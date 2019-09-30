 Семьи, которые тратят на коммунальные услуги более 15% доходов, получат финансовую поддержку, - правительство

Об этом сказано в программе действий правительства, текст которой обнародован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получат поддержку от государства", — говорится в документе.
Также в правительстве отмечают, что стоимость энергоресурсов в Украине планируют снизить. Сделать это можно будет благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи энергоресурсов, в частности газа и нефти.
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Также правительство планирует диверсифицировать поставки энергоресурсов в Украину и создавать запасы энергоресурсов, которых должно хватать минимум на 2 месяца.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, проект закона о госбюджете на 2020 год, который правительство внесло на рассмотрение Рады, предусматривает уменьшением расходов на субсидии на 8 млрд грн или 14,5%. В правительстве сообщили, что этих средств должно хватить для всех, кто обратится за субсидией.
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ти, як підприємець на 2 групі, заплатиш за рік близько 20 тис податку
порахуй, який це відсоток від півтора мільйону.
До того ж, ти будеш отримувати пенсію, а китаєць ні.
От і порахуй
ЗЕленській сцяв обільнєнько обісцянками про інвесторів та про покращення бізнесового клімату?Ну от:
•Торчин переносить своє виробництво з України і відкриває виробництво у Польщі -
•Галичина будує завод у Польщі
•BАТ переносить офіс із-за ЗЕподаткової політики
•АрселорМетал йде з України через атаки зі сторони СБакановУ
•Розетка заявляє про згортання свого бізнесу
Що далі?
З боку державної влади дуже довго лунали обіцянки про те, що тарифи через деяких час будуть знижені, але цього так і не відбулося. Громадяни обурюються, адже з кожним роком їм доводиться сплачувати усе більше та більше за комуналку. Водночас заробітні плати українців ростуть не так швидко, як тарифи на електроенергію чи газ. Різні експерти та аналітики кажуть, що у цьому році громадянам варто готуватися до чергової хвилі підвищення тарифів, а про обіцяну їх заморозку можна просто забути. Основі причини, які призводять по збільшення вартості електроенергії
Насправді причин, які можуть вплинути на встановлення кінцевої ціни на електроенергію та її збільшення чимало, але серед них можна легко виділити основні:Стале зростання вартості сировини. Поступове погіршення економічної ситуації в Україні, а також високий рівень інфляції. Відсутність вигідних договорів та встановлення іноземними імпортерами занадто високої ціни на сировину для України в умовах відсутності якихось конкурентних пропозицій. Відносно мала розвиненість енергетичної сфери в Україні та відсутність якихось альтернативних джерел видобутку енергії.
Цей список можна поповнити ще однією звичною для усієї України проблемою - корупцією. Згідно з переконаннями представниками Міжнародного валютного фонду, в державі спостерігається занадто високий рівень корупційних проявів, що часто стає причиною надмірного, неконтрольованого на нецільового використання енергетичних ресурсів держави. Наприклад, на ринку часто відбуваються різного роду спекуляції та перепродаж придбаної сировини, що дозволяє деяким особам значно наживатися на цьому. Це призвело до впровадження системи суворо контролю, а також встановлення високих цін на паливо та сировину для України.
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Деякі експерти наголошують на тому, що не треба забувати про бойові дії, які продовжуються на сході країни. Від них дуже сильно залежить те, якими очікуються тарифи на світло для населення. Варто враховувати те, що зараз на країну здійснюється серйозний економічний тиск, а значна кількість коштів йде на підтримання армії у боєздатному становищі. Це приводить до того, що в деяких випадках влада повинна поповнювати державний бюджет за допомогою підвищення податків, а також до зменшення видань на ті чи інші сфери, галузі. Усе це перешкоджає нормальному та сталому розвитку сфери енергетики. Через це була навіть розроблена на впроваджена енергетична реформа, реалізація якої відбувається ще й досі.
Чого варто чекати у 2020 році?
Згідно з попередніми даними, тарифи для населення на електроенергію в 2020 році в Україні будуть зростати в обов'язковому порядку. Поки було визначено, що зростання відбудеться приблизно на 20%, але треба розуміти, що це усього лише приблизні дані. Підвищення вартості електроенергії відбуватиметься десь наприкінці року, а тому усе ще може змінитися. Основною причиною такого значного росту є те, що зараз спостерігається збільшення вартості сировини на європейських ринках, які зараз є основними для України. Експерти запевняють, що громадяни відчують на собі навіть невеличкі підвищення вартості комунальних послуг, а для деяких цей ріст може стати справжньою проблемою. Насправді все напряму залежить від того, чи зможуть українські політики якимось чином домовитися з іноземними компаніями.
Варто більш детально розглянути те, якими очікуються тарифи і ціни на електроенергію в 2020 році для населення в Україні. Якщо у 2019 році вартість усього об'єму електроенергії до загальної витрати 100 кВт становила лише 90 копійок за один кВт, то в 2020 році очікується встановлення ціни десь на рівні 110-120 копійок за кВт. Водночас вартість усього об'єму, який був спожитий у розмірі понад 100 кВт становила 168 копійок, то тепер вартість може бути встановлена на рівні десь 200 копійок. Але треба розуміти, що це лише попередні дані та насправді цифри можуть виявитися трошки меншими. Також треба не забувати про закон, який стосується врегулювання ціни на електроенергію для звичайних громадян та підприємств. Спочатку приймалося рішення про врегулювання питання ціни шляхом зменшення вартості електроенергії для підприємців, але такий варіант розвитку подій призвів би до суттєвого зниження рівня надходжень до державного бюджету. Саме тому було вирішено встановити певний середній рівень, до якого будуть зменшені тарифи для підприємців та збільшені тарифи для звичайного населення. Поки невідомо, коли саме буде реалізована ця система, але вона принесе дійсно багато змін у нинішню модель енергетичного ринку України. Звісно, результат цих змін можна буде побачити лише згодом. https://ukrainatoday.com.ua/tarifi-dlya-naselennya-na-***************-v-2020-roci-v-ukraїni/
Т.е. субсидии будут у всех!
Ну не всех, а только 99% граждан.
Борцам з Порошенком, пріювєт !