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 Общество
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Все про:Кабмин (11220) программа (134) субсидия (505) коммунальные услуги (275)

 Семьи, которые тратят на коммунальные услуги более 15% доходов, получат финансовую поддержку, - правительство

Кабинет министров Украины планирует выплачивать финансовую поддержку тем украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов.

Об этом сказано в программе действий правительства, текст которой обнародован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получат поддержку от государства", — говорится в документе.

Также в правительстве отмечают, что стоимость энергоресурсов в Украине планируют снизить. Сделать это можно будет благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи энергоресурсов, в частности газа и нефти.

Читайте на Цензор.НЕТ: Соколовская о системе субсидий: В целом менять ничего не будем, но некоторые вещи откорректируем

Также правительство планирует диверсифицировать поставки энергоресурсов в Украину и создавать запасы энергоресурсов, которых должно хватать минимум на 2 месяца.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, проект закона о госбюджете на 2020 год, который правительство внесло на рассмотрение Рады, предусматривает уменьшением расходов на субсидии на 8 млрд грн или 14,5%. В правительстве сообщили, что этих средств должно хватить для всех, кто обратится за субсидией.

Также на Цензор.НЕТ: Закон про мониторинг госвыплат открывает возможность коррупции и может лишить субсидий миллионы людей, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/n3151210
 
   
 Топ комментарии
 
Вообще педагоги офигели. Зе! для них старается, а они на коммуналку жалуются!!!
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- Не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе, он спал бы спокойно.(c)
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я не хочу "поддержки" я хочу заробляти ...ви ***** витягнете з кишень людей тисячу потім сто кинете як кістку ...
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Я конечно не люблю зебилов и шмарклю, но вот те, кому дают субсидию - как правило ниччего не платят в бюджет и только получают. Тебе что то мешает зарабатывать?
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у китаї податок з 1000000 юанів складає один відсоток ...порахуй скільки у нас ...
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і у нас 1,28 відсотка.

ти, як підприємець на 2 групі, заплатиш за рік близько 20 тис податку

порахуй, який це відсоток від півтора мільйону.

До того ж, ти будеш отримувати пенсію, а китаєць ні.

От і порахуй
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у меня и 100% ПЕНСИИ 3060 ГРН. НЕ ХВАТАТЕ НА КОММУНАЛЬКУ А ЖЖЖЖВА ГОВОРИТ Н ПОЛОЖЕНО..уе..ки чтог вы сдохли жжжва пархатая... убвиать вас надо...на баржу и в море и притопить.... пиз..утнатое племя обрезанное .... заберайте вашего дебила малорослого ушлебка и валите на пх на Луну...
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А в отделе субсидий скажут: разбейте на весь год. Сейчас платите половину за отопление, а потом, когда счетов за отопление нет - погасите долги. Субсидия вам не положена.
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более того, у моей соседки в отделе субсидий потребовали справки о зарплате ее сына и невестки ())) - типа у вас же небедные дети)))... хоть они и живут отдельно)
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они не имеют права, надо было сказать на основании чего, если это отдельная семья
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внук...внук приписан у бабули и заканчивает школу...
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в таких случаях даже не знаю, что в законе прописано, может две минималки на детей считают или не успел еще до этого Гройсман додуматься)
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То вы по мелочи заметили. Моя невестка не работает. И не стоит на учёте по трудоустройству. Так таким автоматом засчитывают 2 минималки как доход. Так вместе сыном что не живёт у меня (но прописан) с 2004г насчитали доход в прошлом году 96 тыс гр! Я им утыркам сделал замечание---ну могли бы уже округлить до 100 00 тыс гр! В прошлом году таки назначили субсидию летнюю 154гр. У жены пенсия 1512 у меня тогда было 2863 гр. Летом за 2 комнатную в среднем 550гр. Где 15%? В этом году опять в мае подал те же данные, пришли ещё раз переписали но сами тоже в который раз, соседи подписали что не живёт, вот в сентябре получил пенсию, субсидии нет. Почтальона спросил ка по другим на участке, только на 4 ведомость с мая.
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НАГОЛОСУВАЛИ???
ЗЕленській сцяв обільнєнько обісцянками про інвесторів та про покращення бізнесового клімату?Ну от:
•Торчин переносить своє виробництво з України і відкриває виробництво у Польщі -
•Галичина будує завод у Польщі
•BАТ переносить офіс із-за ЗЕподаткової політики
•АрселорМетал йде з України через атаки зі сторони СБакановУ
•Розетка заявляє про згортання свого бізнесу
Що далі?

