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Все про:бизнес (1210) ВР (23736) законопроект (2166) налоги (2670)

 Руководители "Розетки" и "Новой почты" протестую против принятых ВР законов о бизнесе

Совладелец "Новой почты" Поперешнюк и владелец "Розетки" Чечеткин призывают президента Владимира Зеленского не подписывать принятые Верховной Радой законы, регулирующие ведение бизнеса.

Об этом предприниматели написали на своих страницах в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Поперешнюк заявил, что выступает категорически против введения законов 1053-1 и 1073.

Тотальную фискализацию и возврата налоговой полиции у нас хитро называют детенизацией. К сожалению, не все понимают, что на самом деле чиновники таким образом залезают в кошельке украинском и пытаются сделать их еще более пустыми. И куда уж больше? Мы и без этого - бедная страна Европы", – написал он.


Руководители Розетки и Новой почты протестую против принятых ВР законов о бизнесе 01

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Собственник "Розетки" Чечеткин утверждает, что закон 1073 может серьезно осложнить жизнь бизнесу.

"Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о" неправильный "чек. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно. При этом "неправильный" - значит нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек - они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя ", - указал Чечеткин.

Руководители Розетки и Новой почты протестую против принятых ВР законов о бизнесе 02Руководители Розетки и Новой почты протестую против принятых ВР законов о бизнесе 03

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Оба этих закона – №1053-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и закон №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украина по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" – Верховная Рада приняла 20 сентября.

Для того, чтобы они вступили в силу, нужно, чтобы их подписал президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3151197
 
   
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Возле кабмина зе протест дальнобойщиков. Пару недель назад резко сократили выдачу разрешений на пересечение границы с Польшей. Давай зе - руби сук на котором сидишь, длб)
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Вот жеж барыги скиглят. Просто повысите оплату услуг, делов-то!!!
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Это карма, нечего цены на Новой Почте завышать Руководители "Розетки" и "Новой почты" протестую против принятых ВР законов о бизнесе - Цензор.НЕТ 1056
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Пускай эти бизнесмены не по*дят.Мой знакомый работал на Новой почте,так половина работников работает неофициально.Зарплаты в конвертах получают все.
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Ну конечно! Все продажи в "розетке" через фопов)))
Каждая касса - отдельный фоп) Приплыли))) Руководители "Розетки" и "Новой почты" протестую против принятых ВР законов о бизнесе - Цензор.НЕТ 2699
А вот новая почта.... не вкурил чего протестует? Я не вкурсах, какая у них организация бизнеса. С розеткой всё понятно, им звиздец.
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Вовік пішов війною проти малого і середнього бізнесу на користь декількох олігархів і монополістів. Так само команда Зе хоче знищити яке не яке фермерство на користь латифундистів і транстнацінальних корпорацій. Українці ще не вдуплились - що команда Зє їм готує з "ринком землі"(законопроект 2178)
___________________
Голосував за Вовіка. Але він виявивсь не кращім за Мародера. Тому дострокові президентські. Негайно.
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