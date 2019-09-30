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 Политика Украины, Общество
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Все про:Луганщина (4189) ТЭС (119) электроэнергия (312) Гончарук_Алексей (117)

 Потребители Луганской ТЭС не останутся без света и тепла, - Гончарук

Правительство ищет пути обеспечения населения Луганской области теплом и светом ввиду нехватки угля на Луганской ТЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время презентации программы действий правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Ни без света, ни без тепла люди не останутся. Мы сейчас ищем, что в этом случае правильно сделать. Это вопрос, почему тот, кто курирует ТЭС, допустил эту ситуацию, это вопрос к монополистам ... Иногда они специально создают ситуацию, когда дефицит угля, а перед самой зимой они задают вопрос: сейчас угля нет, давайте переплачивать. Нам, как правительству, сообщают всего за пару недель, мы не очень хорошо информированы, что стоит за этой ситуацией. Но мы точно найдем сбалансированное решение", - заявил Гончарук.

По его словам, правительство сейчас изучает, как Луганская ТЭС и другие объекты оказались в кризисных ситуациях.

"То, что я говорю, что отопительный сезон стартует, вовсе не означает, что у нас нет локальных ситуаций, где существуют критические вещи. Где-то есть долги, где-то никто не занимается тем, чтобы нормально велись расчеты, где-то не инвестировали в сеть ... Также объективно существует риск потери транзита. Существует сценарий, при котором этот контракт не будет продлен", - отметил Гончарук.

Напомним, 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа вместо угля при производстве электроэнергии. Причиной этого стало блокирование поставки антрацита на ТЭС с территории России.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151186
 
 
 Топ комментарии
 
Советы превзошли гитлеровцев в сожжении деревень вместе с людьми.
С 1979-1989 советы в Афганистане уничтожили 15 000 афганских деревень вместе с людьми.
Для сравнения масштаба с 1941-1944 гитлеровцы в Беларуси уничтожили свыше 5 000 деревень, в том числе 628 вместе с людьми.
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"Нам, как правительству, сообщают всего за пару недель, мы не очень хорошо информированы, что стоит за этой ситуацией". потому что надо своими делами заниматься а не на самокате кататься и планы придумывать вместо профильных организаций....
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Советы превзошли гитлеровцев в сожжении деревень вместе с людьми.
С 1979-1989 советы в Афганистане уничтожили 15 000 афганских деревень вместе с людьми.
Для сравнения масштаба с 1941-1944 гитлеровцы в Беларуси уничтожили свыше 5 000 деревень, в том числе 628 вместе с людьми.
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Гончарук, та забей, там нету вашего электората. выборы показали, что там голосуют исключительно за платформенщиков за смерть, так шо хай мерзнут!!! Потребители Луганской ТЭС не останутся без света и тепла, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3896
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"Нам, как правительству, сообщают всего за пару недель, мы не очень хорошо информированы, что стоит за этой ситуацией". потому что надо своими делами заниматься а не на самокате кататься и планы придумывать вместо профильных организаций....
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"Ни без света, ни без тепла люди не останутся- там людей нет,они давно выехали,осталась там только вата,и орки
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придурок, эта тэс питает всю не оккупированную часть луганщины
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А кто у нас является владельцем Луганской ТЭС? Часом не дадагой Ринат Леонидович?
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забота о свете, легко понятна в свете последних новостей ) ведь если останутся без светы, то подавившись контрабандным салом многие могут умереть. не у всякой редкой бригады скорой есть с собой налобные фонарики )
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Это было как бы предсказуемо, пока дядьки решают свои тёрки с помощью титушни семенченко, страдать должны как всегда обычные люди.
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"Ни без света, ни без тепла люди не останутся. Мы сейчас ищем, что в этом случае правильно сделать. Это вопрос, почему тот, кто курирует ТЭС, допустил эту ситуацию, это вопрос к монополистам ..." - готовятся наехать на внебрачного сына Кучмы.
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