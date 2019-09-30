 Днепр на 100% готов к отопительному сезону, - Филатов

Об этом в эфире программы "Грани" на "34 канале" сообщил мэр Борис Филатов.
"Я проводил соответствующие совещания и могу с уверенностью сказать, что Днепр готов начать отопительный сезон. Однако каждый год, когда начинается отопительный сезон и когда завершается, люди делятся условно на два лагеря: одни хотят, чтобы в квартирах было тепло, другие - не хотят платить лишние деньги. Поэтому включать отопление будем в соответствии с законодательством: тепло начнем подавать, когда среднесуточная температура в течение трех дней не будет превышать 8 градусов по Цельсию", - отметил Борис Филатов.
Полное интервью городского головы Днепра Бориса Филатова программе "Грани" 34 канала можно посмотреть по ссылке.
🤔
🤔
Это разве не должно быть само собой разумеющимся, а должно подаваться , как перемога?
Сейчас ещё труха продолжит))
Был бы порошенко, счас им медали бы выписал))
Догоним и перегоним!
И на Марсе будут яблоки в тепле нереститца!
😁
Нормальные люди не ждут подачек от власти.
Главное, почему народ проголосовал за Зеленского- это борьба с коррупцией , и парашенка - в тюрьме. Не выполнит- пойдёт на кислород.
Так что сосредоточтесь на судьбе своей Лолиты Мальдиво- панамской.
начальника транспортного цехамера днепра