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 Оккупанты на Донбассе задерживают предпринимателей и требуют выкуп у их родственников, - разведка

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливают давление на местных частных предпринимателей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки давление оказывается на тех предпринимателе, которые якобы проявляют недостаточную лояльность оккупационной власти и избегают участия по предоставлению "волонтерской помощи" подразделениям соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"В частности, оперативными группами т.н. "республиканских управлений по борьбе с преступностью МВД" начато проведение рейдов по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ свозит на Донбасс поврежденные коррозией боеприпасы и хранит их на площадках бывших заводов и предприятий, - ГУР

При этом, указанными правоохранителями" уже задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуется "выкуп" и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить ювелирный бизнес", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3151182
 
 
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Предприниматели выехали. Остались спонсоры терроризма ...
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Предприниматели выехали. Остались спонсоры терроризма ...
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ООО, а наши предприниматели ФОПовцы ноют, что им прийдется устанавливать кассовый апарат. А могли ж и родственников взять в заложники Оккупанты на Донбассе задерживают предпринимателей и требуют выкуп у их родственников, - разведка - Цензор.НЕТ 7849
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еще и ювелирка)))) тут как само в рот проситься )))
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Это традиционная экономическая политика. Заложники и выкуп - важнейшая статья экономики дыныры.
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взяли пример с нациков и сбу? Оккупанты на Донбассе задерживают предпринимателей и требуют выкуп у их родственников, - разведка - Цензор.НЕТ 5232
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тренеруются.. на ФОПах

кстати, я тут посмотрел, подумал. вам не кажется что вазелиновая власть пытается полностью копировать власть кацапскую?
сегодня "вдруг" в кацапии заявили о планах запустить "водительские права в смартфоне". а принцип "электронная касса ФОПа" без кассового аппарата, который так горячо рекламирует минцифры примерно два года работает... в приполярной нигерии.
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единственный бизнес в домбабве - скупка металлолома. ИМХО
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разведка??? ничесе какую инфу добыли! )))))))) такое кино повсеместно крутили еще весной 2014. там пришло к власти быдло, как сегодня в Украине, и рулит по быдлячему....
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Курт Волкер:

"У Трампа имеется негативное предубеждение
относительно Украины. Он считает, что она насквозь коррумпированная, а
люди ужасны. Трамп считает что это чудовищно коррумпированная страна, и
её не вылечить, это не стоит того". Большинство согласно с Трампом
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Молодые республики "процветают", это остался один-единственный доход "державы", остальное разокрали и вывезли "братья".
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Советы превзошли гитлеровцев в сожжении деревень вместе с людьми.
С 1979-1989 советы в Афганистане уничтожили 15 000 афганских деревень вместе с людьми.
Для сравнения масштаба с 1941-1944 гитлеровцы в Беларуси уничтожили свыше 5 000 деревень, в том числе 628 вместе с людьми.
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рус. - советы, укра. - поради...треба казати русскіє! всі українці до 1991 року служили в русскай армії!
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В Афганистане никогда не было деревень, там кишлаки. Оккупанты на Донбассе задерживают предпринимателей и требуют выкуп у их родственников, - разведка - Цензор.НЕТ 7862
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Час єднатися з ордло, щоб у окупантів більше прибутку було. Бо тамтешній нарід, після приходу "путинскогомира", якось, "пообносился". А тут, зебеньок, неляканих, завались. "Бери- не хочу"
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"золотари" осенью в большой цене, в одрло особенно)). нагуляли на зиму жиру, теперь вынь да положь!! а такого вот добра щас там куда больше чем у чукотского скульптора )
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Так теж бариги четырмя копытами за русский мир и хрен с ними.
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Разбойничий рай всегда стремится к расширению.
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