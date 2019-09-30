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Все про:бизнес (1210) ВР (23736) законопроект (2166) налоги (2670)

 Руководители "Розетки" и "Новой почты" протестуют против принятых ВР законов о бизнесе

Совладелец "Новой почты" Поперешнюк и владелец "Розетки" Чечеткин призывают президента Владимира Зеленского не подписывать принятые Верховной Радой законы, регулирующие ведение бизнеса.

Об этом предприниматели написали на своих страницах в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Поперешнюк заявил, что выступает категорически против введения законов 1053-1 и 1073.

Тотальную фискализацию и возврата налоговой полиции у нас хитро называют детенизацией. К сожалению, не все понимают, что на самом деле чиновники таким образом залезают в кошельке украинском и пытаются сделать их еще более пустыми. И куда уж больше? Мы и без этого - самая бедная страна Европы", – написал он.


Руководители Розетки и Новой почты протестуют против принятых ВР законов о бизнесе 01

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Собственник "Розетки" Чечеткин утверждает, что закон 1073 может серьезно осложнить жизнь бизнесу.

"Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о" неправильный "чек. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно. При этом "неправильный" - значит нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек - они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя ", - указал Чечеткин.

Руководители Розетки и Новой почты протестуют против принятых ВР законов о бизнесе 02Руководители Розетки и Новой почты протестуют против принятых ВР законов о бизнесе 03

Также на Цензор.НЕТ: Украинские компании уйдут с рынка: названы последствия налоговых правок Рады

Оба этих закона – №1053-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и закон №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украина по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" – Верховная Рада приняла 20 сентября.

Для того, чтобы они вступили в силу, нужно, чтобы их подписал президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3151197
 
   
 Топ комментарии
 
завышать по сравнению с чем?
По сравнению с тем, что хочет платить пролетарьят?
Не нравится цена - иди в Укрпочту, делов-то!
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Пускай эти бизнесмены не по*дят.Мой знакомый работал на Новой почте,так половина работников работает неофициально.Зарплаты в конвертах получают все.
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Что поддерживаю, это то, что нужно требовать снижения налогов и их количества,
Но вести учёт - это элементарно при помощи соответствующих программ.
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Никто никуда не денется. Просто услуги подорожают. В итоге, как всегда, за все заплатит конечный потребитель
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Для этого нужно уничтожить олигархат...в них вся проблема упадка экономики
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закон один для всех. поэтому и подорожание коснётся всех. здобула?
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Конечно ,олигархат сказал надо власть сказала есть
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Татьяна Лайф - "А кроме Розетки интернет магазинов- море."..

Оно то море...., но резко раз.... - и нету никого....

Я вот вам картину нарисовал...
Должно вам понравится...
Новая Народная зе-власть и владельцы Н. Почты и Розетки.... Керівники "Розетки" і "Нової пошти" протестують проти ухвалених ВР законів стосовно бізнесу - Цензор.НЕТ 5778

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Закроются старые откроются новые да и товар сбыть треба
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На фоне пары процентов ФОПов работающих по "схемах ухода от налогов" есть миллионы людей для которых возрастет нагрузка на и так не особо прибыльный бизнес.
И даже если все "схемщики" начнут честно платить еффект будет порядка 2 миллиардов. В сравнении, например, одной задолженности Укрнафты в 16 миллиардов єто слезы.
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Возрастет для тех у кого оборот 2,5 млн. и выше. Всех остальных не касается.
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Треба робити як Потрошенко надсилати СБУ, щоб вибивали бабло та віджимали бізнес тоді т.з."малий та середній бізнес" буде ще п'ять років мовчки бека и та плати мзду, а не податки.
Чомусь виють тільки ті хто зробив великий бізнес із піраміди приватних підприємців.
При мальдивському процвітала корупція, контрабанда, монополії,та олігархи - тепер їм чомусь, як і ватникам стало не комфортно - мабуть вони з Потрохом були заодно.
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"Треба робити як Потрошенко надсилати СБУ, щоб вибивали бабло та віджимали бізнес" - і тут Баканов нервово запалив в сторонці. .. Керівники "Розетки" і "Нової пошти" протестують проти ухвалених ВР законів стосовно бізнесу - Цензор.НЕТ 481
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не хотят одеваться в зеленые тапочки
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Предприниматель шантажирует государство закрытием своего бизнеса, если введут кассовые аппараты. Где еще можно увидеть такой феерический абсурд.


