 Руководители "Розетки" и "Новой почты" протестую против принятых ВР законов о бизнесе

Об этом предприниматели написали на своих страницах в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Поперешнюк заявил, что выступает категорически против введения законов 1053-1 и 1073.

Тотальную фискализацию и возврата налоговой полиции у нас хитро называют детенизацией. К сожалению, не все понимают, что на самом деле чиновники таким образом залезают в кошельке украинском и пытаются сделать их еще более пустыми. И куда уж больше? Мы и без этого - бедная страна Европы", – написал он.





Читайте на Цензор.НЕТ: "Может навредить": украинцев предупредили о рисках нового законопроекта "Слуги народа"

Собственник "Розетки" Чечеткин утверждает, что закон 1073 может серьезно осложнить жизнь бизнесу.

"Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о" неправильный "чек. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно. При этом "неправильный" - значит нет в публичной базе налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек - они решают по своему усмотрению). Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя ", - указал Чечеткин.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские компании уйдут с рынка: названы последствия налоговых правок Рады

Оба этих закона – №1053-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и закон №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украина по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" – Верховная Рада приняла 20 сентября.

Для того, чтобы они вступили в силу, нужно, чтобы их подписал президент.