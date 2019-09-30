 Кабмин планирует до конца 2020 года открыть два новых генконсульства и одно посольство, - программа правительства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте парламента.
"За пределами государства находится одновременно не менее 6 млн украинских граждан - и каждый должен чувствовать себя защищенным. Сеть украинских консульских учреждений пока охватывает 94 страны, а консулы работают в 116 городах. До конца 2020 года мы планируем открыть два новых генеральных консульства и одно посольство. Там, где до сих пор нет официальной консульского присутствия, будет расширена сеть почетных консулов (сейчас их 112). Наш план - иметь консульского представителя Украины, штатного или почетного, в каждом регионе мира", - говорится в программе
В правительстве отмечают, что права украинцев за рубежом также должны быть защищены: "Должен быть доступен полный спектр услуг по регистрации гражданского состояния, нотариальные услуги, помощь в общении с официальными инстанциями страны пребывания, представительство и защита в иностранных судах, возможность принять участие в голосовании в Украине".
Кроме того, чиновники намерены в следующие 5 лет расширить перечень стран, куда украинцы могут путешествовать без виз.
В частности, за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсента и Гренадинов, Соломоновых островов и Ямайки.
В 2020 году также будут увеличены сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.
Также сообщается, что в течение следующих 5 лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы нашей стране.
Вот они закинули кабудто Винника обажают все женщины, все это знают, но не знают что внушил им эту фигню 95 Кв. или что Кличко тупой это тоже от туда и многое другое.
Вже до кінця вересня Міністерство охорони здоров'я України обіцяє представити та запустити абсолютно нову, ба навіть безпрецедентну ініціативу, створену виключно для пацієнтів, під назвою «Офіс пацієнта». Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/09/24/ofis_patsiienta_revizory_z_moz_vylikuyut_medytsynu_vid_habariv_i_hamstva_1653061