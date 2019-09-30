 Потребители Луганской ТЭС не останутся без света и тепла, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время презентации программы действий правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Ни без света, ни без тепла люди не останутся. Мы сейчас ищем, что в этом случае правильно сделать. Это вопрос, почему тот, кто курирует ТЭС, допустил эту ситуацию, это вопрос к монополистам ... Иногда они специально создают ситуацию, когда дефицит угля, а перед самой зимой они задают вопрос: сейчас угля нет, давайте переплачивать. Нам, как правительству, сообщают всего за пару недель, мы не очень хорошо информированы, что стоит за этой ситуацией. Но мы точно найдем сбалансированное решение", - заявил Гончарук.

По его словам, правительство сейчас изучает, как Луганская ТЭС и другие объекты оказались в кризисных ситуациях.

"То, что я говорю, что отопительный сезон стартует, вовсе не означает, что у нас нет локальных ситуаций, где существуют критические вещи. Где-то есть долги, где-то никто не занимается тем, чтобы нормально велись расчеты, где-то не инвестировали в сеть ... Также объективно существует риск потери транзита. Существует сценарий, при котором этот контракт не будет продлен", - отметил Гончарук.

Напомним, 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа вместо угля при производстве электроэнергии. Причиной этого стало блокирование поставки антрацита на ТЭС с территории России.

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