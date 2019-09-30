Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки давление оказывается на тех предпринимателе, которые якобы проявляют недостаточную лояльность оккупационной власти и избегают участия по предоставлению "волонтерской помощи" подразделениям соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
"В частности, оперативными группами т.н. "республиканских управлений по борьбе с преступностью МВД" начато проведение рейдов по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий.
При этом, указанными правоохранителями" уже задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуется "выкуп" и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить ювелирный бизнес", - сказано в сообщении.
кстати, я тут посмотрел, подумал. вам не кажется что вазелиновая власть пытается полностью копировать власть кацапскую?
сегодня "вдруг" в кацапии заявили о планах запустить "водительские права в смартфоне". а принцип "электронная касса ФОПа" без кассового аппарата, который так горячо рекламирует минцифры примерно два года работает... в приполярной нигерии.
"У Трампа имеется негативное предубеждение
относительно Украины. Он считает, что она насквозь коррумпированная, а
люди ужасны. Трамп считает что это чудовищно коррумпированная страна, и
её не вылечить, это не стоит того". Большинство согласно с Трампом
С 1979-1989 советы в Афганистане уничтожили 15 000 афганских деревень вместе с людьми.
Для сравнения масштаба с 1941-1944 гитлеровцы в Беларуси уничтожили свыше 5 000 деревень, в том числе 628 вместе с людьми.