 СМИ ссылаются на продавшегося прокурора, который слил дело против Байдена, - Джулиани

Об этом Джулиани написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я не могу поверить, насколько слепы наши СМИ. Они не глядя используют продавшегося прокурора, который закрыл дело против сына Байдена и его коррумпированной компании. Расследования не было. Где отчет?" - написал он и призвал "использовать здравый смысл".
Следует отметить, что данный пост Джулиани появился на фоне заявления экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что у украинских правоохранительных органов не было оснований для расследования деятельности Хантера Байдена и его отца.
Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Также на Цензор.НЕТ: Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
"Гнусные порохоботы обижают Вовочку, обзывают Моникой, а он же ж просто попал, бедненький, просто такие обстоятельства! С кем угодно могло такое случиться, с Порошенко вашим такое могло случиться, отстаньте, аааа!!!111!".
Ну, то, что порохоботами в данном случае оказался весь мир, включая мировые СМИ, я даже касаться не буду. Остановимся на "с кем угодно могло такое случиться". Нет, не с кем угодно. А только с неквалицированными невеждами, мнящими себя величайшими мировыми лидерами современности, которых в президентское кресло посадили другие неквалифицированные невежды.
И уж тем более с Порошенко такого случиться не могло. Собственно, с ним такого и не случилось. Вот Игорь Айзенберг цитирует письмо глав трех комитетов Палаты Представителей - Шиффа, Энгела и Каммингса - к юридическому советнику Белого Дома Сиполлоне:
«Растущее количество открытых данных свидетельствует о том, что в течение почти двух лет президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести два политически мотивированных расследования под видом расследования антикоррупционной деятельности".
Еще раз: В ТЕЧЕНИИ ПОЧТИ ДВУХ ЛЕТ Трамп и Джулиани пытались заставить украинские власти что-то склепать на оппонета. Но пока наши дурачки, посмотрев сериал, не решили, что вот оно счастье, и не сделали клоуна, сыгравшего в сериале, президентом Украины (ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ! твою мать!!!!) - до этого момента эти попытки никаких последствий не имели. Никаких: даже помощь не замораживалась, не говоря уже о публикации стенограмм, писем разведчиков в Конгресс, расследований в Конгрессе и тому подобное.
Понимаете? Попытки продавить были, но они встречали квалифицированный ответ, который не приводил ни к каким негативным последствиям.
Более того, Украина - не единственная страна в мире, которой США оказывает помощь, и которая, соответственно, могла оказаться в такой ситуации. Но нет, Моника нашлась только в Украине! Ни в Польше, ни в странах Балтии, ни на Ближнем Востоке, ни в Афганистане или ни даже в Африке не нашлось настолько неквалифицированных особей на таких постах.
Нигде в мире дурнее не нашлось. Интересно, почему? Может потому, что даже в Африке не находится большинства, которое телевизор повел бы стадом голосовать за сраного клоуна?
Вон, в Тунисе на днях левака-популиста то ли во второй тур вывели, то ли даже президентом уже избрали. "Тунисцы тоже выбрали популиста! Смотрите все! Мы не одни такие!" Ага, вот только тунисский популист - университетский профессор.
Понимаете? Даже в Африке, чтоб популисту выиграть выборы, профессором надо быть. Не впечатляют африканцев сериалы. Умеют африканцы телевизор с реальностью не путать. В отличие от.
Светлана Самборска
🤗
Понял куда летит Украина с ее Зе-командой, за которую он топил...
Понял что будут бить...
Получается трамп уже два года пилил Порошенка и Ко требуя открыть "дело" на Байлена. А с Пороха как с гуся вода, - где сел там и слез, - понимал чем все может обернутся.
А от тупоголовое монико таки влезло не в свое дело и ожидаемо обгадилось, еще и Украине подосрало.
Вот и всьо что надо знать.
Ты хоть новости внимательно читаешь?
Зе ему отвечал ничего не значащими словами - да.
Демократы у власти в США уже давненько держат Трампа на крючке, собенно перед предстоящими выборами - да.
Так и надо Трампопо с Джулиани!