 Россия запретила въезд вице-спикеру Сейма Польши Госевской

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Пересечение мной границы длилось дольше обычного. Мне также сообщили, что мне не рады, а точнее - что мне запрещен въезд в РФ. Не понятно только, почему я узнаю об этом от белорусских пограничников", - сказала Госевская.

На белорусской границе также была предпринята попытка проверить багаж вице-спикера Сейма, несмотря на то, что она передвигалась на автомобиле генерального консула Польши в Гродно.

В ходе своего визита в Беларусь Малгожата Госевская встретилась с представителями польской диаспоры.

Отметим, Госевская с первых дней активно поддерживала Революцию Достоинства в Украине. Длительное время она была на Майдане.

После анексии Крыма и начала Россией войны на востоке Украины она резко осудила действия РФ. В 2016 году подала в Международный уголовный суд в Гааге доклад о преступлениях России на Донбассе в 2014 году.

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