, король, королевич, сапожник портой... кто он такой?
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