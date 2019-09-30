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Все про:Грузия (3633) Саакашвили (2757)

 В ближайшие месяцы планирую приехать в Грузию, мы теряем родину, - Саакашвили

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили обещает вернуться на родину в ближайшие месяцы, до парламентских выборов 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", об этом он заявил в программе "Неделя на главном" в эфире телеканала "Мтавари архи".

"В ближайшие месяцы я планирую приехать в Грузию. Здесь нечего скрывать. В Украине я себя чувствую хорошо, но мы теряем родину", - заявил Саакашвили.

На встречный вопрос ведущих Ники Гварамия и Эки Квеситадзе касательно планов его партии "Рух новых сил" в Украине, Саакашвили ответил, что "не сможет заниматься другими делами", "до тех пор, пока мы не остановим эту разруху и разрушение страны".

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По словам Саакашвили, он намерен "завершить правление" лидера правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили "вместе с грузинским народом".

"Я, вместе с грузинским народом. Давайте отодвинем политиков в сторону. Я не политик, я - создатель современной грузинской государственности, патриот Грузии, один из вас, тех, у кого болит сердце из-за того, что страна рушится", - заявил он.

Экс-президент, который заочно осужден в Грузии по нескольким уголовным делам, также говорил о его возможном задержании по возвращению в страну.

"Задержат или нет, это зависит от грузинского народа… Я не испугался тюрьмы в Украине и тем более не боюсь в моей стране… Они настолько слабы, что не окажут сопротивление грузинскому народу", - сказал он.

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На вопрос Гварамия, понимает ли экс-президент, что рисует революционный сценарий, Саакашвили сказал, что "это сценарий того, что грузины не будут унижены". При этом он добавил, что "все это завершится выборами". Саакашвили считает свое возвращение "продолжением тех процессов, которые начал грузинский народ во время президентских выборов" и которые продолжились во время протестной акции в Тбилиси 20-21 июня.

"Я не могу просто сидеть здесь и смотреть, как погибает наша страна, как грузины уезжают в эмиграцию, как наша молодежь сидит в тюрьме только потому, что ей не простили любовь к родине", - сказал он.

Саакашвили не уточнил, согласованы ли его планы с бывшей правящей партией "Единое национальное движение", основателем которой он является. Одновременно он добавил, что обсуждал возможность его возвращения "с очень многими людьми в Грузии, и это не только политики".

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Источник: https://censor.net.ua/n3151215
 
 
 Топ комментарии
 
Камера и нары уже тебе в Грузии уже приготовлены...езжай с богом..
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Наконец то. Зачем ты тут представления карлсона показывал, спрашивается?
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Ему не терпится, ему хочется поскорее побежать домой и запустить свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он - собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является не чем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, Скупого рыцаря и Гарпагона. (c)
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Камера и нары уже тебе в Грузии уже приготовлены...езжай с богом..
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О. Виповз.
Що, київські стріхи вже набридли?
Чи кровавий барига тепер пельку не затикає воля повна, тому і вирішив валити?
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А как же посадить олигархов???? Чего ж глотку так драл. И у меня крыша еще не обследована. куда ты, Михо?
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Наконец то. Зачем ты тут представления карлсона показывал, спрашивается?
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Всего 6 порохоботов в Ольгино осталось?
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во главе с порохоботкой Скабеевой ?
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В Україні де олігарха пецю поміняли на олігарха беню, його досвід побудови громадянського суспільства не знадобиться. Там пацанчики вже все поділили і правлять холопами.
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Что случилось с Грузией? Куда она теряется? Скорее он едет майдан организовывать.
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Будет мутить в Грузии Революцию Безтрусых? За чьи бабки?
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ДАВНО ПОРА, ЧТО БЫ В УКРАИНЕ ТОБОЙ НЕ СМЕРДЕЛО.
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Давай Карлсон, лети и не возвращайся.
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В ближайшие месяцы планирую приехать в Грузию, мы теряем родину, - Саакашвили
так ведь посадют)))
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"осень, доползём ли, долетим ли до ответа
что же будет с родиной и с нами?"
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а че, раша устроит в Грузии заповедник застоя. Зверей будут кормить а сами беспределить Внешне выглядит мирно. В ближайшие месяцы планирую приехать в Грузию, мы теряем родину, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4980
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А че так долго ждать, Мишаня? Грузия в опасности!!!!
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Из Украины его вышвырнули как шкодливого кота, за шкирку.
Надеюсь, что грузины не остановятся на достигнутом и посадят на нары - пусть узнает на своей шкуре, какового это, когда дубинками насилуют, ка по его приказу с зеками делали.
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Вяло как то порохнявые уродцы реагируют где любимое "наркоман" где "грызун"? А, на Саакашвили бюджет сократили))))
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В принципе задачи, которые он ставил в Украине достиг, думаю и на родине справится.
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Могу даже ему билет купить , хоть и сейчас Найближчими місяцями планую приїхати в Грузію, ми втрачаємо батьківщину, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1514 .. Единственное условие - пусть забудет дорогу в Украину . Найближчими місяцями планую приїхати в Грузію, ми втрачаємо батьківщину, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2267 .
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ну-ну...я хочу бачити, а не чути від цього кокаїнового карлсона, коли він приїде до Грузії...і скільки хвилин залишиться до його затримання...
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Попутный йух за воротник. Но, я думаю, ни в какую грузию этот лузер не поедет. Максимум - в амстердам.
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Дуже шкода, що пан Саакашвілі не коментує ситуацію на Україні з останніх місяців. Сподіваюсь, що в Грузії він зможе-таки зупинити просовєтський реванш, який відбувся в Україні. Грузія була вже дословно в трьох кроках від цивілізованого світу, коли російські гроші вчинили контрреволюцію руками Іванішвілі. Навіть тепер там ще не знищено всіх результатів реформ Саакашвілі, зякуючи яким багато в чому Грузія опередила Україну на десятиріччя.
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Ехай, Михо, ехай... Вспомни, шо у тебя есть родная страна и там не всё так уж гладко.
Бо, в последнее время, ты стоко разных глупостей в Украине наговорил, шо хорошее отношение к тебе как-то по-истёрлось.
Ехай, Михо. Мы уж без тебя будем как-то разбираться.
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бездарность как политик.. посредственность как человек..
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