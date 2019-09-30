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Все про:Москва (2674) Россия (73959) сало (20) смерть (6151)

 Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте

Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября. Родные до приезда врачей пытались вытащить кусок, но тот застрял слишком глубоко в глотке. В комнате, где ужинал мужчина, перегорела лампочка, и позже врачам пришлось вынимать кусок при свете фонаря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "МК".

"В квартире, где произошло несчастье, проживала семья из трех человек — глава семейства и его сын с девушкой. В роковой день хозяин квартиры около 19.00 ужинал в своей комнате. Он положил большой кусок сала и другие закуски на стол, включил телевизор. Кстати, в комнате было темно, так как перегорела лампочка. Родственники находились в соседней комнате. Они вызвали экстренные службы города, когда мужчина захрипел и стал задыхаться — оказывается, он заглотил слишком большой кусок сала и не разжевал. Поэтому пища застряла глубоко в глотке. Дыхательные пути были полностью перекрыты", - сообщили подробности СМИ.

Также читайте: Террористы "ДНР" запретили ввозить украинскую свинину

Родственники до приезда врачей делали все возможное, чтобы извлечь сало, — их инструктировал диспетчер "скорой помощи". Женщина беспрерывно плакала — манипуляции не давали результата, мужчина не подавал признаков жизни. Медикам не составило труда при помощи инструментов вытащить объемный кусок. Пока врачи трудились, родные светили настольной лампочкой и фонариком. К сожалению, когда пищу извлекли, пациент был уже мертв — он умер от удушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3151171
 
   
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Прям нет слов! Колом в горле им Донбасс и Крым!
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Репу надо было есть - остался бы жив...
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Цензоре!!! МЛЯ!!! Ти що робиш?!
Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте
...
А я від цього заголівка ледве маринованим снігурем не вдавився!!!


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Ненавидів Україну мабуть от сало і не пішло, стало колом. Виходить сало тільки для тих, хто любить Україну.
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)))) поцреот! если бы он не подавился этим куском сала, то это мог бы сделать солдат нато.
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Що робить українець, коли перегоряє лампочка? Міняє її. Що робить росіянин, коли перегоряє лампочка? Жере у темноті, бо синочок з Донбасу ще не привіз намарадерене.
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У них шо, запасной лампочки не было? Или свет по району отключили?
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Готовь сало летом.
Украинская мудрость.
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А нефиг сало жрать "бендеровское", санкционное... Тем более втихаря и в темноте.
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Фізика, сер. Матерія (сало) + антиматерія (кацап) = аннігіляція 💥
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а мне ,как бандеровцу , сало залетает ,как по маслу, снится даже сало ночью.
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шишки свои скрепные едят.руки прочь от укр сала
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я думаю это "молодая семья" ему кусок и запихнули, чтоб решить "жилищный вопрос"
Жизнь жывотных, блд
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"Сало плюс кацап" - ефект чимось подібний до "кока-кола плюс ментос" Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте - Цензор.НЕТ 2023
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Что украинцу хорошо то кацапу смерть.
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рускагаварящая челюсть пала под натиском сала укропов. Слава салу.
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Ржу, немогу. Типичная смерть для москаля - подавился от жадности салом. Надеюсь сало было украинское. Хорошо было б если б те 85% которые выли "Крым наш" подавились бы тем Крымом и сдохли.
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Бо не треба поганим москалям українську їжу їсти. Хай жеруть свою рєпу и та кислі шті.

