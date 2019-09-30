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 Политика Украины
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Все про:Байден (435) Зеленский (3055) США (15477) Трамп (2487)

 "Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - Зеленский о просьбе Трампа расследовать дело в отношении Байдена и его сына

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киеву нельзя отдавать приказы, так как Украина независимая страна. Вместе с тем, по его словам, "независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона".

Об этом президент сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.

"Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - сказал Зеленский.

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"Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", - добавил президент.

Зеленский также сказал, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, было бы неправильно делиться украинским конспектом или стенограммой звонка.

"До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много", - сказал Зеленский.

"Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать", - сказал он.

Напомним, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3151204
 
 
 Топ комментарии
 
Независимые? А как же "прокурор на 100% мой человек"? "Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - Зеленский о просьбе Трампа расследовать дело в отношении Байдена и его сына - Цензор.НЕТ 4600
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Иногда лучше жевать,чем что-то говорить.
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страна независима-когда не попрошайничает, дайте- не минайте
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- Небо теперь в запустении. Не та эпоха. Не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарий, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции. ©
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А щас сводная рота морской пехоты проведет импичмент)
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Просто военнослжащий пригрозил Зе!, что если он не сделает простому учителю зп в 4; долл. США, то в следующий раз его выбросят из вертолета, на ходу "Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 4420
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Я тобі шо говорив? Думайте! А ти що зробив? "Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 720
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Моника зеБЕНИНА сейчас заплачет?))) Позорище мировое)))
А где смотрящий от бабушки Бени за припизидентом,Богдан?))
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недоглядел. и Мендельша вовремя провод телефона не перерезала. беда с ними.
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дайте йому хтось гумку, хай заткнеться...хоча може краще кляпа та скотчу?
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Все в курсе! "Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - Зеленский о просьбе Трампа расследовать дело в отношении Байдена и его сына - Цензор.НЕТ 9923 Кому адресованы эти слова?...
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Независимые? А как же "прокурор на 100% мой человек"?
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Прочесть бы ещё стенограмму беседы с Пукиным. Там, наверное, не только "Ваш самолёт самый летающий в мире".
Виличайший лидер современности, Вошьдь всех Вошьдей обосрался.
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И спрятался в вертолет... Это он на аваковских учениях речь толкал.

"Об этом президент сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое."

Источник: https://censor.net.ua/n3151204
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Нам нельзя приказать, но я с радостью согласился.
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Ахахахахахаха, реално смешно, Коломойша решает все, даже данилюка выпер, хотя официально он никто, что ты несешь, нарколыга
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Такого позорища не знала еще ни одна страна мира.

Мы даже рашку переплюнули.
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какого *позорища*? пэдротовые сафсем заблудились.
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Сочувствую, и вы потеряли 5 лет жизни страны из-за ваших @оп.
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До некоторых пор так и было. А с некоторых пор стало непонятно, что мы делаем, зачем, по чьим распоряжениям... Хотя, по чьим распоряжениям - не сложно догадаться.
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То ясно что страна мы независимая---только вот правит нами диктатор АТБ! И у него *Своя линия*.
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Напоминает ужа на сковородке...
Думать надо, преЗЕдент, что говоришь по телефону.
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А как он острил в 2015, на счет выступления Пороха в ООН...карма...она такая... "Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 610


https://twitter.com/compdemon/status/1178369046980517893

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Уже нету, видать обосралось и удалило) шо там было?)
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Ничччего не понимаю...
Ты же сам пообещал Трампу разобраться! Тем более, чувак тебе не приказал, а попросил... "Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 3142
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Якщо ми незалежна країна, то чого слухати Трампа і погоджуватися з ним щодо Німеччини?
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Орел!!

