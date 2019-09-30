Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "МК".
"В квартире, где произошло несчастье, проживала семья из трех человек — глава семейства и его сын с девушкой. В роковой день хозяин квартиры около 19.00 ужинал в своей комнате. Он положил большой кусок сала и другие закуски на стол, включил телевизор. Кстати, в комнате было темно, так как перегорела лампочка. Родственники находились в соседней комнате. Они вызвали экстренные службы города, когда мужчина захрипел и стал задыхаться — оказывается, он заглотил слишком большой кусок сала и не разжевал. Поэтому пища застряла глубоко в глотке. Дыхательные пути были полностью перекрыты", - сообщили подробности СМИ.
Родственники до приезда врачей делали все возможное, чтобы извлечь сало, — их инструктировал диспетчер "скорой помощи". Женщина беспрерывно плакала — манипуляции не давали результата, мужчина не подавал признаков жизни. Медикам не составило труда при помощи инструментов вытащить объемный кусок. Пока врачи трудились, родные светили настольной лампочкой и фонариком. К сожалению, когда пищу извлекли, пациент был уже мертв — он умер от удушения.
Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте
...
А я від цього заголівка ледве маринованим снігурем не вдавився!!!
Украинская мудрость.
Жизнь жывотных, блд
То вони падлюки зайвохромосомні ще не почали нашим борщем та варениками давитися.
- Що? Щось сказать хочете?...
Та, насилу:
-П-п-пох-х-лопай...
Той, у долоні:
- Браво, теща, браво!!!
я чуть снегирями не подавился пока дочитал))))
Так он же ей не родной человек, исходя из новости она ему приходится невесткой. Так теперь им квартирка достанится на халяву и не надо будет терпеть этого старого хрыча, который ктому же на нычку жрет пока они там
Кстати, когда в Кемерово чет там сгорели 10-300(кто их считает там?) кацапов, то диспетчер чуть ли не посылала звонящих(надоедающих) и визжащих "памагити". Так что в данном случае наверное просто сказали: уже не дышит ваш Максим, да и хрен с ним, гы-гы.
Приехав на мацковию, разучился есть сало правильно.
Ибонех
Вот источник беды!
Но как же трудно Вам живется -- Вы всё воспринимаете всерьёз...
Впрочем, нефиг жрать Украинское сало.
Так оно вкуснее...
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Мораль:
Коли твоя Батьківщина у небезпеці - будь з нею поруч, не купуйся навіть на сало. Воно може бути наживкою на гачку
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Ось таку напис можна на пам"ятнику і зробити.
Не родственника, а сало спасали. Касабы - они такие касабы! )
Пока врачи трудились, родные светили настольной лампочкой
Боялись, чтоб не украли
Это наше секретное оружие супротив кацапни
Український флірт:
- Галю, ти сало їси?
- Їм, Грицю.
- А цибулю їси?
- Та звичайно ж, Грицю!
- У ти моя солодкоїжка!...
Пошел я салка наверну с чесночком.
Комент на кулінарному сайті: "Дякуємо за рецепт! Авокадо ми замінили вареною картоплею, а креветки - підсмаженим салом, але в цілому ваш рецепт салату із авокадо з креветками нам дуже сподобався..."