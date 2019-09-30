 "Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - Песков

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, он отметил, что Владимир Путин присутствовал на траурной церемонии прощания с бывшим президентом Французской Республики Жаком Шираком. По завершению панихиды российский лидер кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Это не была беседа, был обмен репликами, стоя на крыльце церкви. Понимания по срокам "нормандского формата" нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, появилось ли понимание того, когда может состояться встреча в "нормандском формате".

Траурная церемония прощания с Жаком Шираком прошла сегодня в соборе Сен-Сюльпис в Париже.

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