Семьи, которые тратят на коммунальные услуги более 15% доходов, получат финансовую поддержку, - правительство - Цензор.НЕТ 9476
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да все сильно ,сильно изменилось - зеленые вы же обещали опустить цены на жкх - ну и где? - а то как свою победу систему субсидий рекламируете - и не стыдно
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Нужно отменить супсидии, что бы было справедливо. Ведь зеленский за справедливость или как?
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Взагалі то лібертаріанство не передбачає не тільки субсидій, а й пенсій, безплатної медицини і освіти. Це казали ще до виборів, а що там собі нарід набрилював - то його фантазії.
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По пути с граблями Пети Параши неуклонно...
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Це схоже на «ізобрєтєніє Калашніковим» автомата Шмайссера...

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Учителя с 4000 долларами зарплаты не могут коммуналку заплатить?
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Вообще педагоги офигели. Зе! для них старается, а они на коммуналку жалуются!!!
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Нынешняя субсидия для таких людей это не поддержка от государства?
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Слуги прийняли закон дозволяючий звільняти з держслужби жінок в декреті і вагітних. Це перемога, блдь...
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та да...порох закрутил минимумы потребления на человека, а в ы еще докрутите и ничо никому не будете должны!)))
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Дадут может и дадут всякие скидки. Только установят такие нормы на свет, воду и газ - будешь сидеть в темноте, без воды и голодный. Скоро сделают как в начале прошлого века в Штатах - кинул монетку в счетчик и будет тебе счастье
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зеля упал с унитаза и изобрел субсидию
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Хотя бы не подняли цены, а то некоторые хотели газ до 12 догнать....Вообще, странно газ подешевел, а горячая вода у нас нет. Может так и с отоплением быть.
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Зараз українці постійно скаржаться на те, що поступово зростає вартість комунальних та інших видів послуг, різного роду товарів й не тільки. Навіть офіційні органи статистики зафіксували поступове збільшення розміру комунальних послуг. Через це часто спостерігаються випадки, коли взимку людям доводиться віддавати чималу частку своєї заробітної плати на сплату різних рахунків, а на проживання майже нічого не залишається. Очікується, що тарифи на комунальні послуги, зокрема на електроенергію зростатимуть протягом наступних декількох років. Саме тому дуже часто звичайні українці цікавляться, якими будуть тарифи на електроенергію в 2020 році (для населення) та скільки їм доведеться платити цього разу.
З боку державної влади дуже довго лунали обіцянки про те, що тарифи через деяких час будуть знижені, але цього так і не відбулося. Громадяни обурюються, адже з кожним роком їм доводиться сплачувати усе більше та більше за комуналку. Водночас заробітні плати українців ростуть не так швидко, як тарифи на електроенергію чи газ. Різні експерти та аналітики кажуть, що у цьому році громадянам варто готуватися до чергової хвилі підвищення тарифів, а про обіцяну їх заморозку можна просто забути. Основі причини, які призводять по збільшення вартості електроенергії
Насправді причин, які можуть вплинути на встановлення кінцевої ціни на електроенергію та її збільшення чимало, але серед них можна легко виділити основні:Стале зростання вартості сировини. Поступове погіршення економічної ситуації в Україні, а також високий рівень інфляції. Відсутність вигідних договорів та встановлення іноземними імпортерами занадто високої ціни на сировину для України в умовах відсутності якихось конкурентних пропозицій. Відносно мала розвиненість енергетичної сфери в Україні та відсутність якихось альтернативних джерел видобутку енергії. Семьи, которые тратят на коммунальные услуги более 15% доходов, получат финансовую поддержку, - правительство - Цензор.НЕТ 5498
Цей список можна поповнити ще однією звичною для усієї України проблемою - корупцією. Згідно з переконаннями представниками Міжнародного валютного фонду, в державі спостерігається занадто високий рівень корупційних проявів, що часто стає причиною надмірного, неконтрольованого на нецільового використання енергетичних ресурсів держави. Наприклад, на ринку часто відбуваються різного роду спекуляції та перепродаж придбаної сировини, що дозволяє деяким особам значно наживатися на цьому. Це призвело до впровадження системи суворо контролю, а також встановлення високих цін на паливо та сировину для України.

