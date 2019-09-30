 Днепр на 100% готов к отопительному сезону, - Филатов



Об этом в эфире программы "Грани" на "34 канале" сообщил мэр Борис Филатов.



"Я проводил соответствующие совещания и могу с уверенностью сказать, что Днепр готов начать отопительный сезон. Однако каждый год, когда начинается отопительный сезон и когда завершается, люди делятся условно на два лагеря: одни хотят, чтобы в квартирах было тепло, другие - не хотят платить лишние деньги. Поэтому включать отопление будем в соответствии с законодательством: тепло начнем подавать, когда среднесуточная температура в течение трех дней не будет превышать 8 градусов по Цельсию", - отметил Борис Филатов.

Полное интервью городского головы Днепра Бориса Филатова программе "Грани" 34 канала можно посмотреть по ссылке.