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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2026) Гончарук_Алексей (117) Зоряна Скалецкая (23)

 Гончарук о конфликте в МОЗ: Это проблема комуникации, люди не могут найти общий язык

Конфликт, возникший внутри Министерства здравоохранения, является следствием проблем в коммуникации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Я видел то открытое письмо, которое было адресовано мне, как Премьер-министру относительно той конфликтной ситуации. Я о ней знаю. Так случилось, что я знаю десятки людей, которые там работают, поэтому знаю ситуацию с разных сторон. Я лично считаю, что проблема, которая существует - это больше проблема коммуникации, люди не всегда могут найти друг с другом общий язык. Я разговаривал с министром (Скалецкой. - Ред.) на эту тему, и она пообещала, что на этой неделе приложит усилия для того, чтобы выяснить, что происходит. Возможно мы проведем, если в этом будет необходимость, если министр сочтет необходимым, совместную встречу с коллективом, с теми людьми, которые поднимали этот вопрос публично", - заявил Гончарук.

Он также отметил, что доверяет министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, и что с ней с самого начала была договоренность о том, что кадровые вопросы в министерстве находятся в компетенции министра.

В то же время, комментируя вопрос аудита, Гончарук отметил, что в каждом министерстве сейчас идет оценка работников.

"Каждый министр, когда он приходит в министерство, оценивает тех людей, с которыми работает. И во многих министерствах очень сильно меняется команда, в том числе и та, которая руководит отдельными департаментами, государственные секретари увольняются, директора департаментов увольняются и так далее. Это сейчас массовое явление в правительстве, что когда приходят новые министры. Это нормальная ситуация. ... Не всегда эта ситуация выходит в публичную плоскость на такой уровень. Поэтому ситуация с Минздравом есть в данном случае особой, и требует отдельного внимания", - подчеркнул премьер.

Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.

Источник: https://censor.net.ua/n3151166
 
 
 Топ комментарии
 
Супрун оттащила
а Моника Зеленски - вернула обратно
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Цей чорт мені нагадує тормоза.
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Ничего, не беспокойся. Скоро половину из возмущающихся уволят и выживут, ещё половину - сломают и подомнут и всё вернется на круги своя, как было в старые "добрые" времена, до того, как пришла Супрун и разворошила это болото.
Я по большей части почти поголовно ненавижу всех, кто представляет из себя власть ( особенно киевскую) но Супрун у меня вызывала наименьшее отторжение. У меня создалось впечатление, что она реально пыталась что то изменить и улучшить нашу жизнь, к тому же почти без денег. Там, где какой-нибудь крендель заявит, что на реформы нужно пяток миллиардов баксов, она проводила серьёзные изменения в рамках всё того же мизерного украинского бюджета здравоохранения.
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глухой ручник...
но так и было задумано...- зачем Бене самостоятельный, умный и волевой на такой должности?
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В том то и беда. Политики должны улучшать жизнь людей, а они тупо занимаются грызнёй за место у кормушки всю каденцию.
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так може міністр не такий? Може з ним зщось не те і це не його місце або дибіл..? Так виходить що за одного дибіла перевернути догори дном весь МОЗ?
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Ничего, не беспокойся. Скоро половину из возмущающихся уволят и выживут, ещё половину - сломают и подомнут и всё вернется на круги своя, как было в старые "добрые" времена, до того, как пришла Супрун и разворошила это болото.
Я по большей части почти поголовно ненавижу всех, кто представляет из себя власть ( особенно киевскую) но Супрун у меня вызывала наименьшее отторжение. У меня создалось впечатление, что она реально пыталась что то изменить и улучшить нашу жизнь, к тому же почти без денег. Там, где какой-нибудь крендель заявит, что на реформы нужно пяток миллиардов баксов, она проводила серьёзные изменения в рамках всё того же мизерного украинского бюджета здравоохранения.
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Шось Мені здається, шо вони анатомію людини ,всі,
погано знають...
🤗
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Ну не хотят старые освободить место. Не оттащить от корыта коррупционного.
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Супрун оттащила
а Моника Зеленски - вернула обратно
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Супрун от сороса притащила международную фарм мафию.
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Сказала редкая б..-балайка кремлевская. Ты тоже принимал там участие в воровстве? Откуда знаешь? или мечтаешь, урод , чтобы трамадольщица богатырева вернулась? Как эти мрази вороватые зеленоопо-рашиские задрали. Быстрей вернуть Украину к раше, все обосрать, всех обосрать, славить фсб-щного агента клована, быстро угробить страну- вот задача всех троллей кремлевских на цензоре.
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Как прикажите вас понимать, Саид? Люди не хотят понимать нового министра вернувшую старые схеми коррупции в МОЗ?