Как мы все ошибались, когда читали стенограмму...
Он думает что у всего народа мозгов как у канареек... - забыли уже как он унижался и просил у Трампа на его требование выслать дополнительные материалы по Байдену...
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Не ображай канареек - він думає, що усі такіж вумні, як і він сам
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А как же анонсированное Зеленским расследование против Медвечука? После указания )(уйла больше даже не анонсируется.
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Трвмп далеко на него и гавкать можно, ***** недалеко - за поребриком, а Мертвечук вообще рядом - в Киеве. Стремно Зеленому - как бы чего не вышло
"Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 6433
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Вот такой бы тон, да с парашей и ее ******. А так, очередной самопиар - Трамп же "не нападе" "Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 6829
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это он сейчас Луценка отмазывает? "Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 3472 зебилы, срочно обновляйте методички!
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тут это будет кстати:

Бедненький
"Гнусные порохоботы обижают Вовочку, обзывают Моникой, а он же ж просто попал, бедненький, просто такие обстоятельства! С кем угодно могло такое случиться, с Порошенко вашим такое могло случиться, отстаньте, аааа!!!111!".

Ну, то, что порохоботами в данном случае оказался весь мир, включая мировые СМИ, я даже касаться не буду. Остановимся на "с кем угодно могло такое случиться". Нет, не с кем угодно. А только с неквалицированными невеждами, мнящими себя величайшими мировыми лидерами современности, которых в президентское кресло посадили другие неквалифицированные невежды.

И уж тем более с Порошенко такого случиться не могло. Собственно, с ним такого и не случилось. Вот Игорь Айзенберг цитирует письмо глав трех комитетов Палаты Представителей - Шиффа, Энгела и Каммингса - к юридическому советнику Белого Дома Сиполлоне:
«Растущее количество открытых данных свидетельствует о том, что в течение почти двух лет президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести два политически мотивированных расследования под видом расследования антикоррупционной деятельности".

Еще раз: В ТЕЧЕНИИ ПОЧТИ ДВУХ ЛЕТ Трамп и Джулиани пытались заставить украинские власти что-то склепать на оппонета. Но пока наши дурачки, посмотрев сериал, не решили, что вот оно счастье, и не сделали клоуна, сыгравшего в сериале, президентом Украины (ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ! твою мать!!!!) - до этого момента эти попытки никаких последствий не имели. Никаких: даже помощь не замораживалась, не говоря уже о публикации стенограмм, писем разведчиков в Конгресс, расследований в Конгрессе и тому подобное.

Понимаете? Попытки продавить были, но они встречали квалифицированный ответ, который не приводил ни к каким негативным последствиям.

Более того, Украина - не единственная страна в мире, которой США оказывает помощь, и которая, соответственно, могла оказаться в такой ситуации. Но нет, Моника нашлась только в Украине! Ни в Польше, ни в странах Балтии, ни на Ближнем Востоке, ни в Афганистане или ни даже в Африке не нашлось настолько неквалифицированных особей на таких постах.

Нигде в мире дурнее не нашлось. Интересно, почему? Может потому, что даже в Африке не находится большинства, которое телевизор повел бы стадом голосовать за сраного клоуна?

Вон, в Тунисе на днях левака-популиста то ли во второй тур вывели, то ли даже президентом уже избрали. "Тунисцы тоже выбрали популиста! Смотрите все! Мы не одни такие!" Ага, вот только тунисский популист - университетский профессор.

Понимаете? Даже в Африке, чтоб популисту выиграть выборы, профессором надо быть. Не впечатляют африканцев сериалы. Умеют африканцы телевизор с реальностью не путать. В отличие от.
Светлана Самборска
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зачем приказывать, моника зеленски сама все исполнит
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Коли я розповім людям правду "прозріють" всі - Данилюк розповів причину свого звільнення
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив залишити посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.
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-Нам нельзя приказать что-то делать
-Сколько?
-И шо низя было сразу?
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А якщо синок "надавить"? Шо ти Вован 3,14здіш? Хоча, ти вже до3,14здівся..."Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 7327
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Можем даже свою землю продать и никто нам не запретит.
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Он делал пародии на президентов. А потом стал пародией на президента.
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+100500.
Он смеялся с президентов Украины. А потом Президенты и мы смеемся с него.
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О чем говорили Моника и Х%#ло?
На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с требованием обнародовать стенограммы телефонных разговоров Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
"Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 9964

