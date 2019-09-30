EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  780  10
Все про:МИД (5146) посольство (546) программа (134) визовый режим (428)

 Кабмин планирует до конца 2020 года открыть два новых генконсульства и одно посольство, - программа правительства

Правительство Украины намерено до конца следующего года открыть два новых генеральных консульства и одно посольство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте парламента.

"За пределами государства находится одновременно не менее 6 млн украинских граждан - и каждый должен чувствовать себя защищенным. Сеть украинских консульских учреждений пока охватывает 94 страны, а консулы работают в 116 городах. До конца 2020 года мы планируем открыть два новых генеральных консульства и одно посольство. Там, где до сих пор нет официальной консульского присутствия, будет расширена сеть почетных консулов ​​(сейчас их 112). Наш план - иметь консульского представителя Украины, штатного или почетного, в каждом регионе мира", - говорится в программе

В правительстве отмечают, что права украинцев за рубежом также должны быть защищены: "Должен быть доступен полный спектр услуг по регистрации гражданского состояния, нотариальные услуги, помощь в общении с официальными инстанциями страны пребывания, представительство и защита в иностранных судах, возможность принять участие в голосовании в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сайте Рады обнародовали программу действий правительства

Кроме того, чиновники намерены в следующие 5 лет расширить перечень стран, куда украинцы могут путешествовать без виз.

В частности, за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсента и Гренадинов, Соломоновых островов и Ямайки.

В 2020 году также будут увеличены сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.

Также сообщается, что в течение следующих 5 лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы нашей стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3151170
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто пенсіонери, які живуть на мінімальну пенсію у Кривому Розі та Кременчукі... зможуть поїхати до Ямайки?
 показать весь комментарий
 
Я заметил то что говорят в "95 Квартале", люди хавают и воспринимают это за правду, хотя через время они не помнят, что слышали именно эту информацию в юмористическом шоу. Ну люди как бы не фильтруют информацию.

Вот они закинули кабудто Винника обажают все женщины, все это знают, но не знают что внушил им эту фигню 95 Кв. или что Кличко тупой это тоже от туда и многое другое.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тобто пенсіонери, які живуть на мінімальну пенсію у Кривому Розі та Кременчукі... зможуть поїхати до Ямайки?
 показать весь комментарий
 
 
ну да как 12 млн наших по безвизу смылись из страны🤣🤣
 показать весь комментарий
 
не так массово🤣🤣я же жил на границе ездили туда сюда
 показать весь комментарий
 
Ще і як масово! Безвіз із Ямайкою на виїзд не впливає.
 показать весь комментарий
 
да какая разница ямайка или самоа?кто захочет тот поедет
 показать весь комментарий
 
Я заметил то что говорят в "95 Квартале", люди хавают и воспринимают это за правду, хотя через время они не помнят, что слышали именно эту информацию в юмористическом шоу. Ну люди как бы не фильтруют информацию.

Вот они закинули кабудто Винника обажают все женщины, все это знают, но не знают что внушил им эту фигню 95 Кв. или что Кличко тупой это тоже от туда и многое другое.
 показать весь комментарий
 
 
Офіс паціента вже створено, як було обіцяно до кінця місяця ?
Вже до кінця вересня Міністерство охорони здоров'я України обіцяє представити та запустити абсолютно нову, ба навіть безпрецедентну ініціативу, створену виключно для пацієнтів, під назвою «Офіс пацієнта». Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/09/24/ofis_patsiienta_revizory_z_moz_vylikuyut_medytsynu_vid_habariv_i_hamstva_1653061
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх