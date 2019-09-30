EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1103  25
Все про:переговоры (3701) Путин (25078) Трамп (2487)

 Публикация стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полная публикация стенограмм переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа возможна только по взаимному согласованию сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Комментируя журналистам призыв демократов США к Трампу опубликовать полностью его переговоры с Путиным, Песков отметил, что все процессы, которые ведутся сейчас вокруг этого, являются внутренним делом Америки.

"Мы не вмешивались и не имеем намерения вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то, конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", - сказал Песков журналистам.

"Говоря конкретнее, в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает. Поэтому если будут американцы какие-то сигналы (подавать. - Ред.), будем обсуждать", - сказал Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стенограммы телефонных бесед Трампа по "деликатным" вопросам хранят в секретной компьютерной системе, - New York Times

Источник: https://censor.net.ua/n3151216
 
 
 Топ комментарии
 
Тоесть с моникой зелински можно без согласования, а с кацапами надо шоб добро дали. Вот все что вам нужно знать про отношение америкосов к нам!!!
 показать весь комментарий
 
если амеры решат опубликовать то мнение твоего песькова будет им до одного места.. Публикация стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон, - Песков - Цензор.НЕТ 8458
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тоесть с моникой зелински можно без согласования, а с кацапами надо шоб добро дали. Вот все что вам нужно знать про отношение америкосов к нам!!!
 показать весь комментарий
 
 
Погоди,хотеть кацапы много чего хотят,а вот если похерят писькова и опубликуют? "прижмут так сказать
 показать весь комментарий
 
 
если амеры решат опубликовать то мнение твоего песькова будет им до одного места.. Публикация стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон, - Песков - Цензор.НЕТ 8458
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Підлога, а чого ти не виступаєш за публікацію переговорів Порошенка з Путіним?
отам має бути багато цікавого.
 показать весь комментарий
 
так, Підлога, так!
Конституція України.

Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.
Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
 показать весь комментарий
 
 
Ты не прав, не к нам Украинцам, а к моники зеленской.
 показать весь комментарий
 
похоже есть что скрывать, если голос ***** письков так оживился.
 показать весь комментарий
 
 
Учись моника зеБЕНИНА)))
И мендельшу свою приучай правильно брехать, а не руками махать на #явамнедорогенька)))
 показать весь комментарий
 
 
вот вилочка получилась, посмотрим как отреагируют США но заранее здается, что будет трампец через *****. Как бы хорошо, но самой Украине не очень, из-за нашего мистера Бина все началось и это будут помнить все в США.
 показать весь комментарий
 
 
мистер Бин поїхав до Лєрки хатку по сусідству прикупити.
 показать весь комментарий
 
неееееет...
Моника Зеленски, украинский мистер Бин и зебилы - это уже мемы, ищите свои и не примазывайтесь!...)
 показать весь комментарий
 
 
А причем тут Украина? Не украинцы привели трампа к власти, а россияне во главе с ******!
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Подход ко всем должен быть одинаков. И если они действительно пекутся об безопастности Америки, то спрашивать парашу не о чем не надо.
 показать весь комментарий
 
 
"Ночь, александровский сад, кусты везде колышутся. Идет наряд полиции, останавливается возле кустов:- По согласию? - спрашивает сержант в кусты.
- По согласию, по согласию, - отвечает грубый голос, похожий на конский.
- Да не тебя, идиот, спрашивают! - сердится милиционер.
- По согласию, по согласию, - отвечает голос, похожий на голос захаровой.
Милиционеры идут дальше, останавливаются у других кустов.
- По согласию? - спрашивает снова сержант в кусты.
- По согласию, по согласию, - отвечает женский голос, похожий на голос скабеевой
Милиционеры идут дальше, останавливаются в темном месте у кустов.
- По согласию? - спрашивает снова сержант в кусты.
- По согласию, по согласию, - отвечает мужской голос, похожий на голос писькова.
- Да не тебя, идиот, спрашивают! - сердится милиционер.
- По согласию, по согласию, - отвечает другой мужской голос, похожий на голос *****" (С)
 показать весь комментарий
 
А нашого ху...пльота можна не питати. Він - ніщо, а з ніщо ніхто не радиться.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх