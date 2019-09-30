 Публикация стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон, - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
Комментируя журналистам призыв демократов США к Трампу опубликовать полностью его переговоры с Путиным, Песков отметил, что все процессы, которые ведутся сейчас вокруг этого, являются внутренним делом Америки.
"Мы не вмешивались и не имеем намерения вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то, конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", - сказал Песков журналистам.
"Говоря конкретнее, в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает. Поэтому если будут американцы какие-то сигналы (подавать. - Ред.), будем обсуждать", - сказал Песков.
отам має бути багато цікавого.
Конституція України.
Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.
Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
И мендельшу свою приучай правильно брехать, а не руками махать на #явамнедорогенька)))
Моника Зеленски, украинский мистер Бин и зебилы - это уже мемы, ищите свои и не примазывайтесь!...)
- По согласию, по согласию, - отвечает грубый голос, похожий на конский.
- Да не тебя, идиот, спрашивают! - сердится милиционер.
- По согласию, по согласию, - отвечает голос, похожий на голос захаровой.
Милиционеры идут дальше, останавливаются у других кустов.
- По согласию? - спрашивает снова сержант в кусты.
- По согласию, по согласию, - отвечает женский голос, похожий на голос скабеевой
Милиционеры идут дальше, останавливаются в темном месте у кустов.
- По согласию? - спрашивает снова сержант в кусты.
- По согласию, по согласию, - отвечает мужской голос, похожий на голос писькова.
- Да не тебя, идиот, спрашивают! - сердится милиционер.
- По согласию, по согласию, - отвечает другой мужской голос, похожий на голос *****" (С)