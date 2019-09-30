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 Общество
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Все про:вуз (724) Кабмин (11220) программа (134)

 За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина

Высшие учебные заведения получат реальную финансовую автономию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте парламента.

"За 5 лет не менее 70% государственных высших учебных заведений выйдут из статуса бюджетного учреждения. При этом все ректоры будут иметь в контрактах ключевые показатели эффективности и оцениваться по результатам их достижения. Доля государственного финансирования учреждений частной формы собственности составит не менее 5%", - говорится в программе.

Отмечается, что изменение системы финансирования высшего образования обеспечит конкурентный уровень оплаты труда и постоянное профессиональное развитие научно-педагогических работников в учреждениях высшего образования: "Наша задача - достичь уровня средней заработной платы научно-педагогических работников государственных и коммунальных учреждений высшего образования на уровне вдвое большем средней заработной платы в стране".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина перейдет от системы госзаказа к финансированию вузов, основанному на принципе показателей качества, - Новосад

"Мы создадим действенную систему обеспечения качества высшего образования, основанного на широкой приверженности принципам академической добродетели, и направим усилия на обеспечение доверия украинского бизнеса к системе высшего образования в Украине. Большинство участников аккредитации будут считать внешние процедуры обеспечения качества четкими и прозрачными. По результатам национальных опросов не менее 80% студентов не будут соприкасаться с проявлениями академической недоброчесности и/или предоставлением неправомерной выгоды в учреждениях высшего образования.

Обеспечим удовлетворение разнообразных образовательных потребностей населения относительно личного и профессионального развития в системе образования взрослых, в том числе социально уязвимых категорий граждан. Создадим условия для признания в системе формального образования результатов обучения, полученных в неформальном и информальном образовании", - сказано в программе.

