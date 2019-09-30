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 Общество
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Все про:журналистика (2463) Кривой Рог (645) защита животных (17)

 Суд Днепра ужесточил приговор экс-сотруднику депо Островскому, ударившему журналиста со словами: "Ты смотри, бл#дь, сука, как вы, хохлы ох#ели!"

30 сентября апелляционный суд Днепра вынес решение по делу бывшего заместителя начальника коммунального предприятия "Скоростной трамвай" Юрия Островского, который ударил журналиста сайта "Первый Криворожский" Николая Чирву и препятствовал его профессиональной деятельности. Его приговорили к 1 году ограничения свободы.

Криворожская прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Саксаганского райсуда (суда первой инстанции). Прокуратура настаивала, чтобы вместо 200 часов исправительных работ, Островского приговорили к ограничению свободы. Николай Чирва и его адвокат Максим Гореликов поддерживали позицию прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 1kr.ua.

Дело рассматривала коллегия судей Днепровского апелляционного суда - Иванченко, Коваленко и Иванова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ты смотри, бл#дь, сука, как вы, хохлы ох#ели! А я русский, бл#дь!", - сотрудник депо в Кривом Роге набросился на активистов, заподозривших его в отравлении собак. ВИДЕО

Судьи постановили ужесточить меру наказания и приговорить Островского к 1 году ограничения свободы.

Напомним, 18 июля 2018 года к журналистам обратились горожане Кривого Рога. Они сообщили, что возле станции скоростного трамвая "Площадь труда" сотрудники коммунального предприятия могли отравить бездомных собак.

Журналист Николай Чирва проводил расследование по факту отравления собак и прибыл на территорию коммунального предприятия "Скоростной трамвай".

Юрий Островский, который тогда был заместителем начальника охраны коммунального предприятия "Скоростной трамвай" ударил Николая Чирву с криками: "Ты смотри, б****, как вы сука, хохлы ох***ли. Да, я русский бл****". Видео смотрите по ссылке.

После произошедшего Юрий Островский написал заявление на увольнение по собственному желанию.

29 марта 2019 года судья Саксаганского районного суда Кривого Рога Назар Гринь, признал Юрия Островского виновным в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста Николая Чирвы и нанесении ему легких телесных повреждений (статьи 171 и 125 Уголовного кодекса Украины). Суд постановил, что Юрий Островский обязан заплатить 850 гривен штрафа, выплатить Николаю Чирве 5 тысяч гривен моральной компенсации и отработать 200 часов общественных работ за препятствование законной деятельности журналиста.

Источник: https://censor.net.ua/n3151199
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это существо кацапское. Уровень помойки.Таким место в клетке вместе с себеподобными
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Надо его покалечить как павку корчагина...
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Ватников надо сажать годика 3-4, не меньше.
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Надо его покалечить как павку корчагина...
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Ты что этот же малоросс голосовал за Зе! бить электорат это последнее дело!!!
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уже покалечили, видосик есть где он извиняется
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https://censor.net.ua/video_news/3077566/neizvestnye_izbili_i_zastavili_izvinitsya_ohrannika_nabrosivshegosya_na_jurnalista_so_slovami_kak_vy
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Підтримую, щоб коли він щось буде хотіти зробить ( наприклад; розстібнути штани щоб посцять) а із-за травми зробити це буде тяжко він відразу буде згадувати, як він отримав травму, як він пи*дів на українців. Суд Дніпра посилив вирок ексспівробітнику депо Островському, який вдарив журналіста зі словами: "Ти дивись, бл#дь, сука, як ви, хохли, ох#їли!" - Цензор.НЕТ 9309
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Вот это существо кацапское. Уровень помойки.Таким место в клетке вместе с себеподобными
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спасидонбассру с пляжа и на желтьіе водьі
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сохраню заглавие и буду потом апеллировать к справедливости на СФ )))))
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Лесбийка !?!?!?!? да-да, она рада будет.... ета патамучта тама можна лесбийскаю любовью занимаца, да? дядя, тетя (нужное подчеркнуть), с тобою все в порядке!?!?!?
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А чего ты так возбудился?зацепило? ну, утверждать не буду, но слух такой есть.
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Його вшивих напівдиких предків з кацапстану завезли в теплушках в Україну після того, як виморили голодом українців, а воно тепер як скажений пес кидається
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так война говорите не российско-украинская? ну-ну)
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ЦЭ ПЭРЭМОГА! Год условно! ПЭРЭМОГА, кажу!!!!11111 Пацанов пачками садят за то, что залез на склад и украл килограмм чернухи, за драки по салолетке садят, а тут руское быдло ударило журналиста, обозвало его хохлом, при статье до 5 условно осуждают на 1 год, и он уходит из зала суда уже отбывшим или почти отбывшим срок, просто фантастика какая-то! А 200 часов он своих с 29 марта отработал?
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...******* этого на черную зону и под шконку, предварительно зубья выбив....годик за 10 покажется))....
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Я уявляю, яке б цьому гнидику зробили глибоке обрізання, якби він десь в Ізраілі сказав тельавівському журналісту, щось на зразок: "Тьі посмотри как вьі жидьі ох&ели. Да я русссссский і чо!".
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