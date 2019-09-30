EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  413  19
Все про:Днепр_город (2826) Филатов (352) отопительный сезон (248)

 Днепр на 100% готов к отопительному сезону, - Филатов

Технологически Днепр на 100% готов начать отопительный сезон.


 Об этом в эфире программы "Грани" на "34 канале" сообщил мэр Борис Филатов.


"Я проводил соответствующие совещания и могу с уверенностью сказать, что Днепр готов начать отопительный сезон. Однако каждый год, когда начинается отопительный сезон и когда завершается, люди делятся условно на два лагеря: одни хотят, чтобы в квартирах было тепло, другие - не хотят платить лишние деньги. Поэтому включать отопление будем в соответствии с законодательством: тепло начнем подавать, когда среднесуточная температура в течение трех дней не будет превышать 8 градусов по Цельсию", - отметил Борис Филатов.

Полное интервью городского головы Днепра Бориса Филатова программе "Грани" 34 канала можно посмотреть по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3151161
 
 
 Топ комментарии
 
Абалдеть) Что это было?
Это разве не должно быть само собой разумеющимся, а должно подаваться , как перемога?
Сейчас ещё труха продолжит))
Был бы порошенко, счас им медали бы выписал))
 показать весь комментарий
 
Похоже, пора Цензору создавать отдельный раздел "Филатов рапортует". А то что-то многовато его тут стало последнее время.
 показать весь комментарий
 
Врежем дуба раньше срока!
Догоним и перегоним!
И на Марсе будут яблоки в тепле нереститца!
😁
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
бросай филя это дело - пускай зебилы берут власть и управляют как и областью - люди хоть поймут разницу и так им и надо - судя по голосованию
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свыня не только создал с нуля армию, мову и виру, но еще и начал отапливать Украину, судя по вою купки соевых лузеров Днепр на 100% готов к отопительному сезону, - Филатов - Цензор.НЕТ 7213
 показать весь комментарий
 
 
Ждем подобных новостей от мэров каждого города Украины на цензоре
 показать весь комментарий
 
Не каждая птичко долетит до середины Днепра, готового к отоплению
 показать весь комментарий
 
Похоже, пора Цензору создавать отдельный раздел "Филатов рапортует". А то что-то многовато его тут стало последнее время.
 показать весь комментарий
 
 
Видел я , как он мост недавно открывал. Везде мост в таком состоянии на капремонт закрывают, он открыл его как после как ремонта с кривым асфальтом, ямами, поребрики через раз.
 показать весь комментарий
 
 
Абалдеть) Что это было?
Это разве не должно быть само собой разумеющимся, а должно подаваться , как перемога?
Сейчас ещё труха продолжит))
Был бы порошенко, счас им медали бы выписал))
 показать весь комментарий
 
 
Врежем дуба раньше срока!
Догоним и перегоним!
И на Марсе будут яблоки в тепле нереститца!
😁
 показать весь комментарий
 
 
А що таке? Зубожілі вже не бояться хохломору? Моніка вже все порішала?
 показать весь комментарий
 
Это у вас, сои, фаллически- безнатривая диета))
Нормальные люди не ждут подачек от власти.
Главное, почему народ проголосовал за Зеленского- это борьба с коррупцией , и парашенка - в тюрьме. Не выполнит- пойдёт на кислород.
Так что сосредоточтесь на судьбе своей Лолиты Мальдиво- панамской.
 показать весь комментарий
 
жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха мера днепра
 показать весь комментарий
 
Такое чувство, что Цензор - городская газета города Днепра.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх