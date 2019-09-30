 Гончарук о конфликте в МОЗ: Это проблема комуникации, люди не могут найти общий язык

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Я видел то открытое письмо, которое было адресовано мне, как Премьер-министру относительно той конфликтной ситуации. Я о ней знаю. Так случилось, что я знаю десятки людей, которые там работают, поэтому знаю ситуацию с разных сторон. Я лично считаю, что проблема, которая существует - это больше проблема коммуникации, люди не всегда могут найти друг с другом общий язык. Я разговаривал с министром (Скалецкой. - Ред.) на эту тему, и она пообещала, что на этой неделе приложит усилия для того, чтобы выяснить, что происходит. Возможно мы проведем, если в этом будет необходимость, если министр сочтет необходимым, совместную встречу с коллективом, с теми людьми, которые поднимали этот вопрос публично", - заявил Гончарук.
Он также отметил, что доверяет министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, и что с ней с самого начала была договоренность о том, что кадровые вопросы в министерстве находятся в компетенции министра.
В то же время, комментируя вопрос аудита, Гончарук отметил, что в каждом министерстве сейчас идет оценка работников.
"Каждый министр, когда он приходит в министерство, оценивает тех людей, с которыми работает. И во многих министерствах очень сильно меняется команда, в том числе и та, которая руководит отдельными департаментами, государственные секретари увольняются, директора департаментов увольняются и так далее. Это сейчас массовое явление в правительстве, что когда приходят новые министры. Это нормальная ситуация. ... Не всегда эта ситуация выходит в публичную плоскость на такой уровень. Поэтому ситуация с Минздравом есть в данном случае особой, и требует отдельного внимания", - подчеркнул премьер.
Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.
Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.
но так и было задумано...- зачем Бене самостоятельный, умный и волевой на такой должности?
Я по большей части почти поголовно ненавижу всех, кто представляет из себя власть ( особенно киевскую) но Супрун у меня вызывала наименьшее отторжение. У меня создалось впечатление, что она реально пыталась что то изменить и улучшить нашу жизнь, к тому же почти без денег. Там, где какой-нибудь крендель заявит, что на реформы нужно пяток миллиардов баксов, она проводила серьёзные изменения в рамках всё того же мизерного украинского бюджета здравоохранения.
погано знають...
🤗
а Моника Зеленски - вернула обратно
😁
но зеленым опять же все не так,нужно сделать все по худшему варианту.
25 сентября 2019 года министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. находящаяся в США в составе украинской делегации, провела трехчасовую встречу с руководителем израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Kåre *******. Предмет обсуждения - поставки в Украину препаратов производимых компанией.
Група зовнішнього моніторингу tZE inform https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
За этим кратким сообщением нашей группы кроются интересные детали. Мы сразу обратили внимание на присутствие Скалецкой в составе делегации. С точки зрения дипломатии делат ей там абсолютно нечего. Сточки зрения производственной необходимости, ехать в США на фоне бушующего в министерстве скандала - вообще странно. Одной из основных причин скандала в министерстве здравоохранения есть остановка финансирования всех целевых направлений предусмотренных в министерстве. В этом МОЗ Украины в общем не оригинально, во всех министерствах остановлено подобного рода финансирование. например министерство инфраструктуры (через минфин) заблокировало выплаты местным громадам на общественное развитие. Собственно это нанкопление денег и перераспределение денежных потоков силовым способом. Зеленскому нужны живые деньги в бюджете, ибо кредит МВФ пока помахал лапкой и уехал, не обещая вернуться.
Но в вопросе Скалецкой тут ест нюансы. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. крупнейший в мире производитель препаратов-дженериков (копий патентованных препаратов). дела фирмы идут не очень, акции падают и получение большого заказа безусловно чрезвычайно выгодно для израильтян. Прекрасно, но почему такая секретность? Почему поставки медпрепаратов в объеме около 100-130 млн. долларов обсуждаются вне положенных конкурсов и системы государственных закупок?.
Медицинская мафия приказала тебе: убить реформу. И никуда не денешься; голову иначе оторвут.
Богатырёва прискакала не просто так: опять денежные потоки оседлать хочет.