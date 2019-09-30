 Оккупанты на Донбассе задерживают предпринимателей и требуют выкуп у их родственников, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки давление оказывается на тех предпринимателе, которые якобы проявляют недостаточную лояльность оккупационной власти и избегают участия по предоставлению "волонтерской помощи" подразделениям соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"В частности, оперативными группами т.н. "республиканских управлений по борьбе с преступностью МВД" начато проведение рейдов по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий.

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При этом, указанными правоохранителями" уже задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуется "выкуп" и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить ювелирный бизнес", - сказано в сообщении.