 Неизвестные избили участника АТО Давиденко, который недавно признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил другой ветеран, представитель организации по поддержке ЛГБТ-людей "Точка опоры" Виктор Пилипенко.
"В эту субботу пятеро радикалов-гомофобов подстерегли нашего побратима под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п...дар?" Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером... Василий успел сгруппироваться, это его спасло", - написал он.
Пилипенко отметил, что Давиденко во время избиения порвали специальный пояс-корсет для позвоночника, который ему был прописан врачами после ранения на войне.
По его словам, адрес ветерана могли раскрыть его коллеги по работе, которые устроили ему бойкот после его каминг-аута.
На воле свои законы!
Т.е. "плохие люди побили человека нетрадиционной ориентации" и такое уже было не раз.
А то что побили "ни за что" - потому и плохие...
Стадный инстинкт.
А пид@р@сы, которые нападают на геев, ещё и обижаются, когда их называют обезьянами.
Ну народилася людина, з от таким відхиленням...
Ну перехрестись, і подякуй Богу, що він не дав тобі такий хрест...
Ну и каша в голове
За зеленского голосовал ?
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ РАЗНУЮ ЦЕНУ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ГАЗА И ДЛЯ ИМПОРТНОГО
Это питательная среда газовой коррупции начиная с Лазаренко
когда укр газ мешают с импортным и закладывают в себестоимость стоимость импортного ,на самом деле украинский
ТОЛЬКО ЕДИНАЯ ЦЕНА НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МОЖЕТ УБИТЬ ГАЗОВУЮ КОРРУПЦИЮ НА КОТОРОЙ НАЖИВАЛИСЬ КУЧМА ЛАЗАРЕНКО АХМЕТОВ ЯНУКОВИЧ ЮЩЕНКО ТИМОШЕНКО И ПРОЧАЯ И ПРОЧАЯ
И только Порох с Коболевым это побороли
не знаю - надолго ли
ВЕТЕРАНАМ ДОБРОЙ ОХОТЫ!
Форму, честь, мужское достоинство позорит....., - ну и прочие предрассудки...
А если тебя от смерти спас гей, то наверно ты тоже уже "не такой как все"?
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Тем что ведут навязчивую пропаганду и активно продвигают, рекламируют свой говномесный образ жизни. Я не оправдываю хулиганов, но этому парню не нужно было трендеть на весь мир о своих секс-предпочтениях.Для этого есть родители, церковь, специализированные форумы.
они могут сейчас корректировать половой фон...(гормоны)...
Выпишут ему тестостерон и он будет не на дяденек засматриваться, а на тетенек... - как и положено природой...
Но вы же не обидитесь на это уважаемые форумчане....?
Я уверен в этом...
В этом же ничего такого...., главное пидаром не быть...
Отдалите своих детей в санаторий где все воспитатели открытые пассивные и активные геи...?
Да или нет?
Токо такие отморозки могут избивать человека за его мнение или за его вид, или за его позицию, которая не умещается в высушенных мозгах у этих гамадрилов.
Вам, тварям, не один хер в какую дырку этот парень вставляет свой член? Или беситесь от того, шо это - не ваша личная дырка?
А відкриті заяви про свою "інакшість" - це своєрідна провокація, виклик "нормальним"... У кримінальному праві це іменується "віктимністю" ("жертовністю"), коли жертва злочину сама провокує злочинні дії своєю поведінкою...
А фетішів існує навіть більше, ніж тегів на Порнхабі
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Можна було всі ці справи назвати евфемізмами. "Перестрілки м'ясними кулями в темному тонелі", наприклад. "Операції лисого спецназу у вугільних шахтах"...
Або "атака шкіряними багнетами з тилу на позицію ерцгерцога Пердинанда", це якщо в стилі наполеонівської доби.
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"А бил лі мальчік?" Поліція справу завела? Чому жодного слова про медичну експертизу жорстокого побиття людини? А, може, ніякого побиття й не було? Маємо наразі лише емоційно-експресивну байку в соціальній мережі, спрямовану на те, щоб викликати співчуття до начебто постраждалого гея-учасника АТО.
"Нє вєрю!" (с) Станіславський