EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  392  5
Материалы по теме:
Все про:правоохранительные органы (300) СБУ (13873) реформы (3402) Арахамия (66)

 К разработке общей концепции реформирования СБУ привлекли экспертов и международных партнеров, - Арахамия

Созданная недавно рабочая группа готовит общую концепцию реформирования Службы безопасности Украины, которая ляжет в основу законопроекта, который президент внесет в Верховную Раду.

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Зик", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Есть законопроект как первое видение службы, но есть и много стейкхолдеров - есть и международные партнеры, у которых есть свои мысли по этому поводу, есть много экспертов, которые много лет эти вопросы изучают. Мы создали рабочую группу, которая пытается создать такую общую концепцию, с которой соглашаются все, и только после этого мы положим это на законопроект и передадим в Офис президента, а они уже внесут в Верховную Раду", - отметил Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штат СБУ сократят, а зарплаты - повысят, - Баканов

По его словам, согласно уже наработанным изменениям, СБУ избавится от экономического отдела, который традиционно "кошмарил" бизнес проверками. Кроме того, предполагается постепенное, в течение 7 лет, сокращение штата службы почти вдвое.

Напомним, 18 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение о создании совместной межфракционной рабочей группы по подготовке проекта закона о реформировании Службы безопасности Украины.

В Службе безопасности Украины начали проводить реформу ведомства, не дожидаясь принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины".

Также читайте: Только ликвидировать и создать заново, - Чумак о реформировании ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3151217
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Експерд - це напевне колишній мєнт "тамбовскій волк" із Кварталу, а "міжнародні експерти" - ФСБ?
 показать весь комментарий
 
 
Там про Потрошенковських фсбушних волоцюг які йму допомогали грабувати бізнес та вивозити награбоване на Мальдіви сказано лише те що їх скоротять, так що фсбушних Потрохом яких, якраз не буде, і відповідно фахівців типа Юги Алкоголіка-Луценка також, також не буде Потроха молодшого, який любить светри із стягом країни-агресора.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх