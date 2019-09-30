 "Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - Зеленский о просьбе Трампа расследовать дело в отношении Байдена и его сына

Об этом президент сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
На вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.
"Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - сказал Зеленский.
"Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", - добавил президент.
Зеленский также сказал, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, было бы неправильно делиться украинским конспектом или стенограммой звонка.
"До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много", - сказал Зеленский.
"Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать", - сказал он.
Напомним, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
А где смотрящий от бабушки Бени за припизидентом,Богдан?))
Виличайший лидер современности, Вошьдь всех Вошьдей обосрался.
"Об этом президент сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое."
Источник: https://censor.net.ua/n3151204
Мы даже рашку переплюнули.
Думать надо, преЗЕдент, что говоришь по телефону.
https://twitter.com/compdemon/status/1178369046980517893
Ты же сам пообещал Трампу разобраться! Тем более, чувак тебе не приказал, а попросил...
Как мы все ошибались, когда читали стенограмму...
Он думает что у всего народа мозгов как у канареек... - забыли уже как он унижался и просил у Трампа на его требование выслать дополнительные материалы по Байдену...
Бедненький
"Гнусные порохоботы обижают Вовочку, обзывают Моникой, а он же ж просто попал, бедненький, просто такие обстоятельства! С кем угодно могло такое случиться, с Порошенко вашим такое могло случиться, отстаньте, аааа!!!111!".
Ну, то, что порохоботами в данном случае оказался весь мир, включая мировые СМИ, я даже касаться не буду. Остановимся на "с кем угодно могло такое случиться". Нет, не с кем угодно. А только с неквалицированными невеждами, мнящими себя величайшими мировыми лидерами современности, которых в президентское кресло посадили другие неквалифицированные невежды.
И уж тем более с Порошенко такого случиться не могло. Собственно, с ним такого и не случилось. Вот Игорь Айзенберг цитирует письмо глав трех комитетов Палаты Представителей - Шиффа, Энгела и Каммингса - к юридическому советнику Белого Дома Сиполлоне:
«Растущее количество открытых данных свидетельствует о том, что в течение почти двух лет президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести два политически мотивированных расследования под видом расследования антикоррупционной деятельности".
Еще раз: В ТЕЧЕНИИ ПОЧТИ ДВУХ ЛЕТ Трамп и Джулиани пытались заставить украинские власти что-то склепать на оппонета. Но пока наши дурачки, посмотрев сериал, не решили, что вот оно счастье, и не сделали клоуна, сыгравшего в сериале, президентом Украины (ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ! твою мать!!!!) - до этого момента эти попытки никаких последствий не имели. Никаких: даже помощь не замораживалась, не говоря уже о публикации стенограмм, писем разведчиков в Конгресс, расследований в Конгрессе и тому подобное.
Понимаете? Попытки продавить были, но они встречали квалифицированный ответ, который не приводил ни к каким негативным последствиям.
Более того, Украина - не единственная страна в мире, которой США оказывает помощь, и которая, соответственно, могла оказаться в такой ситуации. Но нет, Моника нашлась только в Украине! Ни в Польше, ни в странах Балтии, ни на Ближнем Востоке, ни в Афганистане или ни даже в Африке не нашлось настолько неквалифицированных особей на таких постах.
Нигде в мире дурнее не нашлось. Интересно, почему? Может потому, что даже в Африке не находится большинства, которое телевизор повел бы стадом голосовать за сраного клоуна?
Вон, в Тунисе на днях левака-популиста то ли во второй тур вывели, то ли даже президентом уже избрали. "Тунисцы тоже выбрали популиста! Смотрите все! Мы не одни такие!" Ага, вот только тунисский популист - университетский профессор.
Понимаете? Даже в Африке, чтоб популисту выиграть выборы, профессором надо быть. Не впечатляют африканцев сериалы. Умеют африканцы телевизор с реальностью не путать. В отличие от.
Светлана Самборска
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив залишити посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.
-Сколько?
-И шо низя было сразу?
Он смеялся с президентов Украины. А потом Президенты и мы смеемся с него.
На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с требованием обнародовать стенограммы телефонных разговоров Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
"Учитывая дипломатический скандал, который связан с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласования позиций относительно некоторых уголовных дел, критику лидеров ЕС и експосла США и др, требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", - говорится в петиции № 22/074726-эп.
Автор подчеркивает, что Зеленский - Президент Украины, "а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами, тем более, если речь идет о разговора с лидером страны-агрессора - Путиным".
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Он не прочь сыграть с кем-нибудь злую шутку. Вечно собирает и разносит сплетни
Ближе к концу книги Серый Брат (волк, один из названых братьев Маугли) убивает Табаки, сломав ему хребет.
Табаки является именем нарицательным. Людей, которых не хотят публично называть плохим словом, называют Табаки. Имеется в виду подхалим и подлец. Человек трусливый, способный, как шакал, только высунув нос издалека, говорить гадости или, наоборот, льстить кому-то, чтобы поживиться за его счёт...
Николаю 2Кловану?...
Но только после этого разговора как раз трампик закрутился как уж. А Зе пришла популярность!
И лично я думаю- что правильно отказалась! Зачем лезть в чужие дела. Там никаких уголовных преступлений не было, терактов не было, нарушения коллективных международных антироссийских экономических санкций не было.