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бидалашный барыга из Розетки небойсь голосовал за ЗЕЛЮ ..... теперь пусть не ноет.
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вот вам и тема с заработками, для мелких предпренимателей которые крутились благодаря крупным маркетплейсам с доставкой через НП накрывается медным тазом.

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Ого, уже два ТОП ЗЕлоха нарисовалось. Зелохи должны страдать!
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Іч, бариги кляті, лякають нашого борця з олігархами Зелінського...
У нашого Вохи навіть Беня по струнці ходить, а тут якісь дристуни...
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Самые большие уклонисты от налогов - против кассовых аппаратов.
Какая неожиданность!
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Ты статью читал? дело не в кассовых аппаратах а в дебильной норме по штрафах в 250% по филькиных предьявах. Угадай как теперь будут закупаться налоговики и люди приближенные
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Видишь ли, ему из за бугра оно видней, кто тут уклонист от налогов. У меня работают куча друзей на Новой Почте. Вся зарплата- белая! Никаких конвертов, плюс соцпакет, многие работают как ФОПы, по договорам, все получают только на расчетные счета, никаких конвертов! А по Розетки- ты урод получал хоть раз от них товар? Так вот в каждом товаре лежит фискальный чек!
Задрали зеленожопые уроды, которые или в дрызг тупые или конченные ватники, хотят угробить страну и сдать ее вместе с клованом раше. И поэтому пишут тут мерзости и откровенную брехню.
Только одно замечание по Новой Почте- тот же Поперешнюк и др. сами голосовали за вазелина и агитировали за него, им видишь ли хреново было при Порохе, хотя бизнес они за эти 5 лет увеличили в несколько раз. Наверно думали , что будут при кловане с тройной силой загребать)))) Ну- лопата им в помощь! И просветления в мозгах.
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2 вопроса:
1. Как относишься к каналу "1+1"?
2. Назови пару торговых точек "Розетки", где нет кассового аппарата?
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Платить налоги это правильно, но давайте сделаем из адекватными.

На 100% уверен, что изминение налогообложения в первыю очередь ударит не по барыгам, а по тем кто консьюмит их услуги.

Антимонопольный кабинет нихрена не работает, так что простой народ заплатит больше, а владельцы крупного бизнеса ничего не потеряют
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Так заберите награбленые бабки и наполните бюджет
Нашли выход, фопы и призывы платить налоги, где свинарчуки ,где пашинский, гонтарева, потрох с его молодой командой? Не знаете где деньги взять, то ставьте Сакварелидзе, он найдёт.
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Вор кричит держи вора
Такой у нас бизнес,накрутить побольше
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Ну просяде ВВП відсотків на 30, ну ще 2 мільйона виїде на заробітки, зато дядя Беня даст Вовику конхфетку.

