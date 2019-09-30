 За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте парламента.
"За 5 лет не менее 70% государственных высших учебных заведений выйдут из статуса бюджетного учреждения. При этом все ректоры будут иметь в контрактах ключевые показатели эффективности и оцениваться по результатам их достижения. Доля государственного финансирования учреждений частной формы собственности составит не менее 5%", - говорится в программе.
Отмечается, что изменение системы финансирования высшего образования обеспечит конкурентный уровень оплаты труда и постоянное профессиональное развитие научно-педагогических работников в учреждениях высшего образования: "Наша задача - достичь уровня средней заработной платы научно-педагогических работников государственных и коммунальных учреждений высшего образования на уровне вдвое большем средней заработной платы в стране".
"Мы создадим действенную систему обеспечения качества высшего образования, основанного на широкой приверженности принципам академической добродетели, и направим усилия на обеспечение доверия украинского бизнеса к системе высшего образования в Украине. Большинство участников аккредитации будут считать внешние процедуры обеспечения качества четкими и прозрачными. По результатам национальных опросов не менее 80% студентов не будут соприкасаться с проявлениями академической недоброчесности и/или предоставлением неправомерной выгоды в учреждениях высшего образования.
Обеспечим удовлетворение разнообразных образовательных потребностей населения относительно личного и профессионального развития в системе образования взрослых, в том числе социально уязвимых категорий граждан. Создадим условия для признания в системе формального образования результатов обучения, полученных в неформальном и информальном образовании", - сказано в программе.
Вот и бесплатное образование накрывается медным тазом (офицально не официально уже давно накрылось)! Что опять же порождает вопрос а НАФИГА МЫ НАЛОГИ ПЛАТИМ?!! Медицина платная, образование платное, пенсии нет, соцгарантий нет! А НАЛОГИ ЗАЧЕМ ТОГДА ОТДАВАТЬ!!
При условии харррашего питания...
Большинство мультимиллиардеров США не имели (??)
верхнего образования или даже колледжа и даже не
профильного с их бизнесом..
И тем не менее...
Загадостно..загадачно...не??
🤑
Были и исключения, конечно.
-Чого бідний?
-Бо дурний.
-А чого дурний?
-Бо бідний.
Замкнутый круг,*****.
Даже при совке...
10 років назад закінчила університет, поступила без хабарів і всі екзамени здавала без хабарів. Вчилась на бюджеті.
Де треба було ще відпрацювати декілька років, куди пішлють..
А таки сперечатися не буду...закінчував майже
півстоліття тому..
😁
Ну что малороссы,! - вы поняли место которое вам приготовили?
За это голосовали, да?
"За 5 лет не менее 70% государственных высших учебных заведений выйдут из статуса бюджетного учреждения.Источник: https://censor.net.ua/n3151185
идиоты. какие же идиоты правят страной с мая.... это просто трындец
до Європейського рівня... 🐖ботики в це вірять??
🤗
Имеешь деньги - учись ,ума не надо ,не имеешь,будь ты семи пядей во лбу -мети улицы .
Короче ,"жить стало легче,жить стало веселей" на арене клоуны.
Значит они собрались оставаться надолго...
А если надолго то именно такой необразованный малороссийский нарид и нужен, что бы им управляли грамотные еврейские юноши с богатых семей...
Нужно чтобы они расказали что это правильная реформа
Конечно, что еще ждать с нашим бюджетом 100 млрд американских денег, как не всего сокращения, по сравнению с Германией, где триллионы