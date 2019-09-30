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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (435) СМИ (3230) Джулиани (38)

 СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани назвал "продавшимся" украинского генпрокурора, который остановил расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Об этом Джулиани написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не могу поверить, насколько слепы наши СМИ. Они не глядя используют продавшегося прокурора, который закрыл дело против сына Байдена и его коррумпированной компании. Расследования не было. Где отчет?" - написал он и призвал "использовать здравый смысл".

Следует отметить, что данный пост Джулиани появился на фоне заявления экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что у украинских правоохранительных органов не было оснований для расследования деятельности Хантера Байдена и его отца.

Читайте также: Волкер консультировал по вопросам Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, - Джулиани

Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Также на Цензор.НЕТ: Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3151181
 
 
 Топ комментарии
 
Бедненький
"Гнусные порохоботы обижают Вовочку, обзывают Моникой, а он же ж просто попал, бедненький, просто такие обстоятельства! С кем угодно могло такое случиться, с Порошенко вашим такое могло случиться, отстаньте, аааа!!!111!".

Ну, то, что порохоботами в данном случае оказался весь мир, включая мировые СМИ, я даже касаться не буду. Остановимся на "с кем угодно могло такое случиться". Нет, не с кем угодно. А только с неквалицированными невеждами, мнящими себя величайшими мировыми лидерами современности, которых в президентское кресло посадили другие неквалифицированные невежды.

И уж тем более с Порошенко такого случиться не могло. Собственно, с ним такого и не случилось. Вот Игорь Айзенберг цитирует письмо глав трех комитетов Палаты Представителей - Шиффа, Энгела и Каммингса - к юридическому советнику Белого Дома Сиполлоне:
«Растущее количество открытых данных свидетельствует о том, что в течение почти двух лет президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести два политически мотивированных расследования под видом расследования антикоррупционной деятельности".

Еще раз: В ТЕЧЕНИИ ПОЧТИ ДВУХ ЛЕТ Трамп и Джулиани пытались заставить украинские власти что-то склепать на оппонета. Но пока наши дурачки, посмотрев сериал, не решили, что вот оно счастье, и не сделали клоуна, сыгравшего в сериале, президентом Украины (ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ! твою мать!!!!) - до этого момента эти попытки никаких последствий не имели. Никаких: даже помощь не замораживалась, не говоря уже о публикации стенограмм, писем разведчиков в Конгресс, расследований в Конгрессе и тому подобное.

Понимаете? Попытки продавить были, но они встречали квалифицированный ответ, который не приводил ни к каким негативным последствиям.

Более того, Украина - не единственная страна в мире, которой США оказывает помощь, и которая, соответственно, могла оказаться в такой ситуации. Но нет, Моника нашлась только в Украине! Ни в Польше, ни в странах Балтии, ни на Ближнем Востоке, ни в Афганистане или ни даже в Африке не нашлось настолько неквалифицированных особей на таких постах.

Нигде в мире дурнее не нашлось. Интересно, почему? Может потому, что даже в Африке не находится большинства, которое телевизор повел бы стадом голосовать за сраного клоуна?

Вон, в Тунисе на днях левака-популиста то ли во второй тур вывели, то ли даже президентом уже избрали. "Тунисцы тоже выбрали популиста! Смотрите все! Мы не одни такие!" Ага, вот только тунисский популист - университетский профессор.

Понимаете? Даже в Африке, чтоб популисту выиграть выборы, профессором надо быть. Не впечатляют африканцев сериалы. Умеют африканцы телевизор с реальностью не путать. В отличие от.

Светлана Самборска
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🤣🤣поэтому луценко срочно в лондон смылся?
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Он уже в Британии. Пишите запрос, только поторопитесь - кинутый Птеродактиль третього тысячолиття до нашей эры может до Югика раньше успеть добраться СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани - Цензор.НЕТ 8606
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🤣🤣поэтому луценко срочно в лондон смылся?
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Продавшийся генпрокурор полетел в Англию дальше продаватся
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Он уже в Британии. Пишите запрос, только поторопитесь - кинутый Птеродактиль третього тысячолиття до нашей эры может до Югика раньше успеть добраться СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани - Цензор.НЕТ 8606
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Когда с Кличко встречался - хороший, против Богдана высказался - хороший, назвал Луценко продажным - сразу стал плохой))))
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Речь не о том, хороший Луценко или плохой. Речь о том, что у Джулиани нет никаких оснований обвинять его в коррупции по делу Буризмы, и он как опытный адвокат не может этого не понимать.
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Бедненький
"Гнусные порохоботы обижают Вовочку, обзывают Моникой, а он же ж просто попал, бедненький, просто такие обстоятельства! С кем угодно могло такое случиться, с Порошенко вашим такое могло случиться, отстаньте, аааа!!!111!".

Ну, то, что порохоботами в данном случае оказался весь мир, включая мировые СМИ, я даже касаться не буду. Остановимся на "с кем угодно могло такое случиться". Нет, не с кем угодно. А только с неквалицированными невеждами, мнящими себя величайшими мировыми лидерами современности, которых в президентское кресло посадили другие неквалифицированные невежды.

