 Кабмин разрабатывает Стратегию военной безопасности Украины, - программа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте парламента.

"Мы разрабатываем новую государственную политику в сфере обороны, которая соответствует евроатлантическим принципам и подходам (в частности, Стратегию военной безопасности Украины). В ходе этой работы мы постоянно проводим комплексный стратегический анализ реальных и потенциальных угроз национальной безопасности в военной сфере, разрабатываем планы действий по защите национальных интересов государства, планируем согласованном развитии и достижения определенных возможностей сил обороны, и определяем необходимые критерии поддержания боеспособности сил обороны и их готовности к выполнению задач по назначению", - говорится в программе.

Как отмечается, в результате будет разработан и введен в действие План обороны Украины, который определит содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий по защите государства.

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"В то же время мы совершенствуем и приводим в соответствие с указанной политикой нормативно-правовую базу, предусматривающую введение эффективной системы управления силами обороны. В рамках этого внедряются определенные технические и административные стандарты НАТО. Одним из ключевых приоритетов этой работы является совершенствование управления оборонными ресурсами, которыми, в частности, предусмотрено внедрение максимально прозрачных и усовершенствованных процессов оборонных закупок, которые обеспечат силы обороны необходимыми товарами и услугами", - сказано в программе.