"Учитывая дипломатический скандал, который связан с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласования позиций относительно некоторых уголовных дел, критику лидеров ЕС и експосла США и др, требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", - говорится в петиции № 22/074726-эп.
Автор подчеркивает, что Зеленский - Президент Украины, "а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами, тем более, если речь идет о разговора с лидером страны-агрессора - Путиным".
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для начала пусть свыня обнародует свои блаблабла с ******! А мы почитаем!
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ага. он их из ситуационной комнаты вместе с мониторами унёс, в землю закопал и надпись написал.
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Да, слышали. Вот соешобла пусть их и ищет.
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После ОТСОСА губами не машут Принял с любой стороны в любом количестве стой Моника и обтекай.
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Вова, заставили, как раз, не нас, Украину, а тебя...
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Ахахаха это пока всю стенограмму не выставили не всеобщее обозрение.
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Независимые правоохранительные органы? "Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 2725 Це для лохів.Як і від ВСІХ попередників "Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 108
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...Табаки - вымышленный персонаж из сборника рассказов «Книга джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга, шакал, неизменный прихвостень тигра Шерхана.Один из наиболее пронырливых обитателей джунглей. Обычно он не очень дружелюбен, если не считать фальшивой любезности, которую он проявляет, чтобы к кому-нибудь подлизаться.Табаки питается объедками как после Шерхана, так и после волков слонийской стаи.
Он не прочь сыграть с кем-нибудь злую шутку. Вечно собирает и разносит сплетни
Ближе к концу книги Серый Брат (волк, один из названых братьев Маугли) убивает Табаки, сломав ему хребет.
Табаки является именем нарицательным. Людей, которых не хотят публично называть плохим словом, называют Табаки. Имеется в виду подхалим и подлец. Человек трусливый, способный, как шакал, только высунув нос издалека, говорить гадости или, наоборот, льстить кому-то, чтобы поживиться за его счёт...
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как то слабенько - и по моему, он в отставку, подавать не хочет - а зря - ушел бы сам ,сохранил бы лицо - а так , будет как будет
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Не жил ты вова в демократичееской стране,поэтому у тебя проколы на проколах
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Украина у тебя уже тоталитарная страна?
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А где у нас демократия,правильно на бумаге в конституции
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"Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна", - Зеленський щодо прохання Трампа розслідувати справу стосовно Байдена і його сина - Цензор.НЕТ 9402 бедьненький, как же тебе тяжело одному среди порохоботов...
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мне может приказывать только игорьвал...мой сын, сын мой!!! да вот!!! только сын! и мама!!...и собака! когда есть хочет!!! вот!
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У тебя, видно, опыт богатейший в этих отраслях. Лечиться не пробовал?
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Смешно. Чо ты так по телефону не сказал?
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Ну да. По стенограмме видно, что Трамп не приказывал, а попросил.
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соевые , простаки, считают, что после разговора трампопо с Зе американский конгресс просто так запросил стенограмму разговора. соевые не привыкли мозгатуру напрягать и анализировать.
Но только после этого разговора как раз трампик закрутился как уж. А Зе пришла популярность!
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А Трамп и не приказывал- это Зеле со страху показалось. Трамп ПОПРОСИЛ. Право Зели- отказать. Но отказ от расследования- это ведь тоже результат. Сейчас пиндосы так и запишут: "Украина отказалась расследовать дело Байдена".

И лично я думаю- что правильно отказалась! Зачем лезть в чужие дела. Там никаких уголовных преступлений не было, терактов не было, нарушения коллективных международных антироссийских экономических санкций не было.
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