И уж тем более с Порошенко такого случиться не могло. Собственно, с ним такого и не случилось. Вот Игорь Айзенберг цитирует письмо глав трех комитетов Палаты Представителей - Шиффа, Энгела и Каммингса - к юридическому советнику Белого Дома Сиполлоне:
«Растущее количество открытых данных свидетельствует о том, что в течение почти двух лет президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести два политически мотивированных расследования под видом расследования антикоррупционной деятельности".

Еще раз: В ТЕЧЕНИИ ПОЧТИ ДВУХ ЛЕТ Трамп и Джулиани пытались заставить украинские власти что-то склепать на оппонета. Но пока наши дурачки, посмотрев сериал, не решили, что вот оно счастье, и не сделали клоуна, сыгравшего в сериале, президентом Украины (ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ! твою мать!!!!) - до этого момента эти попытки никаких последствий не имели. Никаких: даже помощь не замораживалась, не говоря уже о публикации стенограмм, писем разведчиков в Конгресс, расследований в Конгрессе и тому подобное.

Понимаете? Попытки продавить были, но они встречали квалифицированный ответ, который не приводил ни к каким негативным последствиям.

Более того, Украина - не единственная страна в мире, которой США оказывает помощь, и которая, соответственно, могла оказаться в такой ситуации. Но нет, Моника нашлась только в Украине! Ни в Польше, ни в странах Балтии, ни на Ближнем Востоке, ни в Афганистане или ни даже в Африке не нашлось настолько неквалифицированных особей на таких постах.

Нигде в мире дурнее не нашлось. Интересно, почему? Может потому, что даже в Африке не находится большинства, которое телевизор повел бы стадом голосовать за сраного клоуна?

Вон, в Тунисе на днях левака-популиста то ли во второй тур вывели, то ли даже президентом уже избрали. "Тунисцы тоже выбрали популиста! Смотрите все! Мы не одни такие!" Ага, вот только тунисский популист - университетский профессор.

Понимаете? Даже в Африке, чтоб популисту выиграть выборы, профессором надо быть. Не впечатляют африканцев сериалы. Умеют африканцы телевизор с реальностью не путать. В отличие от.

Светлана Самборска
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Так оказывается Шокин был кристально честным прокурором, неустанно боровшимся с коррупцией !!, а Петя его снял и поставил Луценко который дело закрыл, а инфу по нему слил в Штаты СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани - Цензор.НЕТ 5046
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Но Шокин действительно начал копать под сына Байдена. И Байден потребовал его уволить. Шо было, то было. Байден сам хвастался перед камерой. Идиот. И такого демократы выдвинули кандидатом в президенты. Просто удивительная глупость.
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Шокин копал под Злочевского а сын Байдена просто попал под раздачу как один из руководителей компании. А когда Злочевский через Онищенко порешал свои вопросы с Петей, то дело и закрыли. Но Байден-старший сильно нервничал и действительно успел наговорить глупостей.
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Не люблю я Луценко, но в жанном контексте - кацапскую подстилку Трампа просто крайне необходимо убирать...
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Тамп и К - совсем оборзели - я такого не помню за всю известную историю Штатов - не было такого ,даже сравнить не с чем
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🤣🤣ты откуда историю штатов знаешь?на поле возле коров учил?
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мнение - купи продай - индейца не интересует - фирштейн)))
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-Юга,где отчет?-Гонтахрюха сьела!-А миллиард?-Поросьон увез в охшор!
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Все, к чему прикасается наша Моника, идет по пиз...е!
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Трампопо с его коварными задумками давно пора в отстаку.
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в какой еще прокурор должен быть у президента-мародера?!
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наш пламенный революционер решил таки честно отсидеть положенный срок в тюрьме Грузии...
Понял куда летит Украина с ее Зе-командой, за которую он топил... СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани - Цензор.НЕТ 6962
Понял что будут бить...
СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани - Цензор.НЕТ 7137
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На плёнках Онищенко Порошенко говорит о Злочевском: "Коля хороший парень". Джулиани выдумывает всякие фантазии. Луценко не нужно было никому продаваться чтобы закрыть дело по Буризме, достаточно было чтоб Порошенко просто замолвил словечко за "хорошего парня".
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США становятся похожими на Украину. СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани - Цензор.НЕТ 3986
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зедебилы вы хоть вникаете в суть дела СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани - Цензор.НЕТ 7525
Получается трамп уже два года пилил Порошенка и Ко требуя открыть "дело" на Байлена. А с Пороха как с гуся вода, - где сел там и слез, - понимал чем все может обернутся.
А от тупоголовое монико таки влезло не в свое дело и ожидаемо обгадилось, еще и Украине подосрало.
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А ты что, цензор не читаешь? О жулике джулиани давно пишут.
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Джулиани просто адвокат. Главное тут то что Порох не захотел лезть во внутриамериканские разборки а Зеля побежал вприпрыжку.
Вот и всьо что надо знать.
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Куда Зе побежал вприпрыжку? Какие *не такие* действия сделал?
Ты хоть новости внимательно читаешь?
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Трампопо задумал давить на Зе - да.
Зе ему отвечал ничего не значащими словами - да.
Демократы у власти в США уже давненько держат Трампа на крючке, собенно перед предстоящими выборами - да.
Так и надо Трампопо с Джулиани!
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Цей Джуліані шнирь Трампа вже наговорив собі на електричний стілець і потягне багатьох з собою.
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