Источник: https://censor.net.ua/n3151185
 
 
 Топ комментарии
 
Главное: не забудьте прейскурант на каждую услугу добавить: коллоквиум, зачёт, курсач, экзамент - размер взятки должен быть строго установлен ! Борьба с карупцией, панимашь. За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина - Цензор.НЕТ 574
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ХА ХА ХА
Вот и бесплатное образование накрывается медным тазом (офицально не официально уже давно накрылось)! Что опять же порождает вопрос а НАФИГА МЫ НАЛОГИ ПЛАТИМ?!! Медицина платная, образование платное, пенсии нет, соцгарантий нет! А НАЛОГИ ЗАЧЕМ ТОГДА ОТДАВАТЬ!!
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Кароче забудьте за бесплатное образование теперь впринципе За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина - Цензор.НЕТ 1905 только контракт, как в США и Европе. Нету денег иди собакам хвосты крутить!!!
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Главное: не забудьте прейскурант на каждую услугу добавить: коллоквиум, зачёт, курсач, экзамент - размер взятки должен быть строго установлен ! Борьба с карупцией, панимашь. За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина - Цензор.НЕТ 574
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ХА ХА ХА
Вот и бесплатное образование накрывается медным тазом (офицально не официально уже давно накрылось)! Что опять же порождает вопрос а НАФИГА МЫ НАЛОГИ ПЛАТИМ?!! Медицина платная, образование платное, пенсии нет, соцгарантий нет! А НАЛОГИ ЗАЧЕМ ТОГДА ОТДАВАТЬ!!
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интересно, кто их выбрал, которые такие решения принимают ?
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проблема не в выборе! проблема в отсутствии механизмов контроля!! такие как вы все упрощаете! идеальных людей нет все люди казлы (даже Я), если тебе дают бесконтрольную власть то почему бы не нагрести себе денжат!! ты же на работу ходишь не потому что жутко любишь поработать, а потому что если ты не придешь то тебя уволят, а если налажаешь то могут еще и оштрафовать!!
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номерной не упрощает ,он гадит за цукерку........ старый кадр,надеется на реинкарнацию свина За 5 років щонайменше 70% державних закладів вищої освіти вийдуть зі статусу бюджетної установи, - програма Кабміну - Цензор.НЕТ 10
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Правохранителям и тюремщикам. Тебя прессовать задаром ?
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обещают одно - а делают противоположное - факт - кассовые аппараты для малого бизнеса - обещали не трогать и вот тебе пожалуста
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Кароче забудьте за бесплатное образование теперь впринципе только контракт, как в США и Европе. Нету денег иди собакам хвосты крутить!!!
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Окуеть.. сразу видно как государство будет заботиться о образовании молодого поколения! В германии к примеру частных вузов всего 5%, остальные гос!! Идиото одним словом, раз не могут дать ладу в этой отрасли! Хотя попередники ничем не отличались в этой отрасли, такие же были тупые, только эти осмелились хоть признать, что они тупые, а попередники не могли и этого сделать!
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более того в Германии высшее образование бесплатное даже для иностранцев, при условии что они сдадут тесты на поступление!
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Более того, с этого год в Германии и Польше, и еще где то, бесплатно для украинцев в случае сдачи теста на знание языка на уровне пользователя (немецкий, польский).. Вопрос- и куда я пошлю своего ребенка учиться? Следствие - в итоге он там и останется жить! Вывод - через лет 10 в Украине одни пенсионеры обреченные на голодную смерть.. Печалька однако...
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100%, так и будет! и это правильно охота чтобы хотя бы дети наши пожили если уж у нас не вышло!!
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Это хорошо. Теперь высшее образование будут получать только дети успешных людей.
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А ведь так и должно быть, что бы в твоей стране потом не образовалось 73% зебилов с высшим образованием. Им впринципе и начальной школы будет за глаза За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина - Цензор.НЕТ 1177
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Хорошо подобранная библиотека в туалете может успешно заменить верхнее образованийо...
При условии харррашего питания...
Большинство мультимиллиардеров США не имели (??)
верхнего образования или даже колледжа и даже не
профильного с их бизнесом..
И тем не менее...
Загадостно..загадачно...не??
🤑
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Вот и поддержим нашего Президента в его начинаниях!
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Это "Греты". Такие же как кривозубая аутистка. Просто говорящие головы, за которыми стоят реальны Хозяева Мировых Денег.
Были и исключения, конечно.
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Угу.Все упирается в хорошее питание. За 5 років щонайменше 70% державних закладів вищої освіти вийдуть зі статусу бюджетної установи, - програма Кабміну - Цензор.НЕТ 6532
-Чого бідний?
-Бо дурний.
-А чого дурний?
-Бо бідний.
Замкнутый круг,*****. За 5 років щонайменше 70% державних закладів вищої освіти вийдуть зі статусу бюджетної установи, - програма Кабміну - Цензор.НЕТ 6532
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Бесплатного образования никада и не было...
Даже при совке...
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Было, разумеется. Государство за это ещё и приплачивало: 40 руб. обычная стипендия; 55 руб. на специальностях связанных с ВПК.
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Бесплатного образования нет в природе ! И не было в савке. Что преподавателе за даром работали ?
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ты просто молодой и нихрена не знаешь.. я своё получил ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНО и знаю еще сотни таких же За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина - Цензор.НЕТ 2281
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Можно уточнить , что ты получил , если ты не понимаешь простих вещей ? Если ты не платил за обучение, то это не означает что оно бесплатное ! Кто заплатил за это ? Кто платил преподавателям зарплату ? Свет , газ и т д ? Кто платил ? Разве это не понять ? Если ты не платишь , то это не означает , что оно бесплатное, потому что за это платил кто-то другой .
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Вот к примеру в Дании, образования бесплатное, хочешь куда хочешь иди учись , все бесплатно . Но кто это оплачивает ? Божа манна с неба ? А все очень просто . Я учись, а в это время кто-то работает и платит налоги , и с этих налогов оплачивается моя учеба . Потом я пойду работать буду платит налоги и за эти мои налоги кто-то другой будет учится . Этого не понимаешь?
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Народ требует не разламьівать хотя бьі то что есть сейчас, а не при совке. Нахера с Нового года минус 6 миллиардов на образование народное ?
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Не бреши, було.
10 років назад закінчила університет, поступила без хабарів і всі екзамени здавала без хабарів. Вчилась на бюджеті.
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Гугли совкове "образованійо"..
Де треба було ще відпрацювати декілька років, куди пішлють..
А таки сперечатися не буду...закінчував майже
півстоліття тому..
😁
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Ти читати вмієш? Написала ж 10 років тому закінчила університет. При незалежній Україні. Ні копійки не заплатила.
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Зачем соросятам образованные, интеллектуальные люди. Нужны рабы...миллионов 20......
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Владимир Александрович только за школу детям платит 24 000 долларов в год.
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иными словами - если ты с бедной семьи, то иди работай в поле...
Ну что малороссы,! - вы поняли место которое вам приготовили?
За это голосовали, да?

