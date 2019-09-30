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Все про:запрет (1363) Польша (4931) Россия (73959)

 Россия запретила въезд вице-спикеру Сейма Польши Госевской

Россия запретила въезд в страну вице-спикеру Сейма Польши Малгожате Госевской. Об этом она узнала вчера, 29 сентября, при пересечении польско-белорусской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Пересечение мной границы длилось дольше обычного. Мне также сообщили, что мне не рады, а точнее - что мне запрещен въезд в РФ. Не понятно только, почему я узнаю об этом от белорусских пограничников", - сказала Госевская.

На белорусской границе также была предпринята попытка проверить багаж вице-спикера Сейма, несмотря на то, что она передвигалась на автомобиле генерального консула Польши в Гродно.

В ходе своего визита в Беларусь Малгожата Госевская встретилась с представителями польской диаспоры.

Отметим, Госевская с первых дней активно поддерживала Революцию Достоинства в Украине. Длительное время она была на Майдане.

После анексии Крыма и начала Россией войны на востоке Украины она резко осудила действия РФ. В 2016 году подала в Международный уголовный суд в Гааге доклад о преступлениях России на Донбассе в 2014 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151200
 
 
 Топ комментарии
 
Советы превзошли гитлеровцев в сожжении деревень вместе с людьми.
С 1979-1989 советы в Афганистане уничтожили 15 000 афганских деревень вместе с людьми.
Для сравнения масштаба с 1941-1944 гитлеровцы в Беларуси уничтожили свыше 5 000 деревень, в том числе 628 вместе с людьми.
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Советы превзошли гитлеровцев в сожжении деревень вместе с людьми.
С 1979-1989 советы в Афганистане уничтожили 15 000 афганских деревень вместе с людьми.
Для сравнения масштаба с 1941-1944 гитлеровцы в Беларуси уничтожили свыше 5 000 деревень, в том числе 628 вместе с людьми.
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С 1979-1989 советы в Афганистане уничтожили 15 000 афганских деревень вместе с людьми - сам придумал?
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Операція Тайфун та інші, Советско-афганская "дружба" 1979-1989 Афганистан Из 15 000 деревень приблизительно 5 000 уничтожено, 5,5 мил. беженцев, каждый третий от населения, около 2 мил. убито, 1,5 мил. инвалидов в т.ч. 300 000 детей. СССР по официальным данным около 15 000 убито и 20 000 инвалидов.
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Запросіть Малгожату Госєвску до України.
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зустріч з "нашим" резидентом а тепер і телефонна розмова це погана прикмета ...
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Нехай сама переконається як ми живемо.
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а їй навіщо ...у неї є свій народ і своя земля інтереси яких вона відстоює ...у "нашого" резидента теж є свій "народ" інтиреси якого він відстоює тому ще й землю гоїв продати своїм "соплеменнікам" збирається ...
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Тому, що вона політик і може побачити нашу ситуацію.
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накуя це їй ...вона втомилася спостерігати тридцять років маланські війни і стадо гоїв з якими роблять що хочуть ...їй це нецікаво ...щоб не сказати огидно
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Але вона їхала на росію, а там ще огидніше. Така у неї робота.
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Интересно, а до сих пор еще не взламывали списки того, кому запрещен вьезд? Я бы полюбовался....
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Ну да, просто білоруси забули скільки разів Москва йшла на них з війною, 1368-1372 1406-1408 1445-1449 1487-1494 1500-1503 1507-1508 1512-1522 1534-1537 1558-1583 1609-1618 1632-1634 1654-16671733-1735,1792,1793,1794,1795,1830-1831,1863-1864,1920
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горе то какое! тетка всю жизнь мечтала побывать в паРашинских говенях и тут такое...
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