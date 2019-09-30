 Руководители "Розетки" и "Новой почты" протестуют против принятых ВР законов о бизнесе

Об этом предприниматели написали на своих страницах в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Поперешнюк заявил, что выступает категорически против введения законов 1053-1 и 1073.
Тотальную фискализацию и возврата налоговой полиции у нас хитро называют детенизацией. К сожалению, не все понимают, что на самом деле чиновники таким образом залезают в кошельке украинском и пытаются сделать их еще более пустыми. И куда уж больше? Мы и без этого - самая бедная страна Европы", – написал он.
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Собственник "Розетки" Чечеткин утверждает, что закон 1073 может серьезно осложнить жизнь бизнесу.
"Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о" неправильный "чек. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно. При этом "неправильный" - значит нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек - они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя ", - указал Чечеткин.
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Оба этих закона – №1053-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и закон №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украина по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" – Верховная Рада приняла 20 сентября.
Для того, чтобы они вступили в силу, нужно, чтобы их подписал президент.
Но вести учёт - это элементарно при помощи соответствующих программ.
Оно то море...., но резко раз.... - и нету никого....
Я вот вам картину нарисовал...
Должно вам понравится...
Новая Народная зе-власть и владельцы Н. Почты и Розетки....
И даже если все "схемщики" начнут честно платить еффект будет порядка 2 миллиардов. В сравнении, например, одной задолженности Укрнафты в 16 миллиардов єто слезы.
Чомусь виють тільки ті хто зробив великий бізнес із піраміди приватних підприємців.
При мальдивському процвітала корупція, контрабанда, монополії,та олігархи - тепер їм чомусь, як і ватникам стало не комфортно - мабуть вони з Потрохом були заодно.
У нашого Вохи навіть Беня по струнці ходить, а тут якісь дристуни...
Какая неожиданность!
Задрали зеленожопые уроды, которые или в дрызг тупые или конченные ватники, хотят угробить страну и сдать ее вместе с клованом раше. И поэтому пишут тут мерзости и откровенную брехню.
Только одно замечание по Новой Почте- тот же Поперешнюк и др. сами голосовали за вазелина и агитировали за него, им видишь ли хреново было при Порохе, хотя бизнес они за эти 5 лет увеличили в несколько раз. Наверно думали , что будут при кловане с тройной силой загребать)))) Ну- лопата им в помощь! И просветления в мозгах.
1. Как относишься к каналу "1+1"?
2. Назови пару торговых точек "Розетки", где нет кассового аппарата?
На 100% уверен, что изминение налогообложения в первыю очередь ударит не по барыгам, а по тем кто консьюмит их услуги.
Антимонопольный кабинет нихрена не работает, так что простой народ заплатит больше, а владельцы крупного бизнеса ничего не потеряют
Нашли выход, фопы и призывы платить налоги, где свинарчуки ,где пашинский, гонтарева, потрох с его молодой командой? Не знаете где деньги взять, то ставьте Сакварелидзе, он найдёт.
Такой у нас бизнес,накрутить побольше
А якщо серйозно, то нарід заслуговує на те що має, якщо вибирає неграмотну шпану типу Януковича чи Зеленського.
Хотели Европу - кушайте, а не хрюкайте возмущенно!
Тепер "їжте" і хай вам очі повилазять.
А ще узаконено ігорний бізнес, копання бурштину.
Залишилось узаконити проституцію, продаж землі і оголосити федералізацію.
ВОРОГА не треба , треба ворогу поставити до влади представників нацменшини,
які продадуть усе.
протестуют потому ,что теперь придётся людей официально оформлять на работу, а не прикрываться ФОПами и партнёрскими соглашениями с минимальным налогом на сверхприбыль)))жадные скупердяи)
Ждем вас под АП с плакатами -"Спалим свои Лэнд Роверы"