"За 5 лет не менее 70% государственных высших учебных заведений выйдут из статуса бюджетного учреждения.Источник: https://censor.net.ua/n3151185
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Ребенок родителей, неспособных оплатить обучение ребенка вряд ли станет успешным. Но до трех классов образование нужно бы оставить.
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ВУЗы с молотка. "чтобы еще приватизировать такого вкусного...."
идиоты. какие же идиоты правят страной с мая.... это просто трындец
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Мудро сделал и правильно! В который раз убеждаюсь, что президент на стороне простых людей, не зря народ за него голосовал на выборах. К сожалению на местах возможны перегибы и могут оказаться случайные люди, но таких немедленно будут увольнять.
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🐷 верещав, що його 🐖🐖🐖 вчаться за поребриком, щоб повернутися та підняти рівень "менеджменту"
до Європейського рівня... 🐖ботики в це вірять??
🤗
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я думал, хуже Гриневич удже не будет.. а тут такой подарок
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Покращенняяяяя.... За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина - Цензор.НЕТ 3322или ты богатый, или ты дурной. За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина - Цензор.НЕТ 5821
Имеешь деньги - учись ,ума не надо ,не имеешь,будь ты семи пядей во лбу -мети улицы .
Короче ,"жить стало легче,жить стало веселей" на арене клоуны.
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вообще то не так все весело...
Значит они собрались оставаться надолго...
А если надолго то именно такой необразованный малороссийский нарид и нужен, что бы им управляли грамотные еврейские юноши с богатых семей...
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Бывшие соседи этим летом приезжали к сестре. Живут в Италии, он работает на СТО, она нигде не работает, старший сын поступил в Италии в институт. Учёба в институте бесплатная, только книги нужно покупать самому. После в какой-то коммуне показал квитанции и та коммуна 400 евро вернула за книги.
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Вот это полный пипец ! Я куда пойдут налоги , которые люди платят? В Дании я плачу , потому что большая часть этих налогов идёт именно на образования общества . Каждый кто живет в Дании может получить бесплатное образование и к тому качественное . Хочешь учится в университете? Пожалуйста ! Толко учись. А что в Украине? У меня нет другого объяснения, как то , что с украинцев хотят сделать безграмотных рабов . Евреи рулят?
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В самом конце вместо вопросительного знака нужно ставить точку.
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Неее. Тут явно не хватает местных зебобиков по типу RVP RVP.
Нужно чтобы они расказали что это правильная реформа
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Владимир Александрович мне нравится тем, что очень быстро реагирует на любые проблемы в стране и держит руку на пульсе, как говорится. Не может не радовать то, как президент заботится о своих гражданах. При Порохе зарплаты стабильно не платились, при Зеленском они стабильно растут, мне кажется это показатель высокого уровня управленческой эффективности и в целом производительности труда гос.аппарата.
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Общество которое не инвестирует в образование обречено.
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Денег нет, но вы учитесь
Конечно, что еще ждать с нашим бюджетом 100 млрд американских денег, как не всего сокращения, по сравнению с Германией, где триллионы
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Но как то раньше с таким бюджетом жили. Я даже получил образование за бюджетные деньги. И никто не заставлял меня платить. И степендию выплачивали. Сдал ВНО, занес сертификаты и вперед!
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долго это объяснять и смотря когда, может еще при СССР вы учились)....а в наше время, тут еще кроме всего долги отдавать, зарплаты космические чиновникам, которых раньше сколько не было, на всех не хватает, все заводы уже распилили, госфонды растащили.
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Это пипец . Что бы было равенство в стране и благополучия , надо что бы обязательно было бесплатное образование и качественное. Почему это важно ? Потому чтобы люди имели равные возможности как говорится стать человеком . То есть , не важно кто твой папа , бомж или депутат , чтобы каждый мог учится , без денег родителей и стать человеком .
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Уровень жизни ж в стране +100500%. Теперь можно и ВУЗы всем позволить. Чтоб в будущем выпускники дали +100501%
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Для того что бы махать лопатой на стройке метро в Москве высшее образование совершенно ненужное.
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