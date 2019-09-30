 За 5 лет не менее 70% государственных вузов выйдут из статуса бюджетного учреждения, - программа Кабмина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте парламента.

"За 5 лет не менее 70% государственных высших учебных заведений выйдут из статуса бюджетного учреждения. При этом все ректоры будут иметь в контрактах ключевые показатели эффективности и оцениваться по результатам их достижения. Доля государственного финансирования учреждений частной формы собственности составит не менее 5%", - говорится в программе.

Отмечается, что изменение системы финансирования высшего образования обеспечит конкурентный уровень оплаты труда и постоянное профессиональное развитие научно-педагогических работников в учреждениях высшего образования: "Наша задача - достичь уровня средней заработной платы научно-педагогических работников государственных и коммунальных учреждений высшего образования на уровне вдвое большем средней заработной платы в стране".

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"Мы создадим действенную систему обеспечения качества высшего образования, основанного на широкой приверженности принципам академической добродетели, и направим усилия на обеспечение доверия украинского бизнеса к системе высшего образования в Украине. Большинство участников аккредитации будут считать внешние процедуры обеспечения качества четкими и прозрачными. По результатам национальных опросов не менее 80% студентов не будут соприкасаться с проявлениями академической недоброчесности и/или предоставлением неправомерной выгоды в учреждениях высшего образования.

Обеспечим удовлетворение разнообразных образовательных потребностей населения относительно личного и профессионального развития в системе образования взрослых, в том числе социально уязвимых категорий граждан. Создадим условия для признания в системе формального образования результатов обучения, полученных в неформальном и информальном образовании", - сказано в программе.