То вони падлюки зайвохромосомні ще не почали нашим борщем та варениками давитися.
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"Приїхала теща, з Московщини, до зятя, в Україну. Ну дочка накрила стіл, по -українському, як чоловік любить... Поставила посеред столу, крім усього, здоровенну миску з варениками. А там і з картоплею, і з печінкою, і з грибами, і з капустою... І все полите салом, з вишкварками і цибулею... Як накинулася теща на вареники! Жере, та прихвалює... Та не вареники, а себе - яку вона зятю гарну жінку народила та виростила... І тут - НА ТОБІ!!! Вдавилася!... Маха руками, сльози з очей, а сказать нічого, не може... Зять:
- Що? Щось сказать хочете?...
Та, насилу:
-П-п-пох-х-лопай...
Той, у долоні:
- Браво, теща, браво!!!
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*******!!!! Цензор, жги ещё такими новостями))
я чуть снегирями не подавился пока дочитал))))
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Я аж рабів на позачерговий перекур відпустив, так потужно покращився настрій Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте - Цензор.НЕТ 1078
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Женщина беспрерывно плакала

Так он же ей не родной человек, исходя из новости она ему приходится невесткой. Так теперь им квартирка достанится на халяву и не надо будет терпеть этого старого хрыча, который ктому же на нычку жрет пока они там Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте - Цензор.НЕТ 1584
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Я подозреваю,что плакала она из за того,что усопший тесть успел таки в спешке немного прожевать сало,чем испортил его товарный вид.
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Родственники до приезда врачей делали все возможное, чтобы извлечь сало, - их инструктировал диспетчер "скорой помощи". Источник: https://censor.net.ua/n3151171\\\\\\\\\\\

Кстати, когда в Кемерово чет там сгорели 10-300(кто их считает там?) кацапов, то диспетчер чуть ли не посылала звонящих(надоедающих) и визжащих "памагити". Так что в данном случае наверное просто сказали: уже не дышит ваш Максим, да и хрен с ним, гы-гы.
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Фамилия москвича-Власюк. Тарас Володимирович.
Приехав на мацковию, разучился есть сало правильно.
Ибонех
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Придумай ещё чего-нибудь, украинец никогда не будет есть сало куском, он его порежет тонкими смужками, а каЦАП наоборот, чисто от жадности - куском будет есть.
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Мне неведомо, почему Власюк в мацкве предпочёл другой способ употребления
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... национальность -- русский.
Вот источник беды!
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Погуглите, если Власюк это русская фамилия, то маркиз - это герцог.
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якщо його пра-пра-дід і був українцем, то небіжчик українець на 1/16
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Спасибо за напоминание.
Но как же трудно Вам живется -- Вы всё воспринимаете всерьёз...
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Перед тим, як їсти сало не сказав - Слава Україні!!!
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Да, это супер новость для Цензора.
Впрочем, нефиг жрать Украинское сало.
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Украинцы обычно сало нарезают тонкими ломтиками.
Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте - Цензор.НЕТ 8839