А якщо серйозно, то нарід заслуговує на те що має, якщо вибирає неграмотну шпану типу Януковича чи Зеленського.
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могут обняться втроем и пойти на***й. один Украину сдает на всех фронтах, двое остальных налипили фопов на своих работников, чтобы не платить налоги, а теперь очкуют, что столько бухгалтеров придется нанять, сводить все их махинации, что проще сделать новое ООО.
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скиглили шо при баризі жить ніззя, а вова ж чєстний- тож тепер намазуйте шо приготували! Зе білізм це ж діагноз
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Не вижу ничего страшного. Наш народ заслужил этото все.
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Звучит как - нам нецелесообразно платить за парковку. Так освободите парковочное место, занимаемое вашим бусом, мы туда мопедов наставим.
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зебилы должны страдать - голосовали - получите - а ведь это только начало - у них была идея деклараций для всех граждан Украины - во будет хохма
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Ну шо, *******, любители Пети Хряка. Европа начинается с налогов.
Хотели Европу - кушайте, а не хрюкайте возмущенно!
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Ты, тварь зеленошмаркляя, это твой клован орал- что налоги нужно снижать, а он, падла их повышает, вот тебе Европа с налогами)))) (ага, мы его опять не правильно поняли перед выборами, слова вырваны из контекста, как стопятьсот раз слуги урода уже за последнее время после каждого скандала свистят!) А зеля будет делать людям хорошо- список людей прилагается, и ты, кремлевская гнусь, к этим людям не относишься. Туда входит- беня, зеля, богдан и иже с ними "слуги" урода. Им налоги снизят, бене уже поснижали все что могли, ты , придурок , покупаешь электрику по 1,90 грн квт а беня по 1.30, убытки -на государство. И покрывать убытки от кучи афер бени и клована будешь ты, зеленожопый лох! Намажешь на хлеб кассовый аппарат и съешь его с чеком))))), налоги в тройной размере оплатишь, бене нужно кое что купить себе, бриллики у него сильно мелкие у сиротки. А ты будешь в падучей защищать свою вороватую наркоманскую брехучую монику зелински, и отдавать последние трусы для его "грандиозный" идей. У него же закончилась "эпоха бидности", так что ты, лох зеленоопый, обязан все ему отдать! Но по каналу г+г тебе расскажут, как ты хорошо живешь! Верь! Соси дальше, глист зеленый.
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Детонацией пердака соевого порохоскота удовлетворен!
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І "Нова почта" і "Розетка" входили у 73%!!!!!!!!!
Тепер "їжте" і хай вам очі повилазять.
А ще узаконено ігорний бізнес, копання бурштину.

Залишилось узаконити проституцію, продаж землі і оголосити федералізацію.

ВОРОГА не треба , треба ворогу поставити до влади представників нацменшини,
які продадуть усе.
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А що поганого в легалізації проституції, яку зараз тотально кришує поліція? Як на мене, хай гроші краще йдуть в бюджет, аніж в кишені полум'яних борців з "торгівлею людьми" (до речі, одні з небагатьох підрозділів поліції, які вкомплектовані на 100 процентів і попасти в які звичайному смертному нереально)
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Можно по разному к ним относится, но они никак не монополисты.
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"Країна в смартфоні" и полная диджитилизация все ближе ...
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вот вам и тема с заработками, для мелких предпренимателей которые крутились благодаря крупным маркетплейсам, накрывается медным тазом.
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маркетплейс только запустился в розетке и это была больше площадка для изучения спроса на товары, после чего розетка начинала сама закупать товар на который есть спрос и выдавливать тебя из рынка.
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хотите сказать, они демпинговали всех через свои подставные ФОПы?
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Интересные люди, интересные проблемы. А статья за саботаж осталась?
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Не зовсім зрозуміло, чому Розетку так хвилює касові апарати, адже вони отримують плату за товари безготівково. І чому велика Розетка не може дозволити собі маленький касовий апарат?
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Потому что надо платить налоги, а то самый большой магазин и самый большой перевозчик чпешники.
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Нет у нас в стране бизнесмена, начиная с ахметова и соевого мародера и кончая продавцом мяса в павильоне на рынке, ездящем на джипе за 70 тыс. евро, которые не жаловались бы на то, что еле сводят концы с концами Керівники "Розетки" і "Нової пошти" протестують проти ухвалених ВР законів стосовно бізнесу - Цензор.НЕТ 7628 . Особенно прослезился от поста собственника Розетки, которая с целью бегства от уплаты налогов работает от имени сотни ФОП-ов. Если эта лавочка и прикроется, в чем лично я очень сомневаюсь, то на ее место придут Prom и OLX.
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Руководители "Розетки" и "Новой почты" протестуют против принятых ВР законов о бизнесе
протестуют потому ,что теперь придётся людей официально оформлять на работу, а не прикрываться ФОПами и партнёрскими соглашениями с минимальным налогом на сверхприбыль)))жадные скупердяи)
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Руководители "Розетки" и "Новой почты" протестуют против принятых ВР законов о бизнесе

Ждем вас под АП с плакатами -"Спалим свои Лэнд Роверы"
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