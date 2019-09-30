 В ближайшие месяцы планирую приехать в Грузию, мы теряем родину, - Саакашвили

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", об этом он заявил в программе "Неделя на главном" в эфире телеканала "Мтавари архи".

"В ближайшие месяцы я планирую приехать в Грузию. Здесь нечего скрывать. В Украине я себя чувствую хорошо, но мы теряем родину", - заявил Саакашвили.

На встречный вопрос ведущих Ники Гварамия и Эки Квеситадзе касательно планов его партии "Рух новых сил" в Украине, Саакашвили ответил, что "не сможет заниматься другими делами", "до тех пор, пока мы не остановим эту разруху и разрушение страны".

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По словам Саакашвили, он намерен "завершить правление" лидера правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили "вместе с грузинским народом".

"Я, вместе с грузинским народом. Давайте отодвинем политиков в сторону. Я не политик, я - создатель современной грузинской государственности, патриот Грузии, один из вас, тех, у кого болит сердце из-за того, что страна рушится", - заявил он.

Экс-президент, который заочно осужден в Грузии по нескольким уголовным делам, также говорил о его возможном задержании по возвращению в страну.

"Задержат или нет, это зависит от грузинского народа… Я не испугался тюрьмы в Украине и тем более не боюсь в моей стране… Они настолько слабы, что не окажут сопротивление грузинскому народу", - сказал он.

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На вопрос Гварамия, понимает ли экс-президент, что рисует революционный сценарий, Саакашвили сказал, что "это сценарий того, что грузины не будут унижены". При этом он добавил, что "все это завершится выборами". Саакашвили считает свое возвращение "продолжением тех процессов, которые начал грузинский народ во время президентских выборов" и которые продолжились во время протестной акции в Тбилиси 20-21 июня.

"Я не могу просто сидеть здесь и смотреть, как погибает наша страна, как грузины уезжают в эмиграцию, как наша молодежь сидит в тюрьме только потому, что ей не простили любовь к родине", - сказал он.

Саакашвили не уточнил, согласованы ли его планы с бывшей правящей партией "Единое национальное движение", основателем которой он является. Одновременно он добавил, что обсуждал возможность его возвращения "с очень многими людьми в Грузии, и это не только политики".

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