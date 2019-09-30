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 Политика Украины
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 Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа

Кабинет министров разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте парламента.

"Мы разрабатываем новую государственную политику в сфере обороны, которая соответствует евроатлантическим принципам и подходам (в частности, Стратегию военной безопасности Украины). В ходе этой работы мы постоянно проводим комплексный стратегический анализ реальных и потенциальных угроз национальной безопасности в военной сфере, разрабатываем планы действий по защите национальных интересов государства, планируем согласованном развитии и достижения определенных возможностей сил обороны, и определяем необходимые критерии поддержания боеспособности сил обороны и их готовности к выполнению задач по назначению", - говорится в программе.

Как отмечается, в результате будет разработан и введен в действие План обороны Украины, который определит содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий по защите государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрытый оборонный заказ создает коррупционные риски. Он будет открыт, - министр обороны Загороднюк

"В то же время мы совершенствуем и приводим в соответствие с указанной политикой нормативно-правовую базу, предусматривающую введение эффективной системы управления силами обороны. В рамках этого внедряются определенные технические и административные стандарты НАТО. Одним из ключевых приоритетов этой работы является совершенствование управления оборонными ресурсами, которыми, в частности, предусмотрено внедрение максимально прозрачных и усовершенствованных процессов оборонных закупок, которые обеспечат силы обороны необходимыми товарами и услугами", - сказано в программе.

Источник: https://censor.net.ua/n3151175
 
 
 Топ комментарии
 
На СНБО выделили 28 ярдов, а стратегию военной безопасности теперь разрабатывают какие-то самокатчики в Кабмине.

Молодцы чо... Зебилы, это ваши кровные 28 ярдов пошли зеленым мародерам на карман, вместо обороны.
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Маракасов и барабанов для президентского оркестра надо закупить побольше вместо ракет и тренажеров для ВСУ.
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ОТ ЗЕЛЁНОЙ ПЛЕСЕНИ

Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 3998 СДАТЬСЯ ПАРАШЕ
Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 8748

ПОПЫТАТЬСЯ СМЫТЬСЯ ИЗ УКРАИНЫ
Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 1144



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Срали на Петю всеми жопами, а оказались сами все в дерьме, теперь скулят! Называется диарея!
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О это "Унылый" который лил говно на Петю и лизал жопу Вове. Чем не доволен теперь? Вы сделали это вместе!
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На СНБО выделили 28 ярдов, а стратегию военной безопасности теперь разрабатывают какие-то самокатчики в Кабмине.

Молодцы чо... Зебилы, это ваши кровные 28 ярдов пошли зеленым мародерам на карман, вместо обороны.
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Ну ладно зебики,а Петруха куда бабки дел-ни денег ни программы?Одно стремление только в НАТО Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 2134
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Нет не ну ладно.

За переведение стрелок морду бьют.
Поскольку в данном случае это невозможно, будем считать, что ты просто испортил воздух.
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Зачем отвечать тем, кому по сути вопроса ничего сказать, кроме "сам дурак"?

Тем более, что ни в новости, ни в моем посте нет ни слова про Пороха.

Но, если тебе, долбак тупой, интересно можешь найти и сравнить программы СНБО до 2019 года и финансирование СНБО до 2018 года.

Найди, сравни и приходи рассказывай, а не мечи просто так говно в 43 струи.
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всем кабмином сели играть в "цивилизацию". страна в смартфоне ептыть
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при чем тут кабмин вообще? у кабмина функции и задачи совсем другие. вы реально что нибудь делать собираетесь? одни планы, прожекты и меты про нью-васюки.
на носу отопительный сезон - в стране все ок с ним? даже в смеле? делом займитесь массовики-затейники
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ОТ ЗЕЛЁНОЙ ПЛЕСЕНИ

Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 3998 СДАТЬСЯ ПАРАШЕ


ПОПЫТАТЬСЯ СМЫТЬСЯ ИЗ УКРАИНЫ
Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 1144



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Маракасов и барабанов для президентского оркестра надо закупить побольше вместо ракет и тренажеров для ВСУ.
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>Стратегию военной безопасности

просто перестать стрелять (с)
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Государственный плагиат

По поводу плагиата и воровства достижений новой командой у старой власти. Сторонники новой власти часто рассказывают о креативности новой команды, потому что дескать они КВНщики и квартальщики и столько лет играют на сцене, но до сих пор фонтанируют идеями и шутками. А вот тут есть небольшая проблемка.

