 Неизвестные избили участника АТО Давиденко, который недавно признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил другой ветеран, представитель организации по поддержке ЛГБТ-людей "Точка опоры" Виктор Пилипенко.

"В эту субботу пятеро радикалов-гомофобов подстерегли нашего побратима под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п...дар?" Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером... Василий успел сгруппироваться, это его спасло", - написал он.

Пилипенко отметил, что Давиденко во время избиения порвали специальный пояс-корсет для позвоночника, который ему был прописан врачами после ранения на войне.

По его словам, адрес ветерана могли раскрыть его коллеги по работе, которые устроили ему бойкот после его каминг-аута.

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