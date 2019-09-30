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 Общество
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Все про:жилье (634) Кабмин (11220)

 Кабмин планирует ежегодно сокращать объемы аварийного жилья в Украине на 2%

Правительство планирует предложить механизм комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда в стране с целью ежегодного сокращения количества объектов аварийного жилья минимум на 2%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опубликованной на сайте Верховной Рады программе деятельности правительства.

Разработкой механизма будет заниматься Министерство развития общин и территорий Украины.

"Предложим действенный механизм комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда. В результате мы хотим, чтобы каждый год количество объектов аварийного жилья уменьшалось, по крайней мере, на 2%", - говорится программе.

В документе отмечается, что министерство стремится достичь показателя удовлетворения граждан существующими жилищными условиями на уровне 80% (сейчас – 43%).

Для граждан, проживающих в многоквартирных домах, планируется усовершенствовать механизмы управления, в том числе установить порядок передачи безвозмездно в их собственность земельных участков под домами.

"Для граждан, которые находятся в поисках своего собственного жилья, мы планируем увеличить доступность строительства нового жилья за счет удешевления стоимости кредитных ресурсов (как многоквартирных домов, так и объектов индивидуального строительства) и путем снижения себестоимости строительства (уменьшение административной нагрузки на застройщиков и стимулирования конкуренции)", - отмечается в документе.

Также министерство планирует усовершенствовать механизм работы рынка аренды жилья и пересмотреть существующие бюджетные жилищные программы с целью смещения государственной помощи в сторону наиболее социально незащищенных слоев населения.

Предполагается также юридически урегулировать проживание граждан в общежитиях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151169
 
 
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что-то темпы слабоваты. у нас чё, вот таких штук мало?


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Ну и темп взял кабмин!!! Это не успеет и полвека пройти как у нас жилье станет не аварийным! Воистину планов громадьё!
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С такой скоростью пока всё старое отремонтируют новое состарится
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50 лет на реализацию проекта это блеск.
За это время люди колонизируют Марс и полностью изменят строительные технологи...
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