Так оно вкуснее...
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Салом нужно наслаждаться, наслажнаться каждым ломтиком, положа его на хлебушек и закусывая помидоркой, и рюмашечкой на любителя, смакоквать так сказать, а не глотать как собака Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте - Цензор.НЕТ 9244
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Видимо он схватил его и попытался проглотить сразу же, как только погас свет.
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Так то ж москаль був! Звідки ж йому таке знати?
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Час їхати до дому. та нарізати сало. Не гріх за таку новину і горілочки прихопити.
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Це якщо охолоджене. А живеньке не сильно тонко й наріжеш. Чув про васильківське сало?)
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У мене жінка, як заміж вийшла, то сала не їла взагалі... Ні солоного, ні вареного, ні копченого, ні смаженого, ні запеченого... Привчив до усякого... Зараз іде на ринок, вибирає сама шмат свіжої черевини, приносить додому. Ріже шматками, як цигаркова пачка. Вкладає в поліетиленові пакети, по одному, і в морозилку. А як промерзне, то нарізає тоненькими пластинками, солить, і їсть...
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Сало - "украинский национальный продукт"... Он плохо, из-за патологической жадности и завистливости, усваивается кацапским организмом, поэтому часто "становится поперек горла... (в прошлом году было тоже, несколько случаев. Только в Волгоградской области - два...).
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Родиной сала правильнее считать Италию. Именно там три тысячи лет назад появилась идея использовать свиной жир как дешевую и калорийную пищу для рабов, трудившихся на мраморных каменоломнях. Сало было всегда продуктом питания бедных людей, ибо лучшие куски свиной туши доставались, тем кто, мог за них заплатить.
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Надеюсь, что и Рашка подавится Крымом, как куском сала москвич.
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Прекрасная иллюстрация к поговорке "жадность фраера погубила"
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Щоб Дніпро ,сало й кручі ,стало вам поперек горла -маасквічі їПучі!
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Наше українське сало стало москалю поперек горла. І так буде завжди. Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 5298 Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 5298 Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 5298
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Підозріваю що він їв свиняче сало але то таке... Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 2532
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В таком случае можно о погибшем сказать, был сладкоежкой?
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кацапу рєпу треба було б жерти та бояришніком запивати...
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Наконец отомстили москалям. Слава салу!
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Новость прям наглядная иллюстрация того, как русня подавилась крымнашем.
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Погоджуюсь дати грошей на пам"ятник цьому москвічу в Україні. Дуже символічно виходить. А призвище у москвіча було яке?
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Власюк Тарас Володимирович, если верить гуглу
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Почув рідний смак і запах, давно колись добре знайомий, і не втрималась душа манкурта та запроданця....
_______________
Мораль:
Коли твоя Батьківщина у небезпеці - будь з нею поруч, не купуйся навіть на сало. Воно може бути наживкою на гачку Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 3211
_____________________
Ось таку напис можна на пам"ятнику і зробити.
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Сало - это наш ответ на рашенские "Искандеры"! Кстати, кусочек этот нужно проверить - а вдруг там отыщется "визитка Яроша". В общем, есть чем заняться СК РФ.
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сало не еда мокшан и залещан. они больше собачатину предпочитают.
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Родственники до приезда врачей делали все возможное, чтобы извлечь сало

Не родственника, а сало спасали. Касабы - они такие касабы! )
Пока врачи трудились, родные светили настольной лампочкой

Боялись, чтоб не украли
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Слава Украине!
Это наше секретное оружие супротив кацапни Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 9023
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А Ха Ха Ха Ха Ха Ха Ха Ха Ха прям до слёз фух давно так не смеялся . РЕСПЕКТИЩЕ телу 👍
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простите, пожалуйста, а скажите, там визитка Яроша рядом не валялась? или может следы Зорина и Шкиряка поблизости были? Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 8127
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Щось сала з цибулиною та чариною схтів
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Анекдот згадався.

Український флірт:
- Галю, ти сало їси?
- Їм, Грицю.
- А цибулю їси?
- Та звичайно ж, Грицю!
- У ти моя солодкоїжка!...
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что хорошо Украинцу - коцапу смерть!!!
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В заголовках раша СМИ по поводу этой новости - "Найден украинский след!"
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Уявляю який демонічний регіт стоїть у Пеклі куди без сумнівів потрапляє кожен дохлий кацап)))
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За таку феєричну смерть лихі парфуми можуть навіть відправити кацапа на якісь пом'якшені борошна Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 84 Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 7165
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Новость про покойника, а все равно слюнки текут )))
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а шо.. хорошая была бы разработка.. сало , которое нельзя порезать мелко .. только большие кусманы и только для расиян
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Цензор садюга, блин. Такую картинку выставил！
Пошел я салка наверну с чесночком.
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І сміх, і гріх. ))) Грешно смеяться над чужим горем, но тут как-то все символично ... )))
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А интересно, сколько человек, прочитавших эту новость, побежали к холодильнику есть сало?
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Свиня помстилася за себе. Ото не треба їсти тваринок.
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А мені лікарі заборонили їсти сало((((. Навіщо тепер жити?
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Знайдено в мережі Москвич на смерть подавився салом, коли їв його в темряві - Цензор.НЕТ 119

Комент на кулінарному сайті: "Дякуємо за рецепт! Авокадо ми замінили вареною картоплею, а креветки - підсмаженим салом, але в цілому ваш рецепт салату із авокадо з креветками нам дуже сподобався..."
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Сало "на Украине" такое, выждало момент, подкралось в темноте и... Не советую москалям. И вообще нех санкционку жрать, есть же батончики из мха, налистники из березавай кары
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