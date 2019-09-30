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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1457) Россия (73959) Паскье (9)

 Совет Европы - не место для геополитической борьбы, - президент ПАСЕ Паскье о возвращении России

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье, комментируя возвращение делегации РФ, заявила, что Совет Европы не является местом для геополитической борьбы, а механизмом защиты прав всех участников этой международной организации.

Об этом она сообщила на открытии осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Каждый раз, когда ценности демократии, прав человека и верховенства права оспариваются, мы должны реагировать и находить мужество занять четкую, незыблемую позицию, чтоб разоблачать недемократические наклонности и нарушения прав человека", - подчеркнула Паскье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разочарована отсутствием украинской делегации на осенней сессии ПАСЕ, - Паскье

Президент ПАСЕ констатировала, что Ассамблея является площадкой для диалога и даже в условиях тяжелых кризисов, "дверь для диалога должна оставаться открытой".

"Когда мы живем под одной крышей, очень важно общаться, чтоб лучше друг друга понимать, слушать и обмениваться информацией, чтобы находить решения, которые лучше защищают граждан европейского континента", - добавила Паскье.

"В отношении политической ситуации...очень важны диалог и сотрудничество. Мы оказались в беспрецедентной ситуации, но мы оказались "на высоте". Политический диалог укрепился между Ассамблеей и Комитетом министров, это позволило сохранить уникальный панъевропейский характер нашей организации", - считает она.

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Президент ПАСЕ отметила, что должна прислушиваться к голосу критиков, "которые говорили о своем разочаровании, об утере доверия к Ассамблее".

"Я с этим не согласна, но я могу их понять, поэтому необходимо успокоить озабоченность, которые высказали некоторые из наших членов. Не нужно считать, что те решения, которые были в Хельсинки или в Страсбурге (которые привели к снятию санкций с РФ. – Ред.), как победа одного лагеря и поражение другого. Совет Европы не является местом геополитической борьбы, он является механизмом защиты прав 830 млн европейцев. Мы стремимся защитить их права и основополагающие свободы", - подчеркнула она.

По словам президента ПАСЕ, то, что перед делегацией парламента РФ вновь открывается возможность работать в Ассамблее, будет использовано как возможность рассматривать не только то, что интересует, а и то, что беспокоит ПАСЕ.

"Мы будем откровенно говорить с нашими коллегами, и очень хорошо, что есть подвижки в этом направлении, в частности, произошло освобождение некоторых украинцев, которые были задержаны в РФ. Нам необходимо работать рука об руку для того, чтоб осуществлять в полной мере все пункты резолюций, которые недавно приняты", - резюмировала Паскье.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

Источник: https://censor.net.ua/n3151177
 
 
 Топ комментарии
 
Т.е. нацистскую Германию в разгар войны тоже приняли бы?
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"в частности, произошло освобождение некоторых украинцев, которые были задержаны в РФ"
курва прокацапская, произошло не освобождение, а ОБМЕН! цивилизованный мир в лице Украины отдал росии преступников в обмен на удерживаемых ими заложников
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Было бы весело на это посмотреть.

"Когда мы живем под одной крышей, очень важно общаться, чтоб лучше друг друга понимать, слушать и обмениваться информацией" - а тут она намекает что с убийцами тысяч украинцев нужно просто поговорить и попытаться их понять
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Т.е. нацистскую Германию в разгар войны тоже приняли бы?
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Было бы весело на это посмотреть.

"Когда мы живем под одной крышей, очень важно общаться, чтоб лучше друг друга понимать, слушать и обмениваться информацией" - а тут она намекает что с убийцами тысяч украинцев нужно просто поговорить и попытаться их понять
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.????????????????????????????.................................
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"в частности, произошло освобождение некоторых украинцев, которые были задержаны в РФ"
курва прокацапская, произошло не освобождение, а ОБМЕН! цивилизованный мир в лице Украины отдал росии преступников в обмен на удерживаемых ими заложников
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Харрошее место рработы..
Наблюдаем дальше за фарсом "примирителей".
🤔
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ага
тут обеспокоенность выразить или там взносы принять)))
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Этот свой тезис про,,не место....для борьбы,, пусть всучит московитам
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ну это примерно как кацапский пёрл "парламент -не место для дискуссий" Совет Европы - не место для геополитической борьбы, - президент ПАСЕ Паскье о возвращении России - Цензор.НЕТ 4873
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в прошлой теме её недостаточно покрыли матом))
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её фамилия-люблюповышеннуюпремиюпохоткуда.
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а зачем было в 2014 исключать цапию - В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. Источник: https://censor.net.ua/n3151177 - шо сейчас изменилось с этим ?
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Геополитическая борьба - вот так называются десятки тысяч умерших в 21 веке.
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ВИДИШЬ, ЙОЗЕФ, КАК ОКАЗЫВАЕТСЯ БЫЛО МОЖНО.
Совет Европы - не место для геополитической борьбы, - президент ПАСЕ Паскье о возвращении России - Цензор.НЕТ 3377

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а механизмом защиты прав всех участников этой международной организаци
Собрались право защищать на что, на право анексии, развязываине и ведение гибридных войн?
Ваше право идти найух.
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Прогульщики и двоечники
Вам ніколи не спадало на думку, що ми маємо справу з найвеличнішою делегацією в ПАСЄ в історії людства?
Ну або як мінімум найяскравішою. Я щось опублікувала, і все вимкнулося.
Совет Европы - не место для геополитической борьбы, - президент ПАСЕ Паскье о возвращении России - Цензор.НЕТ 1584

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Совет Европы - не место для геополитической борьбы, - президент ПАСЕ Паскье о возвращении России - Цензор.НЕТ 5153

Alex Noinets
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Что Гитлер, что Сталин, боролись с Западом руками таких идиотиков, которые "за равные права для всех", т.е. для убийц и жертв - равные права. То же делает и *****, верный продолжатель дела диктаторов.
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Терпимость к агрессии, толерантность к мигрантам. Родитель номер один и родитель номер два. Хиджабы, никабы и туалеты для тех, кто считает себя средним полом.
ПАСЕ.
Скурвилась Европа.
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если всё так как накукарекала эта дура, то почему же тогда РФ выгнали сначала из ПАСЕ??? если она изначально "площадка для диалога в любом виде"?? А правда в том что это абсолютно не нужная структура которой не хватало бабла на её содержание и она за это самое бабло для своих зарплат пригласит хоть ленина из мавзолея в зал или кин чен ына...лишь бы платил. НАМ ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. сыкономим деньги хотя бы.
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Очередная коррумпированная евро-крыса учит демократии.
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отхожее место не может быть местом для геополитической борьбы
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Мєсто защіти прав всєх учасніков геополітічєской борьби.
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А место для распила путинского бабла
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Та що там про європейців казать, коли новоспечена голова української делегації теж виступає за дискусію з рашкою, тіпа : нада разгаварівать.
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ОХ и СУ.А, ПАД.О, дальше писать не могу, а то опять забанят.
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"Каждый раз, когда ценности демократии, прав человека и верховенства права оспариваются, мы должны реагировать и находить мужество занять четкую, незыблемую позицию, чтоб разоблачать недемократические наклонности и нарушения прав человека", - подчеркнула Паскье. Источник: https://censor.net.ua/n3151177

Когда читал не знал смеяться или плакать....
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ПАСЕ пришел окончательный пипец. Не вижу смысла в дальнейшем ее существовании. Впрочем, как и ООН с их бесконечным перечнем степеней озабоченности.
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