 Подозреваемый в убийстве Бузины участник АТО Медведько стал членом Совета общественного контроля НАБУ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передает Цензор.НЕТ.

НАБУ в понедельник, 30 сентября, обнародовало официальные данные интернет-голосования по избранию 2 членов Совета общественного контроля.

Победителями стали Иван Ясинский от организации "Демократический топор орды" и Андрей Медведько от организации "Союз ветеранов войны с Россией". Они набрали 4 854 и 3 902 голосов соответственно.

Государственная служба специальной связи и защиты информации подтвердила отсутствие нарушений и фактов внешнего вмешательства в результаты интернет-голосования.

Совет общественного контроля при НАБУ образуется в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью бюро.

Смотрите также: Суд по убийству Бузины снова перенесли: мать погибшего не сдержала эмоций. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления А. Медведько и Д. Полищук были задержаны 18 июня. Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. Медведько также является участником АТО - он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

9 декабря 2015 года Печерский суд изменил меру пресечения для Полищука с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Полищука с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22:00 до 06:00.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Прокуратура очень хотела крови добровольцев Медведько и Полищука", - активисты облили двери и крыльцо ГПУ свиной кровью. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

31 декабря 2015 года суд изменил меру пресечения Медведько на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. 28 января 2016 года Печерский суд изменил круглосуточный домашний арест Медведько на частичный - с 19:00 до 8:00.

Подозреваемые категорически отрицают свою вину. На многочисленные суды по избранию им меры пресечения постоянно приходит большое количество людей, их родственники, соратники, друзья и знакомые.

25 марта 2016 года Печерский райсуд отпустил Медведько под личное обязательство. 18 апреля Апелляционный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на это решение Печерского суда. Таким образом, с 26 мая Медведько уже не должен носить электронное средство слежения.

Также 25 марта Печерский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для другого подозреваемого в убийстве Бузины - Полищука. 26 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил законность этого решения.

Смотрите также: Суд отказал прокуратуре в ограничении сроков ознакомления адвокатами с делом подозреваемых в убийстве Бузины. ФОТО+ВИДЕО

28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Медведько и Полищука, а заседание суда делу убийства журналиста Бузины назначили на 9 февраля 2018 года.

9 августа Шевченковский райсуд Киева определил состав из пяти присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Они будут рассматривать дело вместе с двумя профессиональными судьями.