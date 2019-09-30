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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11220) план (125)

 Правительство планирует создать новую Генеральную схему планирования территории Украины

В программе деятельности правительства заложено создание новой Генеральной схемы планирования территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в тексте программы деятельности правительства.

"Мы разработаем новую Генеральную схему планирования территории Украины и на законодательном уровне определим требования о необходимости разработки и актуализации другой градостроительной документации для прогнозирования развития территорий, определения и рационального взаимного расположения зон жилой и общественной застройки, производственных, рекреационных, природоохранных, оздоровительных, историко-культурных и других зон и объектов", - говорится в документе.

Согласно ему, Кабмин также планирует создать единый государственный Градостроительный кадастр, в который будут интегрированы все земельные реестры и кадастры, с актуальной градостроительной документацией и другой информацией в смежных сферах, на которые может влиять строительная деятельность.

Кроме того, в планах правительства - создать Единую государственную электронную систему в сфере строительства (включая электронный кабинет застройщика) и ввести параметрический метод нормирования в строительстве, чтобы новые строительные нормы соответствовали международным принципам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151163
 
 
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все шо угодно лишь бы не работать )))
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да не переживайте - поиграются и бросят...., или вообще ничего не будут делать..
этими заявлениями они просто убаюкивают зе-овец и имитируют бурную деятельность...
на самом деле они не компетентные пустышки...
мы же все это видим в реальном времени...
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Очередной гиперлуп.Способные ребята быстро учатся.Только это не дело Киева,но местного управления которого нет. и это не обсуждается.Как там Милован говорил-Мы землю отдадим громаадам Но если правление не так продаст землю то обращайтесь в суд.
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А зачем планировать, уже всё запланировано: Украина = 95 квартал
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Индеец, а ты типо сейчас , тыкая букафки в нэте на этом сайте, работаешь?
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ты это пасешь оленей вот и паси - до тебя конечно не доходить шо то можно и нужно делать безвозмездно,то бишь бесплатно - ну если хочешь и можешь помочь - ну да ладно - вас не понимаю - как можно писать глупости - белое оно и в Украине белое,а черное - так черным и останется - так шо, ваш бубочка ,уже моникой стал - факт
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Та мне с высокой горы плевать и на твою "монику" и на твою "лолиту". Я о том, что ты сам ху..ней маешься в кампе, а не работаешь сейчас.
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(((так и есть - я развлекаюсь - могу себе это позволить- вождь как не как по легенде)))
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Саміе насущьные проблемы во время войны. Впрочем, учитывая, что нынешний премьер-министр начинал свою трудовую деятельность афёрами в сфере продажи земли, это меня не удивляет.
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В программе деятельности правительства заложено создание новой Генеральной схемы планирования территории Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3151163
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Все належить синьору Карабасу?
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Будет 3 Украины: Западная, Правобережная и Левобережная, и Турецкая Республика Крыма. Как в старые добрые времена Руины...
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Отменяйте уже мораторий на продажу земли, и через неделю вся территория Украины перейдёт в часную собственность к Бене. При этом никакие гос. кадастры больше ни кому не понадобятся...
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ну,шоб одному бене остальные аферисты не допустят...но это не отменит аферы.
ото надо было тянуть с приватизацией целую кучу долбанных лет,мурыжить и возбуждать народ,что в конце отдать землю аферистам за так и по бросовой цене. Правительство планирует создать новую Генеральную схему планирования территории Украины - Цензор.НЕТ 6268
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Отсудят за долги по коммуналке, а они скоро у всех появятся.
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Странно, что Кнур мудро продавил в Конституции курс на ЕС и НАТО, а про статью, запрещающую продаж земли, не подумал. Да и за каждый мораторий оппозиции приходилось с Будкой бороться
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ну кака всегда...я вообще то о том,что землю надо было разрешить продавать и покупать сразу после распевания...но зраде и зеленым надо опять чего нить запретить.и вины за собой не чувствуют...
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распаевания то есть...а лучше одновременно с распаеванием.
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Може распивания, гыга? Сыньоносый гэтьман он такый
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Пока Швондеры будут распевать, клозеты бут забиты...
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педалика только к новому генплану не подпускайте-разбитого стеклянного х.я моста достаточно!
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и в смартфоне, обязательно в смартфоне
походу там затесался владелец айтишной фирмы, который готов разрабатывать что угодно лишь бы платили
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Люди верят 95 Кварталу как правдивым новостям, но это совсем не так, это просто юмор и пропаганда.
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клованы
хотя идея конечно хорошая - но нереализуемая либеральными малоросами-аматорами...
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программисты озолотятся пока эти дурачки в диджитализацию играются
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Претензия на то, что Нью Васюки будут по всей Украине, но похоже - дальше мультиков, дай Бог, не пойдет
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Ще одну схему? Та в них просто епідемія схематозу.
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Ще трошки і кабмін почне розвивати мережу "дєрєвянних трубапровадов для єлєктрічєства"- млядь трускавецький синдром! Уряд планує створити нову Генеральну схему планування території України - Цензор.НЕТ 7375
*********** вже побудували? Уряд планує створити нову Генеральну схему планування території України - Цензор.НЕТ 9465
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