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Деякі експерти наголошують на тому, що не треба забувати про бойові дії, які продовжуються на сході країни. Від них дуже сильно залежить те, якими очікуються тарифи на світло для населення. Варто враховувати те, що зараз на країну здійснюється серйозний економічний тиск, а значна кількість коштів йде на підтримання армії у боєздатному становищі. Це приводить до того, що в деяких випадках влада повинна поповнювати державний бюджет за допомогою підвищення податків, а також до зменшення видань на ті чи інші сфери, галузі. Усе це перешкоджає нормальному та сталому розвитку сфери енергетики. Через це була навіть розроблена на впроваджена енергетична реформа, реалізація якої відбувається ще й досі.
Чого варто чекати у 2020 році?
Згідно з попередніми даними, тарифи для населення на електроенергію в 2020 році в Україні будуть зростати в обов'язковому порядку. Поки було визначено, що зростання відбудеться приблизно на 20%, але треба розуміти, що це усього лише приблизні дані. Підвищення вартості електроенергії відбуватиметься десь наприкінці року, а тому усе ще може змінитися. Основною причиною такого значного росту є те, що зараз спостерігається збільшення вартості сировини на європейських ринках, які зараз є основними для України. Експерти запевняють, що громадяни відчують на собі навіть невеличкі підвищення вартості комунальних послуг, а для деяких цей ріст може стати справжньою проблемою. Насправді все напряму залежить від того, чи зможуть українські політики якимось чином домовитися з іноземними компаніями.
Варто більш детально розглянути те, якими очікуються тарифи і ціни на електроенергію в 2020 році для населення в Україні. Якщо у 2019 році вартість усього об'єму електроенергії до загальної витрати 100 кВт становила лише 90 копійок за один кВт, то в 2020 році очікується встановлення ціни десь на рівні 110-120 копійок за кВт. Водночас вартість усього об'єму, який був спожитий у розмірі понад 100 кВт становила 168 копійок, то тепер вартість може бути встановлена на рівні десь 200 копійок. Але треба розуміти, що це лише попередні дані та насправді цифри можуть виявитися трошки меншими. Також треба не забувати про закон, який стосується врегулювання ціни на електроенергію для звичайних громадян та підприємств. Спочатку приймалося рішення про врегулювання питання ціни шляхом зменшення вартості електроенергії для підприємців, але такий варіант розвитку подій призвів би до суттєвого зниження рівня надходжень до державного бюджету. Саме тому було вирішено встановити певний середній рівень, до якого будуть зменшені тарифи для підприємців та збільшені тарифи для звичайного населення. Поки невідомо, коли саме буде реалізована ця система, але вона принесе дійсно багато змін у нинішню модель енергетичного ринку України. Звісно, результат цих змін можна буде побачити лише згодом. https://ukrainatoday.com.ua/tarifi-dlya-naselennya-na-***************-v-2020-roci-v-ukraїni/
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Якщо газ для населення не подорожчає на 20% у грудні, МВФ не дасть транш, а якщо не дасть транш - тоді дефолт. Нарід, давайте не скіглити - підтримаємо нашого всенародно обраного президента! Ви ж не хочете щоб він послав у сраку МВФ, що "обов"язкове до виконання"?
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15% - ??
Т.е. субсидии будут у всех! Семьи, которые тратят на коммунальные услуги более 15% доходов, получат финансовую поддержку, - правительство - Цензор.НЕТ 1269
Ну не всех, а только 99% граждан.
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Там вже пішли розмови, що зміна комунальних платежів, якщо і буде, то «не в сторону зменшення»
Борцам з Порошенком, пріювєт !

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Пока только одни минусы пришли из Европы. Пид\арсы и цены на комуналку.
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