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тяжело с вернувшимися решалами,которых выгнала Супрун, находить общий язык
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Если главный менеджер не может найти общий язык со всем менеджментом, то его надо гнать нах.
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...не могут найти общий язык. Кто-то на хинди кальбекает, кто-то на иврите шпрехает, а кто-то спикает на эсперанто...
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Официальный язык медицины - латынь.
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Много там разных языков. Например, у аптекарей - руцептурное криптошифрование. Или, вот язык жестов...

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Какие проблемы коммуникации? В МОЗ возвращаются люди богатыревой. Это теперь называется проблемами коммуникации? Или может, все-таки опять божья роса?
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"х...й вам в ж...пу" и рецепт и консенсус
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иди и далеко иди - ты уже проголосовал за - зебилов
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ну вообщето должности государственных секретарей для того и вводились,шоб сотрудники министерств работали независимо от политически сменяемых министров...
но зеленым опять же все не так,нужно сделать все по худшему варианту.
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Трио Беня, Боня и Поня и пианист.Как раз четверо
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Пример взял с соседа северо-восточного.
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КОРРУПЦИЯ - это проблема коммуникаций, люди не могут просто найти общий язык (с) Гончарук
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Скалецкая в США. Зачем?

25 сентября 2019 года министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. находящаяся в США в составе украинской делегации, провела трехчасовую встречу с руководителем израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Kåre *******. Предмет обсуждения - поставки в Украину препаратов производимых компанией.
Група зовнішнього моніторингу tZE inform https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

За этим кратким сообщением нашей группы кроются интересные детали. Мы сразу обратили внимание на присутствие Скалецкой в составе делегации. С точки зрения дипломатии делат ей там абсолютно нечего. Сточки зрения производственной необходимости, ехать в США на фоне бушующего в министерстве скандала - вообще странно. Одной из основных причин скандала в министерстве здравоохранения есть остановка финансирования всех целевых направлений предусмотренных в министерстве. В этом МОЗ Украины в общем не оригинально, во всех министерствах остановлено подобного рода финансирование. например министерство инфраструктуры (через минфин) заблокировало выплаты местным громадам на общественное развитие. Собственно это нанкопление денег и перераспределение денежных потоков силовым способом. Зеленскому нужны живые деньги в бюджете, ибо кредит МВФ пока помахал лапкой и уехал, не обещая вернуться.
Но в вопросе Скалецкой тут ест нюансы. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. крупнейший в мире производитель препаратов-дженериков (копий патентованных препаратов). дела фирмы идут не очень, акции падают и получение большого заказа безусловно чрезвычайно выгодно для израильтян. Прекрасно, но почему такая секретность? Почему поставки медпрепаратов в объеме около 100-130 млн. долларов обсуждаются вне положенных конкурсов и системы государственных закупок?.
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Може їй (міністру) краще знайти спільну мову, а не шукати общий язык ?
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Да ладно тебе, балабол.
Медицинская мафия приказала тебе: убить реформу. И никуда не денешься; голову иначе оторвут.
Богатырёва прискакала не просто так: опять денежные потоки оседлать хочет.
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Гончарук, а скажи: Богатырёва вашей Зекоманде с каждого контракта определённый процент откатывать будет ? Или ставка варьируется, в зависимости от её индивидуальных потребностей на ежедневной основе ?
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Там сейчас главный - Раимов, "эксперт" со 112-й помойки
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