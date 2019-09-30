 Кабмин планирует до конца 2020 года открыть два новых генконсульства и одно посольство, - программа правительства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте парламента.

"За пределами государства находится одновременно не менее 6 млн украинских граждан - и каждый должен чувствовать себя защищенным. Сеть украинских консульских учреждений пока охватывает 94 страны, а консулы работают в 116 городах. До конца 2020 года мы планируем открыть два новых генеральных консульства и одно посольство. Там, где до сих пор нет официальной консульского присутствия, будет расширена сеть почетных консулов ​​(сейчас их 112). Наш план - иметь консульского представителя Украины, штатного или почетного, в каждом регионе мира", - говорится в программе

В правительстве отмечают, что права украинцев за рубежом также должны быть защищены: "Должен быть доступен полный спектр услуг по регистрации гражданского состояния, нотариальные услуги, помощь в общении с официальными инстанциями страны пребывания, представительство и защита в иностранных судах, возможность принять участие в голосовании в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сайте Рады обнародовали программу действий правительства

Кроме того, чиновники намерены в следующие 5 лет расширить перечень стран, куда украинцы могут путешествовать без виз.

В частности, за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсента и Гренадинов, Соломоновых островов и Ямайки.

В 2020 году также будут увеличены сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.

Также сообщается, что в течение следующих 5 лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы нашей стране.