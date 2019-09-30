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 Общество
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Все про:НАБУ (2894) Медведько Андрей (9)

 Подозреваемый в убийстве Бузины участник АТО Медведько стал членом Совета общественного контроля НАБУ

Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины, вошел в состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передает Цензор.НЕТ.

НАБУ в понедельник, 30 сентября, обнародовало официальные данные интернет-голосования по избранию 2 членов Совета общественного контроля.

Победителями стали Иван Ясинский от организации "Демократический топор орды" и Андрей Медведько от организации "Союз ветеранов войны с Россией". Они набрали 4 854 и 3 902 голосов соответственно.

Государственная служба специальной связи и защиты информации подтвердила отсутствие нарушений и фактов внешнего вмешательства в результаты интернет-голосования.

Совет общественного контроля при НАБУ образуется в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью бюро.

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Напомним, журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления А. Медведько и Д. Полищук были задержаны 18 июня. Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. Медведько также является участником АТО - он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

9 декабря 2015 года Печерский суд изменил меру пресечения для Полищука с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Полищука с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22:00 до 06:00.

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31 декабря 2015 года суд изменил меру пресечения Медведько на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. 28 января 2016 года Печерский суд изменил круглосуточный домашний арест Медведько на частичный - с 19:00 до 8:00.

Подозреваемые категорически отрицают свою вину. На многочисленные суды по избранию им меры пресечения постоянно приходит большое количество людей, их родственники, соратники, друзья и знакомые.

25 марта 2016 года Печерский райсуд отпустил Медведько под личное обязательство. 18 апреля Апелляционный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на это решение Печерского суда. Таким образом, с 26 мая Медведько уже не должен носить электронное средство слежения.

Также 25 марта Печерский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для другого подозреваемого в убийстве Бузины - Полищука. 26 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил законность этого решения.

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28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Медведько и Полищука, а заседание суда делу убийства журналиста Бузины назначили на 9 февраля 2018 года.

9 августа Шевченковский райсуд Киева определил состав из пяти присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Олеся Бузины. Они будут рассматривать дело вместе с двумя профессиональными судьями.

Источник: https://censor.net.ua/n3151205
 
   
 Топ комментарии
 
Бузина просто поперхнулся ненавистью к украинцам и умер.... Подозреваемый в убийстве Бузины участник АТО Медведько стал членом Совета общественного контроля НАБУ - Цензор.НЕТ 9654
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А Свыни парня год у Лукьяна держали
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Дуже сумніваюся, що то вони, але у будь-якому разі - Героям Слава !!!
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съешь канхфетку "Моника".. и почувствуй себя Зеленским..
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В огороде бузина---а в Киеве дядько! Это тебя портнов-******* касаеться! Почаще оглядывайся....
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Дуже сумніваюся, що то вони, але у будь-якому разі - Героям Слава !!!
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Бузина просто поперхнулся ненавистью к украинцам и умер....
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поперхнулся салом?...а мєдвєдька єво свєрху кабзарьом - хлоп! і пріхлопнул...
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И я как раз голосовала за Медведька! Только вот фото вы, НЕУЧИ, выставили Дениса Полищука, а не Андрея.
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А что суд доказал его причастность, виновность? Бузина ...туда ему и дорога,ни капли сожаления. Пойду почитаю истерику росс СМИ по этому поводу)
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Цензор, не відбирай хліб у Скабєєвих.

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Ну так подозреваемый или обвиняемый?
ЭТО ДВЕ БООООЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!!!!
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Зеленский, мы не для того за тебя голосовали, шобы убийцы, бандиты и казнокрады получали государственные должности и насмехались над нами называя нас зебилами и зе-бобиками. С такими "успехами" можно было оставить на второй срок мальдивского мародёра... было бы тоже самое, шо и сейчас.
Вова, если у тебя кишка тонка, то лучше уйди нах сейчас, но не обнадёживай людей на перемены.
Разочарование и только разочарование...
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А как там на счет экспертизы ДНК, которая показала, что убийцы - эти двое? Если не было экспертизы или результаты фальсифицированы, нужно посадить экспертов или следаков, а этим компенсировать моральный ущерб.
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нормально. хотя нет, не нормально. надеюсь герою не только должность дали, но и премию выписали за безусловно патриотический поступок.
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