Я около 20 лет довольно неплохо себя чувствую в такой теме, как реклама и продвижения компаний и брендов в интернете. Так вот, небольшая ремарка. Рынок качественного копирайтинга очень узкий. Копирайтинг - это написание авторских текстов на заданную тему. Чем меньше носителей языка, тем сложнее искать копирайтеров. И русский язык, считается локальным языком в интернете в отличии от английского, где больше носителей и качественные тексты стоят дешевле.
Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа - Цензор.НЕТ 49
Это рынок. Это рынок, на котором есть товар - тексты и продавцы, те, которые эти тексты пишут. И как я уже говорил, этот рынок не такой уж и большой. Я не буду сейчас рассказывать о сервисах или биржах копирайтинга, где за 10 баксов безграмотные школьнеги пишут в стиле бредогенератора, контент для наполнения сайтов рассчитанный на поисковых роботов. Я говорю о реально качественных, продающих текстах. Так вот, на этом рынке, очень много людей, которые зарабатывали в свое время написанием шуток для КВНщиков.

Понимаете, все авторские шутки в КВН, как правило заканчиваются очень быстро. Просто люди выгорают, как и в любом другом творческом деле. Одно дело шутить и хохмить от души и под настроение и годами складывать это в копилку, а потом включать в программу КВН, другое дело давить из себя соки и делать это много и в "обязы".

Тексты шуток, в 98 случаях из 100, покупаются. Сюжеты покупаются, реплики покупаются. Это чистой воды торговые сделки, где все зависит от чувства юмора покупателя. Покупатель определяет - смешно или нет, зайдет или нет шутка. Кстати, последние годы, в квартале 95, судя по всему, или денег поджимают на покупку контента или отвечать за покупку текстов стал другой человек. Иногда просматриваю выборочно куски, ради профессионального интереса. Это парад тупого юмора. Хотя, судя по выборам, на это все и рассчитано. Пипл хавает. Но я сейчас о другом.

Нет никаких креативных идей. Все что вы видите и слышите в квартале 95, это в основном покупной материал других людей. Помните мусора из Тамбова, которого взяли в квартал? Его взяли только потому что у него были хорошие тексты. Но судя по всему, этот чувачок уже исписался.

А в деле управления государством и политикой нет людей у которых можно покупать идеи и правильные решения. Точнее есть, но очень за дорого, или же эти люди уже использовались предыдущей властью.

Кстати, в КВНе тоже мастистые команды часто покупают шутки у молодых команд. И иногда просто крадут те, которые круто зашли у каких то местечковых команд. Вот так и поступает команда президента. Крадет и присваивает идеи и малоизвестные достижения предшественников. А если еще учесть, что глава офиса президента - решала, который всю свою карьеру прикрывал рейдеров и помогал красть и выводить бабло в офшоры, то вот и получаются ляпы в виде украденных идей или достижений.

Но ведь они как раз за это и голосовали?

Роман Доник
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Кабмин...стратегия военной безопасности... Кабмін розробляє Стратегію воєнної безпеки України, - програма - Цензор.НЕТ 7415
А Генштаб и Минобороны для чего?
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Кабмин. Стратегия Военной Безопасности

1. Боевые самокаты
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Уже ничему не удивляюсь. Впечатление, что они за 4 месяца кинули себе на ноги уже все радиаторы, трудно еще что то придумать, но они находят на ровном месте и смешат зрителей!
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Пора валить... Походу все идет по 3.14зде
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...кто-нибудь, пожалуйста, выключите к хренам этот гребаный 95-й квартал... 🤢🤮
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